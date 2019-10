Nächster Steuerskandal in Spaniens La Liga!

Diesmal hat es Sergio Ramos erwischt. Der Superstar von Real Madrid bestätigte Bericht, wonach er wegen eines Steuervergehens eine Geldstrafe bezahlen musste.

Dazu muss Real Madrid vielleicht weiter auf den endgültigen Termin für den Clasico warten. Die Liga-Verantwortlichen wollen gegen den neuen Termin Beschwerde einlegen.

Für den SC Freiburg gibt es in Sachen Stadion nochmal einen Hoffnungsschimmer. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg will das Urteil prüfen. Für Borussia Mönchengladbach geht es heute in der Europa League bereits ums Überleben.

Das ist passiert

- FC Bayern: Hernández erfolgreich am Sprunggelenk operiert

Weltmeister Lucas Hernández ist erfolgreich am rechten Sprunggelenk operiert worden. Der Franzose hatte beim 3:2 des Rekordmeisters bei Olympiakos Piräus in der Champions League eine Teilruptur des Innenbandes erlitten und wird womöglich bis Jahresende ausfallen. (Zum Bericht)

- La Liga: La Liga will neuen Clasico-Termin

Wegen politischer Unruhen in Katalonien musste der Clasico zwischen Barcelona und Real Madrid verschoben werden. Die Liga-Verantwortlichen wehren sich. (Zum Bericht)

- Tennis: Warum Bajin Görges coachen muss

Sascha Bajin ist der heißeste Name auf dem Trainermarkt. Angie Kerber sucht und wäre logisch, oder? Görges hätte mehr Sinn, aber es gibt noch andere Kandidatinnen. (Zum Bericht)

- UFC: Datum für McGregor-Comeback steht

Der frühere UFC-Champion Conor McGregor kann es nicht lassen. Der Ire feiert im kommenden Jahr sein Comeback im Ring - und das nicht zu ersten Mal. (Zum Bericht)

- Handball: Füchse holen Nationalspieler

Bittere Nachricht für die Handball-Fans in Minden. Nationalspieler Marian Michalczik verlässt den Klub zum Saisonende und schließt sich den Füchsen Berlin an. (Zum Bericht)

- Handball: Wislander spricht über Schlaganfall

Schlechte Nachrichten von Magnus Wislander. Der Welt-Jahrhunderthandballer und Ex-Profi des THW Kiel erleidet in seiner Heimat Schweden einen Schlaganfall. (Zum Bericht)

- Tennis: Ex-Profi wird neuer ATP-Präsident

Der Machtkampf um die Spitze der ATP ist beendet. Mit dem Italiener Andrea Gaudenzi steht ein Ex-Profi als neuer Boss der Tennis-Spielervereinigung fest. (Zum Bericht)

- Real Madrid: Ramos bestätigt Steuervergehen

Mit Sergio Ramos leistet sich der nächste Topstar der spanischen Liga ein Steuervergehen. Der Abwehrspieler von Real Madrid bestätigt entsprechende Berichte. (Zum Bericht)

- Stadionbau: Freiburgs Chancen steigen wieder

Es ist ein Schock-Urteil: Dem SC Freiburg wurde Anfang Oktober die Nutzung des neuen Stadions nur eingeschränkt erlaubt. Das könnte sich nun ändern. (Zum Bericht)

- Transfer: Neymar erklärt Barca-Wechselwunsch

Es war das bestimmende Thema des Sommers: Die Rückkehr des verlorenen Sohns Neymar nach Barcelona. Am Ende legte PSG sein Veto ein. Nun spricht der Brasilianer. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Europa League: Gladbach gastiert bei Roma

Borussia Mönchengladbach steht in der Gruppenphase unter Druck. Bei der AS Rom (Europa League: AS Rom – Borusssia Mönchengladbach ab 18.55 Uhr im LIVETICKER) muss aus Sicht der Fohlen fast schon ein Sieg her, um nicht vorzeitig auszuscheiden.

- Europa League: Wolfsburg und Frankfurt gefordert

Der VfL Wolfsburg trifft am dritten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase auf KAA Gent (Europa League: KAA Gent – VfL Wolfsburg ab 18.55 Uhr im LIVETICKER) und möchte den nächsten Sieg. Auch Vorjahres-Halbfinalist Eintracht Frankfurt möchte gegen Standard Lüttich (Europa League: Eintracht Frankfurt – Standard Lüttich ab 21 Uhr im LIVETICKER) Zählbares einfahren.

- Basketball: Bayern trifft auf Ex-Center

Der FC Bayern Basketball empfängt am vierten Spieltag der Euroleague das Team von Khimki Moskau (Basketball, Euroleague: FC Bayern - Khimki Moskau ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Dort spielt der ehemalige Münchner Devin Booker.

- Darts: Sechzehntelfinale des European Championship

Beim European Championship stehen die Sechzehntelfinals auf dem Programm. Dabei treten unter anderem Michael van Gerwen, Rob Cross, James Wade und Adrian Lewis ans Oche (Darts European Championship, Sechzehntelfinale ab 19 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

- Volleyball: Giesen empfängt Düren

In der Volleyball-Bundesliga der Männer steht der dritte Spieltag auf dem Programm. Nach bisher zwei Niederlagen zum Saisonstart wollen die Giesener im Duell mit den SWD powervolleys Düren zum ersten Mal in dieser Saison als Sieger vom Feld gehen (Volleyball, Bundesliga: Giesen - Düren ab 19 Uhr LIVE im TV und STREAM).

Das Video-Schmankerl des Tages

Marcel Reif in "Auf den Punkt" über die Rolle von Niko Kovac beim FC Bayern - In der Video-Kolumne "Auf den Punkt" erklärt SPORT1 Experte Marcel Reif, weshalb das Verhalten der Bayern-Bosse den Trainer schwächt und was bei den Münchenern momentan fehlt.