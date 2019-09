Sebastian Vettel hat beim Großen Preis von Russland ein Drama erlebt und Lewis Hamilton den Sieg geschenkt.

Am Abend sind Gina Lückenkemper und Tatjana Pinto bei der Leichtathletik-WM in Doha im Einsatz. Das DLV-Duo kämpft über 100 Meter um den Einzug ins Finale.

Das ist passiert

- Drama um Vettel - Hamilton siegt

Ferrari hat sich im immer wilderen Teamduell selbst geschlagen und Mercedes-Star Lewis Hamilton den ersten Sieg seit der Sommerpause auf dem Silbertablett serviert. Beim Großen Preis von Russland kämpfte vor allem Sebastian Vettel mit Händen und Füßen gegen seine Misere und witterte gegen den Ferrari-Rivalen Charles Leclerc Morgenluft - dann musste er mit einem Schaden am Hybridsystem aufgeben. (Zum Bericht)

- Freiburg setzt Höhenflug fort

Düsseldorf - Der SC Freiburg setzt seinen Höhenflug fort. Der SCF gewinnt bei Fortuna Düsseldorf. Luca Waldschmidt wird als Joker zum Matchwinner. (Zum Bericht)

- Aue bleibt an Spitze dran

Erzgebirge Aue und der FC St. Pauli haben in der 2. Bundesliga Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen aufgenommen. Aue entschied das Sachsenderby gegen Dynamo Dresden klar mit 4:1 (3:1) für sich und liegt als Tabellenvierter nur noch einen Punkt hinter dem Relegationsplatz, St. Pauli ist nach dem 2:0 (2:0) gegen den SV Sandhausen Sechster mit zwei Zählern weniger. (Zum Bericht)

- Entwarnung bei Bayerns Hernandez

Gute Nachrichten für den FC Bayern: Lucas Hernandez steht dem deutschen Rekordmeister gegen Tottenham zur Verfügung - auch ein weiterer Spieler meldet sich fit. (Zum Bericht)

- Nächster Real-Star ausgeraubt

Der brasilianische Nationalspieler Casemiro (27) vom spanischen Rekordmeister Real Madrid ist am Samstagabend während des Derbys bei Atlético Opfer eines Raubüberfalls auf seine Villa im Nobelviertel Moraleja geworden. (Zum Bericht)

- Däne gewinnt WM-Gold nach Sprint

Mads Pedersen ist der neue Träger des Regenbogentrikots. Im englischen Yorkshire setzt er sich bei der Straßenrad-WM im Regen im Sprint durch. (Zum Bericht)

- Heftiger Crash erschreckt Formel 2

Ein heftiger Crash, der wohl glimpflich endete, die vorzeitige Krönung des neuen Meisters und erneut viel Pech für Mick Schumacher: Die Formel 2 hat in Sotschi ein aufreibendes vorletztes Rennwochenende durchlebt. (Zum Bericht)

Das steht heute an

- Leichtathletik-WM: Lückenkemper und Pinto wollen ins Finale

In Doha peilen Gina Lückenkemper und Tatjana Pinto über 100 Meter den Sprung ins Finale an, das später am Abend stattfinden wird. Darüber hinaus stehen auch die Entscheidungen beim Stabhochsprung der Frauen, beim Dreisprung der Männer, bei der 4x400-m-Mixedstaffel und beim Gehen der Frauen über 20 Kilometer an (Leichtathletik-WM ab 19 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie sehen

