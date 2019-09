Alexander Zverev spielt bei den US Open im Achtelfinale.

In der Bundesliga war am letzten Tag der Transferperiode nochmal einiges los. Unter anderem Marius Wolf und Martin Harnik haben einen neuen Verein.

Sebastian Vettel muss nach Meinung eines Ex-Weltmeisters um seinen Status bei Ferrari bangen.

Das ist passiert

- Wolf auf Leihbasis zu Hertha

Marius Wolf wechselt innerhalb der Bundesliga von Borussia Dortmund zu Hertha BSC. Die Berliner erhalten eine Kaufoption (Zum Bericht)

- Formel 2: FIA untersucht tödlichen Unfall von Hubert

Der Automobil-Weltverband will die Umstände der Tragödie um Anthoine Hubert aufarbeiten. Ob das zu neuen Sicherheitsmaßnahmen führt, ist noch offen. (Zum Bericht)

- Harnik wechselt doch noch zum Hamburger SV

Martin Harnik verlässt Werder Bremen kurz vor Ende der Transferperiode und wechselt per Leihgeschäft zum HSV in die 2. Bundesliga. (Zum Bericht)

- Entscheidung im Fall Jatta gefallen

Das Hamburger Bezirksamt-Mitte stellt die Nachforschungen zur Identität von Bakery Jatta ein. Damit ist die Aufenthaltserlaubnis des Profis vom Hamburger SV gesichert. (Zum Bericht)

- Poker: Schwede gewinnt Main Event der EPT in Barcelona

Simon Brändström gewinnt das Main Event der EPT in Barcelona. An diesem nehmen so viele Spieler teil wie nie zuvor. Der beste Deutsche wird 40. (Zum Bericht)

- Vettel muss um Nummer-1-Status bangen

Sebastian Vettel muss sich in Spa erneut seinem jungen Teamkollegen Charles Leclerc geschlagen geben. Ein Ex-Weltmeister fordert einen Rollentausch bei Ferrari. (Zum Bericht)

- "Kleine Erbse" wechselt nach Spanien

Javier Hernández sucht sein Glück fortan beim FC Sevilla. Der mexikanische Nationalspieler kommt von West Ham United. (Zum Bericht)

- Radsport: Quintana wechselt zu Greipel-Team

Ab kommender Saison fährt Nairo Quintana für das französische Team Arkea-Samsic. Dort wird der kolumbianische Bergspezialist Teamkollege von André Greipel. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. Bundesliga: Stuttgart will auf Platz zwei

Mit einem Sieg gegen den VfL Bochum könnte der VfB Stuttgart auf Rang zwei der Tabelle in der 2. Bundesliga springen. Der VfL steckt dagegen im Tabellenkeller fest (2. Bundesliga: VfB Stuttgart - VfL Bochum ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

- US Open: Zverev kämpft ums Viertelfinale

Alexander Zverev steht nach drei Marathon-Matches erstmals im Achtelfinale der US Open. Gegen den an Nummer 20 gesetzten Argentinier Diego Sebastian Schwartzman peilt der deutsche Tennisprofi den Sprung in die Runde der letzten Acht an (US Open, ab 19.15 Uhr, Achtelfinale im LIVETICKER von SPORT1: Alexander Zverev - Diego Schwartzman).

- Fußball Live - SG Wattenscheid vs. Sportfreunde Lotte

Am 6. Spieltag der Regionalliga West hat die SG Wattenscheid 09 Absteiger Sportfreunde Lotte zu Gast. Während Lotte nach drei Spielzeiten in der 3. Liga den Gang zurück in die Regionalliga antreten musste, landete Wattenscheid in der Vorsaison nur auf dem elften Rang und stellte letzte Woche einen Insolvenzantrag. (Regionalliga, 6. Spieltag: SG Wattenscheid 09 - Sportfreunde Lotte, ab 19.55 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

- 3. Liga Pur

3. Liga Pur bietet die Highlights der Spiele der 3. Liga. Die dritthöchste deutsche Fußballklasse ist in dieser Saison wieder namhaft besetzt, unter anderem mit 1860 München, dem 1. FC Kaiserslautern, Preußen Münster und Eintracht Braunschweig. (3. Liga Pur, ab 23.30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

