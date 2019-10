Bundestrainer Joachim Löw hat für die anstehenden Länderspiele gegen Argentinien und Estland mit dem Leverkusener Nadiem Amiri einen Neuling berufen.

Hertha BSC will in der Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf den dritten Sieg in Serie einfahren. In Liga zwei kommt es zum Duell zwischen Auf- und Absteiger: Der VfB Stuttgart empfängt Wehen Wiesbaden. Die DLV-Athleten gehen bei der Leichtathletik-WM in Doha auf Medailenjagd.

Das ist passiert

- Löw nominiert Neuling für DFB-Team

Bundestrainer Joachim Löw befördert einen U21-Helden in den Kader für die Länderspiele gegen Argentinien und Estland. Neuer und ter Stegen bekommen je einen Einsatz. (Zum Bericht)

- Löw garantiert ter Stegen Einsatz

Torhüter Marc-André ter Stegen erhält gegen Argentinien seinen eingeforderten Einsatz, gleichzeitig zementiert Bundestrainer Joachim Löw seine Hierarchie fest. (Zum Bericht)

- EM: DFB bereitet sich in Seefeld vor

Die deutsche Nationalmannschaft absolviert ihr Trainingslager vor der EM 2020 in Österreich. Dort erwarten das Team tolle Bedingungen. (Zum Bericht)

- Zorc weist Aubameyang zurecht

Michael Zorc wird in der Causa Aubameyang deutlich. Lucien Favre äußert sich zum Auswärtsspiel des BVB beim SC Freiburg. (Zum Bericht)

- Favre gibt Götze Ratschlag

Mario Götze, der zuletzt nur wenig Spielzeit erhalten hat, bekommt von Trainer Lucien Favre einen Ratschlag. Ein Duo fällt gegen Freiburg aus. (Zum Bericht)

- Gladbach kündigt Beschwerde an

Vor dem Europa-League-Duell zwischen Gladbach und Istanbul kommt es vor dem Stadion zu unschönen Szenen. Gladbach reagiert und will sich bei der UEFA beschweren. (Zum Bericht)

- Sechs Monate auf Bewährung für Costa

Diego Costa von Atlético Madrid ist wegen Steuerhinterziehung mit einer sechsmonatigen Haftstrafe auf Bewährung und einer hohen Geldstrafe belegt worden. (Zum Bericht)

- Zverev stürmt ins Halbfinale

Alexander Zverev stürmt in Peking ins Halbfinale. Dort trifft er auf Stefanos Tsitsipas. Durch seinen Sieg rückt auch die Teilnahme an den ATP-Finals wieder näher. (Zum Bericht)

- Kreuzbandriss bei Nationalspieler Suton

Nationalspieler Tim Suton zieht sich einen Kreuzbandriss zu und muss damit seine Saison vorzeitig beenden. Auch die anstehende EM steigt ohne Suton. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Hertha will Siegesserie ausbauen

Nach den Erfolgen über den SC Paderborn und beim 1. FC Köln peilt Hertha BSC den dritten Sieg in Serie an. Für die ambitionierten Berliner wäre es der nächste Schritt in Richtung der Europapokalplätze. Düsseldorf wartet seit dem ersten Spieltag auf einen Dreier (Bundesliga: Hertha BSC - Fortuna Düsseldorf ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

- 2. Liga: Absteiger fordert Aufsteiger

Der neunte Spieltag in der 2. Bundesliga wird mit einem sehr ungleichen Duell eröffnet. Wenn der VfB Stuttgart am Freitagabend den SV Wehen Wiesbaden empfängt, könnten die Vorzeichen kaum unterschiedlicher sein: Es spielt der Absteiger gegen Aufsteiger, der Spitzenreiter gegen das Schlusslicht. (2. Bundesliga: VfB Stuttgart - SV Wehen Wiesbaden am Freitag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

- DLV-Athleten heiß auf Diskus-Medaille

Die deutschen Diskuswerferinnen kämpfen in Doha um die Podestplätze. Bei der Heim-EM in Berlin im vergangenen Jahr gab es mit Silber durch Nadine Müller und Bronze durch Shanice Craft zwei Medaillen. Diesmal sind neben Müller Claudine Vita und Kristin Pudenz am Start (Die Leichtathletik-WM im LIVETICKER).

- ALBA in EuroLeague gefordert

ALBA Berlin ist zurück in der EuroLeague. Zum Auftakt steht ein Brocken an. Das Team aus der Hauptstadt muss gegen den russischen Top-Klub Zenit St. Petersburg ran (EuroLeague: ALBA Berlin -Zenit St. Petersburg ab 20 Uhr im LIVETICKER).

Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat sich seinen ehemaligen Schützling Pierre-Emerick Aubameyang, der Hans-Joachim Watzke als "Clown" bezeichnete, zur Brust genommen.