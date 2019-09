Serena Williams scheitert erneut auf ihrer Jagd nach dem Rekordtitel.

Rafael Nadal will im US Open-Finale gegen Daniil Medvedev seinen 19. Grand-Slam-Titel erringen. In der EM-Qualifikation sind unter anderem Italien und Spanien im Einsatz.

Dazu kämpfen die Adler Mannheim und die Augsburger Panther wieder um wichtige Punkte in der Champions Hockey League.

Das ist passiert

- Serena verpasst Grand-Slam-Rekord

Bianca Andreescu schlägt Serena Williams im Finale der US Open und sichert sich ihren ersten Grand-Slam-Titel. Williams verfehlt erneut den Rekord von Margaret Court. (Zum Bericht)

- Portugal mit wichtigem Sieg - Kane-Gala bei England-Sieg

Portugal schlägt Serbien in der EM-Qualifikation und verschafft sich etwas Luft. England siegt dank Hattrick von Tottenham-Star Harry Kane. (Zum Bericht)

- Frankreich siegt dank Bayern-Stars

Frankreich feiert in der EM-Qualifikation gegen Albanien einen klaren Sieg. Bayern-Star Kingsley Coman avanciert zum Matchwinner. Lucas Hernández muss viel einstecken. (Zum Bericht)

- Khabib holt sich Titel zurück

Khabib Nurmagomedov holt sich durch einen Sieg gegen Dustin Poirier de Titel im UFC-Leichtgewicht zurück. Bei der UFC 242 in Abu Dhabi ist Poirier ohne Chance. (Zum Bericht)

- Kiel kassiert erste Liga-Pleite - Jicha bedient

Der THW Kiel verliert in einem knappen Spiel beim SC Magdeburg. Die Magdeburger übernehmen durch den Sieg gegen die Zebras die Tabellenführung der Handball-Bundesliga. (Zum Bericht)

- Raiders ziehen Schlussstrich im Brown-Drama

Wochenlang bietet Antonio Brown der NFL und Fans weltweit Dramen und Eskapaden. Nun ziehen die Oakland Raiders einen Schlussstrich und entlassen ihn. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- EM-Qualifikation mit Spanien und Italien

In der EM-Qualifikation stehen heute die nächsten Spiele an. Die ungeschlagenen Spanier empfangen in der Gruppe F die noch sieglosen Färöer. (EM-Qualifikation: Spanien - Färöer, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

In der Gruppe J kommt es zum Spitzenduell zwischen Finnland und Italien. Bisher stehen die Italiener mit weißer Weste an der Tabellenspitze. Aber Finnland könnte mit einem Sieg nach Punkten mit dem vierfachen Weltmeister gleichziehen. (EM-Qualifikation: Finnland - Italien, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Neben diesen Top-Teams sind unter anderem auch die Schweiz (EM-Qualifikation: Schweiz - Gibralatar, ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) und Dänemark (EM-Qualifikation: Georgien - Dänemark, ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) im Einsatz.

Alle Spiele können ab 15 Uhr im SPORT1-Konferenzticker oder per Einzelticker verfolgt werden.

- HBL: Füchse Berlin müssen nach Göppingen

Mit der Kretzschmer-Verpflichtung haben die Füchse Berlin für großes Aufsehen gesorgt. Nun steht wieder das Sportliche im Vordergrund. Bei Frisch Auf! Göppingen will man den durchwachsenen Saisonauftakt mit zwei Niederlagen aus drei Spielen gerade rücken. (Handball-Bundesliga: Frisch Auf! Göppingen - Füchse Berlin, ab 13.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Die restlichen Spiele des 4. Spieltags können ab 16.00 Uhr im Konferenzticker oder per Einzelticker verfolgt werden.

- US Open, Finale: Daniil Medvedev - Rafael Nadal

Rafael Nadal jagt in Flushing Meadows seinen 19. Grand Slam-Titel. Allerdings bekommt er es mit Daniil Medvedev zu tun. Der Russe zog in New York zwar den Unmut des Publikums auf sich, spielerisch hat die Nummer fünf der Welt aber mehr als überzeugt. (US Open, Finale: Daniil Medvedev - Rafael Nadal, ab 22.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Das müssen Sie heute sehen

- Der CHECK24 Doppelpass LIVE

Anpfiff für den "CHECK24 Doppelpass" auf SPORT1: Auch in der neuen Saison ist Deutschlands beliebtester Fußball-Talk wieder die Bühne für die Protagonisten der Liga. Moderator Thomas Helmer und die beiden Co-Moderatorinnen Ruth Hofmann und Laura Papendick im Wechsel empfangen jeden Sonntag eine Runde aus Sport-Journalisten, Trainern und Klub-Repräsentanten im Hilton Airport Hotel, um die brisantesten Fußball-Themen zu diskutieren. (Der CHECK24 Doppelpass ab 11.00 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

- Benefizspiel: Team Schwaben - Team Rest der Welt

Für ein Benefizspiel kehrt der 108-fache Nationalspieler Jürgen Klinsmann nach Geislingen zurück – und SPORT1 ist mittendrin. Beim SC Geislingen spielte Klinsmann vier Jahre in seiner Jugend. Anlass des Benefizspiels ist nun die Einweihung des Kinderhauses K 19, ein Projekt der Klinsmann-Stiftung Agapedia. Erwartet werden ehemalige Geislinger Spieler, ehemalige Mitspieler von Klinsmann, Welt- und Europameister sowie schwäbische Größen. (Benefizspiel: Team Schwaben - Team Rest der Welt, ab 13.00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

- CHL: Adler Mannheim - Vienna Capitals

Mit drei Siegen aus drei Spielen grüßen die Adler Mannheim mit noch weißer Weste von der Tabellenspitze der Gruppe F. Nun geht es gegen die Vienna Capitals, die bisher erst einen Sieg verbuchen konnten. (CHL: Adler Mannheim - Vienna Capitals, ab 15.55 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

- CHL: Augsburger Panther - Belfast Giants

Die Augsburger Panther haben mit zwei Auswärtssiegen einen grandiosen Auftakt in die Champions Hockey League hingelegt, mussten aber im ersten Heimspiel eine Overtime-Niederlage gegen Lulea Hockey hinnehmen. Nun will man gegen die Belfast Giants den zweiten Sieg gegen die Nordiren aufs Eis zaubern. (CHL: Augsburger Panther - Belfast Giants, ab 17.00 Uhr im SPORT1-Livestream)

- Volleyball-EM, Finale: Serbien - Türkei

Nach zwei aufreibenden Wochen steht in Ankara das große Finale der Volleyball-EM der Frauen 2019 an. Titelverteidiger Serbien steht kurz vor der erfolgreichen Titelverteidigung. Allerdings sind die Türkinnen vor heimischen Publikum mehr als motiviert, den Titel zum ersten Mal in die Türkei zu holen. (Volleyball-EM, Finale: Serbien - Türkei, ab 18.25 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Das Video-Schmankerl des Tages

Die deutschen Basketballer starten mit einem Sieg in die Platzierungsrunde. Gegen den Senegal tut sich die DBB-Auswahl allerdings über weite Strecken schwer.