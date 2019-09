RB Leipzig gastiert beim SV Werder Bremen und will die Tabellenführung zurück.

Angelique Kerber muss weiterhin auf ihren nächsten Finaleinzug warten. In Osaka scheitert sie glatt in zwei Sätzen an einer Russin. Auch Alexander Zverev verliert.

Anzeige

Der VfB Stuttgart gewinnt sein Heimspiel gegen Greuther Fürth und bleibt Tabellenführer. Arminia Bielefeld zerlegt auswärts Wehen Wiesbaden.

Der FC Bayern übernimmt durch einen Kantersieg gegen den 1. FC Köln zumindest vorübergehend die Tabellenspitze der Bundesliga

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Bayern feiert Kantersieg

Der FC Bayern schlägt zum Wiesn-Auftakt den 1. FC Köln deutlich und springt vorübergehend an die Tabellenspitze der Bundesliga. Philippe Coutinho feiert sein Tor-Debüt. (Zum Bericht)

- Hertha feiert ersten Saisonsieg

Am fünften Spieltag kann Hertha BSC seinen ersten Saisonsieg unter Coach Ante Covic einfahren. Gegner Paderborn bleibt mit nur einem Pünktchen Tabellenletzter. (Zum Bericht)

- Freiburg verpasst Tabellenführung

Der SC Freiburg verpasst den Sprung an die Tabellenspitze. Gegen den FC Augsburg erweist sich ausgerechnet Ex-Stürmer Florian Niederlechner als Spielverderber. (Zum Bericht)

- Leverkusen mit Wiedergutmachung

Bayer Leverkusen hat sich nach den Pleiten gegen Dortmund und Moskau wieder gefangen. Gegen Union Berlin reichte der Werkself eine Durchschnittsleistung. (Zum Bericht)

- 2. Liga: Stuttgart bleibt vorne

Der VfB Stuttgart gewinnt sein Heimspiel gegen Greuther Fürth und bleibt Tabellenführer der 2. Liga. Arminia Bielefeld zerlegt auswärts Wehen Wiesbaden. (Zum Bericht)

- Premier League: City feiert Rekord-Spektakel

Meister Manchester City hat sich eine Woche nach der ersten Saisonniederlage in der englischen Premier League den Frust von der Seele geschossen. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola fertigte Schlusslicht FC Watford mit 8:0 (5:0) ab und knackte dabei einige Rekorde. (Zum Bericht)

- Hudson-Odoi begründet Bayern-Korb

Callum Hudson-Odoi begründet, warum er dem FC Bayern eine Absage erteilt hat und in London bleibt. Sein neuer Trainer spielt dabei eine zentrale Rolle. (Zum Bericht)

- CR7-Effekt? Juve vermeldet Minus

Juventus Turin veröffentlicht den Finanzbericht für die abgelaufene Spielzeit 2018/19. Vor allem die Verpflichtung von Cristiano Ronaldo wirkt sich auf die Bilanz aus. (Zum Bericht)

- Leicester schockt Spurs spät

Tottenham Hotspur lässt am sechsten Spieltag der Premier League wieder Punkte liegen. Harry Kane erzielt ein überragendes Tor, aber der Sieg geht an die Foxes. (Zum Bericht)

- Kerber verpasst Einzug ins Finale

Angelique Kerber muss weiterhin auf ihren nächsten Finaleinzug warten. In Osaka scheitert sie glatt in zwei Sätzen an einer Russin. (Zum Bericht)

- Zverev unterliegt Isner beim Laver Cup

Tag zwei beim Laver Cup in Genf. Für Europa war auch Alexander Zverev im Einsatz, musste sich aber dem US-Aufschlagriesen John Isner knapp geschlagen geben. (Zum Bericht)

- Hamilton kassiert Strafe

Formel-1-Pilot Lewis Hamilton wird vor dem Großen Preis von Singapur wegen der Benzin-Temperatur bestraft. Auch ein anderer Fahrer hat deshalb schon gebüßt. (Zum Bericht)

- Leclerc schnappt sich Singapur-Pole

Charles Leclerc schnappt sich die Pole Position vor dem Rennen in Singapur im Qualifying. Lewis Hamilton wird Zweiter vor Sebastian Vettel. (Zum Bericht)

- All Blacks dominieren bei WM-Auftakt

Neuseeland sorgt beim Start in die Rugby-WM in Japan schon im ersten Spiel für ein Ausrufezeichen. Der Topfavorit setzt sich klar gegen Südafrika durch. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: RB Leipzig will Tabellenführung zurück

Das Abendspiel in der Bundesliga bestreiten der SV Werder Bremen und RB Leipzig, die mit einem Sieg die Tabellenführung vom FC Bayern zurückerobern können. (Budesliga, 5. Spieltag: SV Werder Bremen - RB Leipzig ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

- Inter Mailand gastiert beim AC Mailand

Derby-Zeit in Mailand! Am Samstagabend empfängt der AC Mailand Stadtrivalen Inter Mailand. (SERIE A: AC Mailand - Inter Mailand, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie sehen

- Rugby 7s live

Die Weltelite im Siebener-Rugby trifft sich im Münchener Olympiastadion zu den Oktoberfest 7s und SPORT1 ist mittendrin. (Rugby 7s - Oktoberfest 7s, 1. Tag ab 13.55 Uhr auf SPORT1).

- Volleyball-EM der Herren

Bei der Volleyball-EM der Männer kämpfen 24 Nationen um den Titel. Auch Deutschland ist mit von der Partie. SPORT1+ überträgt ausgewählte Spiele der Europameisterschaft LIVE im TV.

Das Video-Schmankerl des Tages

Amine Harit ist gegen Mainz 05 mit einem Tor und einer Torvorlage der Matchwinner. Ein Reporter vergleicht Harit mit einer Bundesliga-Legende und sorgt damit für einen Lacher.