Der FC Bayern verpasst in letzter Minute den Sieg gegen den FC Augsburg. Noch schlimmer als der späte Gegentreffer wiegt womöglich der Ausfall von Niklas Süle, der verletzt ausgewechselt werden musste. Trainer Niko Kovac befürchtet das Schlimmste.

Am Abend trifft Borussia Dortmund auf Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach. Der BVB verzichtet dabei auf Offensivspieler Jadon Sancho, der aus disziplinarischen Maßnahmen aus dem Kader gestrichen wurde.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Bayern verpasst Tabellenspitze

Der FC Bayern München verpasst sich durch das Remis beim FC Augsburg die Tabellenführung der Bundesliga. Der Rekordmeister bangt zudem um Niklas Süle. (Zum Bericht)

- Sancho aus BVB-Kader gestrichen

Offensivspieler Jadon Sancho steht nicht im BVB-Kader für das Spiel gegen Gladbach. Grund dafür ist eine Disziplinarmaßnahme, wie der Klub bekanntgibt. (Zum Bericht)

- Süle: Kovac fürchtet Kreuzbandriss

Niklas Süle verdreht sich in der Partie des FC Bayern beim FC Augsburg das Knie und bleibt verletzt liegen. "Es sieht danach aus, dass er schwer verletzt ist", sagte Trainer Niko Kovac. "Was ich gehört habe ist, dass das Kreuzband beschädigt ist. Wir müssen jetzt schauen, ob noch andere Bereiche im Knie in Mitleidenschaft gezogen worden", sagte Kovac. (Zum Bericht)

- Lewandowski stellt Auba-Rekord ein

Robert Lewandowski egalisiert mit seinem Tor im Spiel beim FC Augsburg einen Bundesliga-Rekord. Auch eine 19 Jahre alte Bayern-Bestmarke stellt der Pole ein. (Zum Bericht)

- Werner trifft wieder, aber RB hadert

Im Spitzenspiel zwischen Leipzig und Wolfsburg beendet Timo Werner zwar seine Torflaute - aber Dauerknipser Wout Weghorst rettet dem VfL doch noch einen Punkt. (Zum Bericht)

- Barca nach Sieg Tabellenführer

Der FC Barcelona gewinnt durch Treffer von Antoine Griezmann, Lionel Messi und Luis Suarez gegen SD Eibar mit 3:0 - und übernimmt Tabellenführung in La Liga. (Zum Bericht)

- Aue-Keeper muss sich entschuldigen

Aue-Keeper Martin Männel erhebt nach dem Spiel gegen Nürnberg schwere Vorwürfe gegen den Club. Nachdem diese entkräftet werden, muss sich der Torhüter entschuldigen. (Zum Bericht)

- Effenberg feiert Auftaktsieg mit KFC

Der Hallesche FC springt nach einem Sieg gegen Mannheim auf Tabellenplatz eins. Beim ersten Spiel von Neu-Manager Stefan Effenberg gelingt Uerdingen ein Sieg. (Zum Bericht)

- Görges im Finale von Luxemburg

Fed-Cup-Spielerin Julia Görges lässt im Halbfinale gegen eine Kasachin nichts anbrennen. Im Finale wartet nun eine ehemalige French-Open-Siegerin auf Görges. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: BVB empfängt Spitzenreiter Gladbach

Der kriselnde BVB empfängt im heimischen Signal Iduna Park Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach. Schaffen es die Dortmunder mit Kapitän Marco Reus ihr Mentalitätsproblem gegen die erstarkten in den Griff zu bekommen oder verschärft sich die schwarz-gelbe Krise vor dem heißen Herbst? (Bundesliga: Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Fußball - Socca-WM 2019

Deutschland ist zwar beim Socca World Cup 2019 schon ausgeschieden. Dennoch bietet die in Kreta stattfindende Weltmeisterschaft nach wie vor begeisternden Sport. Heute stehen die Viertelfinals auf dem Programm. (ab 17.35 Uhr LIVE auf SPORT1 im Stream und ab 19.45 Uhr im TV).

Das Video-Schmankerl des Tages

Lionel Messi glänzt beim FC Barcelona, doch beim klaren Sieg in Eibar stechen auch Luis Suárez und Antoine Griezmann heraus. Das Trio spielt Eibar zeitweise schwindelig.