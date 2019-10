Boxer Patrick Day erliegt nach seinem K.o. am Wochenende seinen schweren Verletzungen und stirbt. LeBron James besiegt mit den Los Angeles Lakers die Golden State Warriors.

Schalkes Torwart Alexander Nübel äußert sich bei SPORT1 zu seinen Zukunftsoptionen.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke verteidigt Ilkay Gündogan in der Affäre um dessen Like eines türkischen Salut-Fotos.

In der Handball-Bundesliga kommt es zum Gipfeltreffen zwischen Tabellenführer Hannover-Burgdorf und dem schärfsten Verfolger, den Rhein-Neckar Löwen.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Boxer stirbt an Kopfverletzungen

Der US-Profiboxer Patrick Day ist vier Tage nach seiner K.o.-Niederlage beim Kampfabend in Chicago gegen Landsmann Charles Conwell am Mittwoch seinen schweren Kopfverletzungen erlegen. Dies erklärte sein Promoter Lou DiBella in einem Statement. (Zum Bericht)

- LeBrons Lakers machen Warriors platt

In der NBA-Preseason machen die Los Angeles Lakers die Golden State Warriors nass. Das Team von LeBron James gewinnt mit mehr als 30 Punkten Unterschied. (Zum Bericht)

- So plant Nübel seine Zukunft

Alexander Nübel vom FC Schalke 04 erklärt im SPORT1-Interview, warum es in der laufenden Saison besser läuft und welche Rolle David Wagner dabei spielt. Auch seine Zukunft ist ein Thema. (Zum Bericht)

- Watzke verteidigt Gündogan

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke äußert Verständnis für das umstrittene Like von Ilkay Gündogan. Er habe nur die Freude über das Tor eines Freundes zeigen wollen und nicht selbst salutiert. (Zum Bericht)

- Augsburg nach Krimi im CHL-Achtelfinale

Die Panther stehen in ihrer ersten CHL-Saison gleich im Achtelfinale. Sie müssen in Liberec aber lange zittern, bis ein Schuss ins leere Tor die Entscheidung bringt. (Zum Bericht)

- Claisco wird wohl verschoben

Weil am vorgesehen Spiel-Termin große politische Demonstrationen in Barcelona erwartet werden, soll das Spiel des FC Barcelona gegen Real verschoben werden. (Zum Bericht)

- Kohlschreiber vergibt fünf Matchbälle

Ausgerechnet an seinem Geburtstag erlebt Philipp Kohlschreiber eine seiner bittersten Niederlagen. Gegen Karen Chatschanow reichen fünf Matchbälle nicht zum Sieg. (Zum Bericht)

- Deutschland bei Socca-WM vorzeitig gescheitert

Das deutsche Team feiert gegen Pakistan zwar den ersten Sieg bei der Socca-WM. Doch zum Einzug ins Achtelfinale reicht es nicht, weil der Sieg nicht hoch genug ausfällt (Zum Bericht)

Das passiert heute

- HBL - Hannover empfängt Löwen zum Kracher

Das Top-Spiel am 10. Spieltag der Handball-Bundesliga steigt in Niedersachsen: Tabellenführer TSV Hannover-Burgdorf empfängt seinen ersten Verfolger, die Rhein-Neckar Löwen. Auch die unmittelbaren Verfolger des Spitzenduos sind am Donnerstag im Einsatz. Meister SG Flensburg-Handewitt (13:5 Punkte) hat Die Eulen Ludwigshafen (2:16) zu Gast. Die MT Melsungen (13:5) und Rekordmeister THW Kiel haben es mit dem HC Erlangen (Melsungen) und der HSG Wetzlar (Kiel) mit Teams aus dem Mittelfeld zu tun. (10. Spieltag der HBL ab 19 Uhr im LIVETICKER)

- Basketball - EuroLeague mit Bayern

Nur drei Tage nach dem überraschenden Achtelfinal-Aus im Pokal der Basketball-Bundesliga gegen die Telekom Baskets Bonn hat der deutsche Meister Bayern München die Chance zur Rehabilitation. In der EuroLeague, der Königsklasse des europäischen Vereinsbasketballs, empfängt das Team von Trainer Dejan Radonjic LDLC Asvel Villeurbanne (EuroLeague: FC Bayern München - LDLC Asvel Villeurbanne ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) im Audi Dome.

Das müssen Sie heute sehen

- Fußball - Socca-WM 2019

Deutschland ist zwar beim Socca World Cup 2019 schon ausgeschieden. Dennoch bietet die in Kreta stattfindende Weltmeisterschaft nach wie vor begeisternden Sport (ab 16 Uhr LIVE im TV und im Stream).

- Poker - PCA 2018 Main Event

SPORT1 zeigt exklusiv die Highlights des PokerStars Caribbean Adventure. Auf den Bahamas steigt eines der wichtigsten Live-Turniere der Welt. (ab 20 Uhr im TV und im Stream)

Das Video-Schmankerl des Tages

Das Achtelfinale der Socca-WM ist für Deutschland unerreichbar - trotz des ersten Siegs der Teams gegen Pakistan. Die Konkurrenz gibt den Spielverderber.