Am Montag kommt es in der 2. Bundesliga zum Topduell zwischen Arminia Bielefeld und dem HSV.

Auch in der Regionalliga treffen zwei Topteams aufeinander. SPORT1 zeigt das Spiel zwischen dem Tabellenzweiten 1. FC Schweinfurt 05 und Tabellenführer Türkgücü München LIVE.

Anzeige

Am Abend verlor Schalke 04 bei der TSG Hoffenheim und verpasste den Sprung an die Tabellenführung. In der NFL erwischt Quarterback Aaron Rodgers beim Sieg seiner Green Bay Packers einen Sahnetag.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Bundesliga: Schalke verpasst Tabellenführung

Schalke 04 hat den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Königsblauen unterlagen zum Abschluss des 8. Spieltags bei der TSG Hoffenheim und liegen auf Platz sieben. (Zum Bericht)

- Premier League: Liverpools Siegesserie gerissen

Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben ausgerechnet gegen das kriselnde Manchester United den Siegrekord der Premier League verpasst, mit Mühe aber die erste Niederlage in der Meisterschaft nach mehr als zehn Monaten vermieden. (Zum Bericht)

- Tennis: Murray gewinnt ersten ATP-Titel seit 2017

Der zweimalige Wimbledonsieger Andy Murray hat seine Comeback-Tour mit dem ersten ATP-Titel seit März 2017 gekrönt. Der 32-Jährige gewann das Finale des Turniers in Antwerpen gegen den Schweizer Stan Wawrinka in drei Sätzen. (Zum Bericht)

- BBL: Bayern gewinnen Topspiel

Meister Bayern München hat das Topspiel bei den EWE Baskets Oldenburg nach einer furiosen Aufholjagd für sich entschieden. Die Mannschaft von Trainer Dejan Radonjic holte einen zwischenzeitlichen 21-Punkte-Rückstand auf und gewann noch. Neuer Tabellenführer ist aufgrund der besseren Punktedifferenz allerdings Vizemeister ALBA Berlin. (Zum Bericht)

- NFL: Rodgers überragt bei Packers-Sieg

Aaron Rodgers führt die Green Bay Packers zum klaren Sieg gegen die Oakland Raiders. Dem Superstar gelingt dabei erstmals in seiner Karriere ein Quarterback Rating von 158,3 - das bestmögliche Ergebnis überhaupt. (Zum Bericht)

- NFL: Video-Beweis-Drama für die Chargers

Den Chargers wird zweimal innerhalb der letzten Minute der siegbringende Touchdown aberkannt. Dann patzt ihr Streikprofi. Earl Thomas bekommt seine Rache. Dallas siegt. (Zum Bericht)

- NHL: Draisaitls Scorer-Serie reißt

Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers gegen die Winnipeg Jets die zweite Saisonniederlage kassiert. Außerdem konnte der Deutsche erstmals nach acht Spielen keinen Scorerpunkt verbuchen. (Zum Bericht)

- Darts: Van Gerwen gewinnt Champions League

Michael van Gerwen hat erstmals die Champions League of Darts gewonnen. Im Finale besiegt der Weltranglistenerste den Schotten Peter Wright nach einem furiosen Finish. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. Bundesliga: HSV zum Gipfeltreffen in Bielefeld

Zum Abschluss des 10. Spieltags kommt es auf der Bielefelder Alm zum Topspiel zwischen der Arminia und dem Hamburger SV (2. Bundesliga: Arminia Bielefeld - Hamburger SV ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Nach der Niederlage des VfB Stuttgart zu Hause haben beide Mannschaften die Chance auf die Tabellenführung. Dem HSV würde ein Remis zur Verteidigung der Tabellenspitze reichen, die Ostwestfalen wären mit einem Sieg die neue Nummer 1 in der Zweiten Liga.

- Premier League: FC Arsenal auswärts gefordert

Der FC Arsenal ist in der Premier League inzwischen seit sieben Spiele ohne Niederlage. Mit einem Sieg bei Sheffield United (Premier League: Sheffield United - FC Arsenal ab 21 Uhr im LIVETICKER) können die "Gunners" auf Tabellenplatz drei vorrücken.

- Tennis: Schwere Aufgabe für Gojowczyk

Durch zwei Siege in der Qualifikation spielte sich Peter Gojowczyk beim ATP-Turnier in Basel in das Hauptfeld. In der 1. Runde trifft der deutsche auf den an Position eins gesetzten Lokalmatadoren Roger Federer (Tennis, Basel: Peter Gojowczyk - Roger Federer ab 19 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

- Fußball live, Regionalliga: 1. FC Schweinfurt 05 - Türkgücü München

Am 16. Spieltag der Regionalliga Bayern empfängt der 1. FC Schweinfurt 05, ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM, Auftsteiger Türkgücü München zum Topspiel. Türkgücü schaffte in der vergangenen Saison den direkten Durchmarsch von der Bayernliga in die Regionalliga und will nun auch dort oben mitspielen. das gelang bisher vorzüglich, führt der Aufsteiger nach dem 15. Spieltag doch die Tabelle an - drei Punkte vor Schweinfurt.

- SPORT1 News live

SPORT1 News präsentiert ab 19 Uhr und ab 22.15 Uhr im TV die aktuellen Themen aus dem deutschen Fußball, unter anderem aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und Nationalmannschaft, den Europapokal-Wettbewerben und den internationalen Ligen, sowie aus weiteren populären Sportarten wie zum Beispiel Motorsport, Eishockey, Basketball, Volleyball, Handball, Darts, Boxen, Tennis, US-Sport und eSports.

- 3. Liga Pur bietet die Highlights der Spiele der 3. Liga. Die dritthöchste deutsche Fußballklasse ist in dieser Saison wieder namhaft besetzt, unter anderem mit 1860 München, dem 1. FC Kaiserslautern, Preußen Münster und Eintracht Braunschweig. (3. Liga Pur, ab 23.39 Uhr im Free-TV und Livestream)

Das Video-Schmankerl des Tages

Die Stürmer von Inter Mailand sind in Topform und erzielen jeweils einen Doppelpack. Trotzdem tut sich der Champions-League-Gegner des BVB gegen Sassuolo schwer.