Mit dem Sieg im Sprung-Finale bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Stuttgart hat Mehrkampf-Olympiasiegerin Simone Biles aus den USA ihre 23. WM-Medaille gewonnen.

Damit egalisierte die 22-Jährige die 23 Jahre alte Bestmarke von Witali Scherbo.

Der Weißrusse hatte zwischen 1991 und 1996 bei Welttitelkämpfen ebenfalls 23 Medaillen gesammelt.

Biles zum fünften Mal Mehrkampf-Weltmeisterin

Am Vortag hatte sich Turn-Wunder Biles den Mehrkampf-Titel zum fünften Mal gesichert.

Der zweite Platz ging an die Chinesin Tang Xijing vor Angelina Melnikowa aus Russland. Biles' Teamkollegin sowie Sunisa Lee und auch Mehrkampf-Europameisterin Melanie de Jesus dos Santos waren nach Stürzen vom Stufenbarren schnell aus dem Titelrennen.

Mit Rang sechs im Mehrkampf-Finale verwandelte die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz stellte die Schleyerhalle in Stuttgart in ein Tollhaus. Am Ende fehlten nur 0,4 Punkte zur Bronzemedaille.

Rang acht für Seitz nach Sturz am Stufenbarren

Die deutsche Rekordmeisterin Seitz hat bei den Kunstturn-WM am Stufenbarren nach einem Sturz den achten Platz belegt. Der Sieg ging an Titelverteidigerin Nina Derwael aus Belgien vor der Britin Rebecca Downie und Sunisa Lee aus den USA. Bei den letztjährigen Welttitelkämpfen in Doha/Katar hatte die Stuttgarterin die Bronzemedaille gewonnen.

"Die anderen Turnerinnen haben mit den Höchstschwierigkeiten nur so um sich geworfen, deshalb musste ich alles riskieren. Natürlich bin ich ein bisschen enttäuscht, aber ich bin immer noch die achtbeste Stufenbarrenturnerin der Welt", sagte Seitz in der ARD.