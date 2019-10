Vor der Partie des FC Arsenal gegen Crystal Palace fährt ein Auto in einen verbotenen Bereich. Die Polizei evakuiert den Bereich.

Die Pokalpartie am Mittwoch gegen Borussia Mönchengladbach kommt für Paco Alcácer wohl noch zu früh. BVB-Sportdirektor Zorc glaubt nicht an einen Einsatz.

Beim Riesenslalom der Männer in Sölden machen die deutschen Skifahrer ein historisches Debakel perfekt. Der Franzose Pinturault gewinnt den Saisonauftakt.

Beim Finale der besten acht Tennisspielerinnen der Welt im chinesischen Shenzhen setzen sich Ashleigh Barty und Naomi Osaka in ihren Auftaktspielen durch

Zum Abschluss des 9. Spieltages der Bundesliga empfängt Borussia Mönchengladbach die Eintracht aus Frankfurt. Mit einem Sieg im Borussia-Park würden die Hessen an den Rheinländern vorbeiziehen. Mönchengladbach kann dagegen mit einem Dreier wieder die Tabellenführung übernehmen.

Macht Lewis Hamilton bereits in Mexiko seinen sechsten WM-Titel in der Formel 1 perfekt?

- Auto sorgt für Panik vor Arsenal-Spiel

Ein Auto in einer verbotenen Zone hat vor dem Spiel des FC Arsenal gegen Crystal Palace für Panik am Emirates Stadium gesorgt. (Zum Bericht)

- Videobeweis verhindert Wolfsburgs Tabellenführung

Der VfL Wolfsburg hat den Sprung an die Tabellenspitze der Bundesliga leichtfertig verpasst. Der vermeintliche Siegtreffer von Joao Victor gegen den FC Augsburg zählte nach Videobeweis wegen einer Abseitsstellung nicht. (Zum Bericht)

- Granada erobert Platz 1 in Spanien

Aufsteiger FC Granada hat seine starke Saison fortgesetzt und die Tabellenführung in der spanischen La Liga übernommen. Das Team von Trainer Diego Martinez besiegte am Sonntag Betis Sevilla 1:0 (0:0) und schob sich dank des Treffers von Álvaro Vadillo mit 20 Punkten am Titelverteidiger FC Barcelona (19) vorbei an die Spitze. (Zum Bericht)

- Nach VfB-Aus: Buchwald mit Rundumschlag

Nach dem Ende der Präsidentschaft von Wolfgang Dietrich verwehrte der Vereinsbeirat VfB-Legende Guido Buchwald die Nachfolge. Der Weltmeister äußert sich nun. (Zum Bericht)

- DFB-Pokal: FCB-Fans grüßen Bochum-Ultras

Am Dienstag steigt der Pokalkracher Bochum gegen FC Bayern. Schon vorab schicken die Bayern-Fans Grüße an den VfL-Anhang. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: Last-Minute-Punkt für Regensburg

Jahn Regensburg erzielt in der letzten Minute beim 1. FC Nürnberg dank einer Glanzleistung seines Keepers spät den Ausgleich. St. Pauli verliert beim 1. FC Heidenheim. (Zum Bericht)

- MotoGP: Márquez baut Siegesserie aus

Auch beim Großen Preis von Australien ist MotoGP-Weltmeister Marc Márquez das Maß aller Dinge. In der Moto2 geht es dagegen deutlich spannender zu. (Zum Bericht)

- Formel 1: Verstappen verliert Pole Position

Beim Qualifying zum Großen Preis von Mexiko sichert sich Max Verstappen die Pole. Diese wird ihm jedoch nachträglich aberkannt. Ferrari ist der Nutznießer. (Zum Bericht)

- Rugby- WM: Südafrika vereitelt Zeitenwende

Das Finale der Rugby-WM in Japan steht fest. Nach England steht auch Südafrika als Endspielteilnehmer fest. Gegen Wales gelingt ein knapper Erfolg. (Zum Bericht)

-Wrestling: Boxer wird Wrestler

Er holte Olympia-Bronze als Amateur, dann beendete eine dramatische Augenverletzung Anthony Ogogos WM-Träume. Nun wird der Sauerland-Boxer Wrestler bei AEW. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Gladbach und Wolfsburg greifen nach Tabellenspitze

Zum Abschluss des 9. Spieltages der Bundesliga empfängt Borussia Mönchengladbach die Eintracht aus Frankfurt (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt, ab 18 Uhr im LIVETICKER). Mit einem Sieg im Borussia-Park würden die Hessen an den Rheinländern vorbeiziehen. Mönchengladbach kann dagegen mit einem Dreier wieder die Tabellenführung übernehmen.

- Formel 1: Vorzeitige Krönung für Hamilton?

Macht Lewis Hamilton bereits in Mexiko seinen sechsten WM-Titel in der Formel 1 perfekt? Beim Rennen in Mexiko-Stadt (Formel 1: Rennen in Mexiko-Stadt ab 20.10 Uhr im LIVETICKER) entscheidet der Brite die WM vorzeitig, wenn er 14 Punkte mehr holt als sein einziger verbliebener Kontrahent und Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas.

- Darts: Viertelfinale der European Championship

Beim European Championship stehen die Viertelfinals auf dem Programm. Dabei treten unter anderem Michael Smith und Gerwyn ans Oche (Darts European Championship, Achtelfinale ab 19 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

- SSNHD: Die 2. Bundesliga

Die Sky-Produktion "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" ist ab 19.30 Uhr auch parallel im TV auf SPORT1 zu sehen. Die Sendung fasst die Höhepunkte der Partien des Tages zusammen. In dieser Saison sind alle Augen auf die drei namhaften Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart, Hannover 96 und 1. FC Nürnberg gerichtet.

- ESL One Hamburg

Die ESL One macht in Hamburg Station. Das Event findet zum dritten Mal in Folge in der Barclaycard Arena statt, den Fans wird packende Dota 2 Action geboten. Insgesamt kämpfen zwölf Teams um ein Preisgeld von 300.000 US-Dollar. (ab 13 Uhr LIVE auf eSport1, Highlights ab 23.15 Uhr auf SPORT1 im TV und im Stream)

James Harden kommt gegen die New Orleans Pelicans nicht ins Rollen. Beim Frustabbau fliegt ihm der Ball in einer Aktion zurück ins Gesicht.