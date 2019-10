Bei der Leichtathletik-WM hat Konstanze Klosterhalfen über 5000 Meter die erhoffte Medaille für Deutschland geholt.

In der Bundesliga verpasst Schalke 04 den Sprung an die Tabellenspitze. Am Sonntag könnten es Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg besser machen. Die "Fohlen" wären bei einem Sieg über den FC Augsburg neuer Tabellenführer. Die "Wölfe" müssen nicht nur gegen Union Berlin gewinnen, sondern auch auf Schützenhilfe aus Schwaben hoffen.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Bundesliga: Schalke verpasst Tabellenführung

Schalke 04 hat die Gunst der Stunde nicht genutzt und den Sprung an die Tabellenspitze durch ein Last-Minute-Gegentor verpasst. Nach vier Siegen in Folge kamen die Königsblauen nicht über ein Unentschieden gegen den Aufsteiger 1. FC Köln hinaus. (Zum Bericht)

- Ligue 1: PSG siegt im Spitzenspiel

Der französische Serienmeister Paris St. Germain hat einen standesgemäßen Sieg gefeiert. Ohne die weiterhin verletzten Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer gewann das Team von Trainer Thomas Tuchel im heimischen Prinzenparkstadion klar gegen Verfolger SCO Angers. (Zum Bericht).

- La Liga: Real zittert sich zum Sieg

Der spanische Rekordmeister Real Madrid bleibt nach einer Zitterpartie zumindest in der heimischen Primera Division auf Kurs. Das Team von Trainer Zinedine Zidane gewann am achten Spieltag gegen den direkten Verfolger FC Granada und baute seine Tabellenführung zunächst auf vier Punkte aus. Toni Kroos musste verletzt ausgewechselt werden. Sein Einsatz für das DFB-Team für die anstehenden Länderspiele gegen Argentinien am Mittwoch und vier Tage später in Estland ist unklar. (Zum Bericht)

- Leichtathletik-WM: Klosterhalfen läuft zu Bronze

Konstanze Klosterhalfen hat Bronze über 5000 m gewonnen und damit Leichtathletik-Geschichte geschrieben. Die erst 22-Jährige musste sich nur den beiden Kenianerinnen Helen Obiri und Margaret Kipkemboi geschlagen geben. Klosterhalfen holte damit als erste deutsche Läuferin über diese Distanz eine WM-Medaille und die vierte für das DLV-Team in Katar. (Zum Bericht)

- Magdeburg legt mit Sieg vor

Der SCM feiert einen klaren Erfolg über Göppingen und schafft damit den Anschluss an die Spitzengruppe. Leipzig verliert überraschend und liegt jetzt hinter Magdeburg. (Zum Bericht)

- Straubing erster Spitzenreiter

Zum Auftakt der Volleyball-Bundesliga gewinnen die Straubingerinnen deutlich gegen Wiesbaden und grüßen von der Tabellenspitze. Auch Titelverteidiger Stuttgart gewinnt. (Zum Bericht)

- Tennis: Zverev-Pleite im Youngster-Duell

Alexander Zverev hat das Endspiel beim ATP-Turnier in Peking verpasst. Er verlor im Halbfinale gegen Stefanos Tsitsipas in zwei Sätzen. Für Zverev war es bereits die dritte Niederlage im vierten Duell mit dem ein Jahr jüngeren Griechen. (Zum Bericht).

Das passiert heute

- Bundesliga: Europa-League-Trio im Einsatz

Nach den anstrengenden Auswärtsreisen in der Europa League steht für Borussia Mönchengladbach, den VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt wieder der Alltag in der Bundesliga an. Alle drei haben dabei Heimspiele vor der Brust. Den Anfang macht Gladbach mit dem Spiel gegen den FC Augsburg (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg ab 13.30 Uhr im LIVETICKER), anschließend trifft Wolfsburg auf Aufsteiger Union Berlin (Bundesliga: VfL Wolfsburg - Union Berlin ab 15.30 Uhr im LIVETICKER), und die Eintracht empfängt Werder Bremen (Bundesliga: Eintracht Frankfurt - Werder Bremen ab 18 Uhr im LIVETICKER)

- 2. Bundesliga: Club und St. Pauli wollen nachlegen

Nürnberg und St. Pauli befinden sich im Aufwärtstrend. Die Nürnberger sind jetzt seit fünf Partien ungeschlagen und wollen gegen den FC St. Pauli nachlegen (2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg - FC St. Pauli ab 13.30 Uhr im LIVETICKER). Leicht wird das aber nicht, schließlich befinden sich auch die punktgleichen Hamburger im Aufwind und sind ebenfalls seit fünf Partien ohne Niederlage

- Leichtathletik-WM: Mihambo und Vetter mit Goldchancen

Das deutsche Team hofft am Schlusstag in Doha auf weitere Medaillen. Im Weitsprung steht Malaika Mihambo im Fokus, sie reist als Weltjahresbeste und Favoritin an. Nicht minder große Hoffnungen hat Speerwerfer Johannes Vetter, der vor zwei Jahren Weltmeister wurde und seinen Titel erfolgreich verteidigen will. (Leichtathletik-WM: Tag 10 im LIVETICKER)

- Darts: World Grand Prix mit MvG

Gut zwei Monate vor der WM 2020 steht mit der 22. Auflage des PDC World Grand Prix 2019 bereits ein absolutes Darts-Highlight an. Nach seinem Triumph im vergangenen Jahr spricht vieles für eine Titelverteidigung von Michael van Gerwen. Doch dies wird alles andere als einfach. Denn eine erfolgreiche Titelverteidigung gelang zuletzt dem mittlerweile zurückgetretenen Rekord-Weltmeister Phil Taylor vor exakt zehn Jahren. (World Grand Prix täglich ab 20 Uhr im LIVETICKER)

- NFL: Ravens bei den Steelers

Nachdem die Baltimore Ravens bereits in der Vorwoche mit den Cleveland Browns einen Gegner aus der eigenen Division vor der Brust hatten, steht auch an diesem Sonntag mit dem schweren Auswärtsspiel bei den Pittsburgh Steelers ein Duell mit einem Mitkonkurrenten der AFC North an. Die Patriots treten bei den bislang noch sieglosen Washington Redskins an (NFL ab 19 Uhr in den LIVESCORES)

Das müssen Sie heute sehen

- Der CHECK24 Doppelpass mit Krösche und Weinzierl

Der 7. Spieltag der Bundesliga läuft auf Hochtouren und es gibt wieder einiges zu bereden, was heißt: Der CHECK24 Doppelpass (ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de) fachsimpelt wieder! Moderator Thomas Helmer begrüßt dazu unter anderem Markus Krösche, Sportdirektor von RB Leipzig, sowie Trainer Markus Weinzierl. Auch SPORT1-Experte Stefan Effenberg ist am Start, genauso wie Co-Moderatorin Laura Papendick.

- BBL: Meister München in Frankfurt gefordert

Nach erfolgreichem Pflichtspielauftakt in die neue Saison mit zwei Siegen muss der FC Bayern München bei den Fraport Skyliners (BBL: Fraport Skyliners - FC Bayern ab 15 Uhr bei SPORT1 im LIVE im TV, STREAM und TICKER) ran. Für die Skyliners stehen bisher zwei Pleiten zu Buche.

-DEL: Red Bull jagt den Startrekord

Am 9. Spieltag kann der Vize-Meister EHC Red Bull München bei den Fischtwon Pinguns Bremerhaven den neunten Saisonerfolg feiern und damit den Startrekord der Thomas Sabo Ice Tigers einstellen. (DEL, 9. Spieltag: Fischtown Bremerhaven Pinguins - EHC Red Bull München, ab 17.00 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream) Die Nürnberger feierten in der Saison 2013/14 als erste DEL-Mannschaft neun Siege zum Auftakt. In Bremerhaven haben die Münchener jedoch seit vier Spielen nicht mehr gewonnen.

- SSNHD: Die 2. Bundesliga

Die Sky-Produktion "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" ist ab 19.30 Uhr auch parallel im TV auf SPORT1 zu sehen. Die Sendung fasst die Höhepunkte der Partien des Tages zusammen. In dieser Saison sind alle Augen auf die drei namhaften Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart, Hannover 96 und 1. FC Nürnberg gerichtet.

- Motorsport: WEC - Highlights der 6 Stunden von Fuji

Mit den 6h von Fuji steht in der FIA World Endurance Championship (WEC), die bei der achten Auflage acht Rennen umfasst, die zweite Saisonstation an. Nach dem Rennen in Silverstone führt das Trio Jose Maria Lopez, Kamui Kobayashi und Mike Conway die Wertung an. (Highlights der 6h von Fuji ab 23 Uhr im TV auf SPORT1)

Das Video-Schmankerl

Neymars grandioser No-Look-Geniestreich im Video

Zum Zungeschnalzen: Beim Spitzenspiel gegen Angers trifft Neymar erneut und führt Paris Saint-Germain mit feinen Dribblings und einem No-Look-Pass zum Sieg.