Borussia Dortmund entscheidet das Spitzenspiel gegen Borussia Mönchengladbach für sich - eine Verletzung von Roman Bürki bereitet aber Sorgen. Real Madrid muss in La Liga derweil einen Rückschlag hinnehmen. Die Königlichen kassieren auf Mallorca ihre erste Saisonniederlage.

Am Sonntag blicken viele Fußball-Fans nach England, wenn es zum Duell zwischen Jürgen Klopps Liverpool und dem großen Rivalen Manchester United kommt. Auch in der DEL steht mit der Begegnung zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG eine brisante Partie an.

Das ist passiert

- Reus erlöst Favre und den BVB

Der BVB beendet seine Ergebniskrise in der Bundesliga und besiegt Borussia Mönchengladbach. Torwart Roman Bürki verletzt sich und muss vom Feld. (Zum Bericht)

- Juventus verteidigt Tabellenführung

Juventus Turin fährt gegen den FC Bologna einen verdienten Sieg ein. Cristiano Ronaldo und Miralem Pjanic führen Juve zum Erfolg und setzen damit Inter unter Druck. (Zum Bericht)

- Real Madrid stolpert auf Mallorca

Real Madrid muss einen bitteren Rückschlag hinnehmen. Die Königlichen kassieren auf Mallorca überraschend die erste Saisonniederlage. Ein Real-Spieler fliegt vom Platz. (Zum Bericht)

- Darts-CL: MvG und Wright weiter

In Leicester kämpfen die acht besten Spieler der PDC-Weltrangliste um den Titel in der Champions League of Darts. Zwei Spieler stehen bereits vorzeitig im Halbfinale. (Zum Bericht)

- MLB: Astros erreichen World Series

Die Houston Astros nutzen ihren Matchball gegen die New York Yankees und ziehen in die World Series ein. Dort könnte der zweite Meistertitel gelingen.(Zum Bericht)

- NHL: Greiss glänzt bei Islanders-Sieg

Die New York Islanders setzen gegen die Blue Jackets ihre Erfolgsserie fort. Überragender Mann ist hierbei Thomas Greiss, der insgesamt 34 Schüsse pariert. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Aufsteiger-Duell steigt in Köln

Am 8. Spieltag der Bundesliga treffen am Sonntag im Aufsteiger-Duell der 1. FC Köln und der SC Paderborn aufeinander. Für beide Teams läuft es aktuell nicht rund (Bundesliga: 1. FC Köln - SC Paderborn, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). In der zweiten Partie des Tages will 1899 Hoffenheim nach dem sensationellen Auswärtssieg gegen den FC Bayern vor heimischer Kulisse gegen Schalke 04 nachlegen (Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim - FC Schalke 04, ab 18.00 Uhr im LIVETICKER).

- VfB peilt Tabellenspitze an - 96 unter Druck

Der VfB Stuttgart kann am Sonntag Platz eins in der 2. Bundesliga erobern (2. Liga: VfB Stuttgart - Holstein Kiel ab 13.30 Uhr im LIVETICKER). Ganz andere Sorgen haben die schwach gestarteten Hannover 96 (2. Liga: Hannover 96 - VfL Osnabrück ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) und der VfL Bochum (2. Liga: VfL Bochum - Karlsruher SC ab 13.30 Uhr im LIVETICKER).

- Liverpool im heißen Duell bei ManUnited

Der FC Liverpool geht als ungeschlagener Tabellenführer in das Duell mit Rivale ManUnited. Deren Coach wackelt und muss auf zwei Stützen verzichten (Premier League: Manchester United - FC Liverpool ab 17.30 Uhr im LIVETICKER).

- Heißes DEL-Derby: Kölner Haie fordern DEG

Die Kölner Haie bitten am Sonntag zum rheinischen Derby gegen die Düsseldorfer EG. In der Vergangenheit hatten die Haie nicht viel zu feiern (DEL: Kölner Haie - Düsseldorfer EG ab 14 Uhr im LIVETICKER). Meister Adler Mannheim trifft im Anschluss auf die Schwenninger Wild Wings, der EHC Red Bull München hat mit den Krefeld Pinguinen eine machbare Aufgabe vor sich (DEL: Der 13. Spieltag im LIVETICKER).

- Rams wollen mit Ramsey aus Krise

In der vergangenen Saison stießen die Los Angeles Rams noch bis in den Super Bowl vor, von derlei Ambitionen ist das Team derzeit aber weit entfernt. Nach drei Siegen zum Saisonstart verloren Todd Gurley und Co. zuletzt dreimal in Folge und liegen in der NFC West nur auf dem dritten Platz. Am 7. Spieltag reisen die Rams mit Star-Neuzugang Jalen Ramsey zu den Atlanta Falcons, die bislang sogar nur ein Spiel für sich entscheiden konnten (NFL, 7. Spieltag ab 19 Uhr in den LIVESCORES).

- Champions League: Flensburg tritt in Dänemark an

Nach dem Sieg des THW Kiel ist am Sonntag auch die SG Flensburg-Handewitt gefordert. Der Deutsche Meister trifft auf den dänischen Klub Aalborg Handbold (Handball, Champions League: Aalborg Handbold - SG Flensburg-Handewitt, am So. ab 16.50 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

- Check24 Doppelpass

Im CHECK24 Doppelpass am Sonntag diskutiert Thomas Helmer über die Auftritte von Borussia Dortmund und dem FC Bayern. Zu Gast sind unter anderem Hans Meyer und Stefan Effenberg (Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de).

- Volleyball Supercup

Im comdirect Supercup treffen die Dauerrivalen BR Volleys und Friedrichshafen aufeinander, im Anschluss steigt das Frauen-Finale. SPORT1 zeigt beide Spiele LIVE (Volleyball comdirekt Supercup: BR Volleys – VfB Friedrichshafen am Sonntag ab 14 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM und Allianz MTV Stuttgart - SSC Palmberg Schwerin am Sonntag ab 16 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

- Fußball - Socca-WM 2019

Deutschland ist zwar beim Socca World Cup 2019 schon ausgeschieden. Dennoch bietet die in Kreta stattfindende Weltmeisterschaft nach wie vor begeisternden Sport. Am Sonntag stehen die Halbfinals, das Spiel um Platz 3 sowie das Finale auf dem Programm (ab 12.55 Uhr LIVE im TV und im Stream).

- SSNHD: Die 2. Bundesliga

Die Sky-Produktion "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" ist ab 19.30 Uhr auch parallel im TV auf SPORT1 zu sehen. Die Sendung fasst die Höhepunkte der Partien des Tages zusammen. In dieser Saison sind alle Augen auf die drei namhaften Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart, Hannover 96 und 1. FC Nürnberg gerichtet.

