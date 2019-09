Novak Djokovic muss im Achtelfinale der US Open gegen Stan Wawrinka aufgeben.

Fredi Bobic bestätigt den Abschied des letzten Bullen. Ante Rebic wird die Eintracht verlassen. Einer seiner Nachfolger ist mit Bas Dost schon gefunden, der sich gleich gut eingeführt hat. Die deutschen Volleyballerinnen leben bei der Europameisterschaft weiter ihren Traum.

Bei den US Open müssen Ashleigh Barty und Karolina Pliskova die Koffer packen. Roger Federer und Serena Williams geben sich hingegen keine Blöße. Am Montag sind Alexander Zverev und Julia Görges im Achtelfinale gefordert.

Das ist passiert

- Bobic bestätigt Rebic-Tausch

Ante Rebic wird Eintracht Frankfurt verlassen und in die Serie A wechseln. Im Gegenzug kommt André Silva vom AC Mailand. (Zum Bericht)

- Dost trifft bei Frankfurts Sieg

Dank Joker Bas Dost feiert Eintracht Frankfurt den zweiten Saisonsieg. Der Neuzugang braucht elf Minuten, um zum ersten Mal zu netzen. (Zum Bericht)

- Williams lässt sich nicht aufhalten

Trotz einer Schrecksekunde steht Serena Williams im Viertelfinale der US Open. Gegen Petra Martic knickt der US-Superstar um und verletzt sich am Knöchel. (Zum Bericht) French-Open-Siegerin Ashleigh Barty scheitert bei den US Open in New York bereits im Achtelfinale. Auch Karolina Pliskova muss sich geschlagen geben. (Zum Bericht)

- Federer stürmt ins Viertelfinale

Roger Federer macht bei den US Open in New York erneut kurzen Prozess. Gegen den Belgier David Goffin gibt der Schweizer gerade mal vier Spiele ab. (Zum Bericht)

- Mannheim siegt in Overtime-Krimi

Nach München und Augsburg feiern auch die Adler Mannheim den zweiten Sieg in der CHL. Bei GKS Tychy setzt sich der deutsche Meister in der Overtime durch. (Zum Bericht)

- Aubameyang rettet Arsenal im Derby

Im Nordlondon-Derby holt der FC Arsenal einen 0:2-Rückstand auf. Mesut Özil war während der gesamten Partie auf der Bank Platz gesessen. (Zum Bericht)

- Bale rettet Real Madrid und fliegt

Gareth Bale rettet Real Madrid mit einem Doppelpack ein spätes Remis beim FC Villarreal. Kurz vor Schluss fliegt er vom Platz. Atlético ist Spitzenreiter. (Zum Bericht)

- Der deutsche EM-Traum lebt weiter

Die deutsche Auswahl feiert bei der Volleyball-EM den sechsten Sieg im sechsten Spiel. Gegen Slowenien ist vor allem Satz zwei eine wahre Meisterleistung. (Zum Bericht)

- Genervter Vettel: "Schön für ihn"

Sebastian Vettel mag sich nicht so recht über den Sieg seines Teamkollegen Charles Leclerc in Spa freuen. Der Monegasse kann seine Premiere nicht genießen. Die Stimmen. (Zum Bericht)

- Köpfer scheitert im Achtelfinale

Das Tennis-Märchen von Dominik Köpfer bei den US Open in New York ist beendet. Der deutsche Qualifikant scheitert im Achtelfinale am Russen Daniil Medvedev. (Zum Bericht)

- Djokovic gibt gegen Wawrinka auf

Für Titelverteidiger Novak Djokovic sind die US Open beendet. Der Wimbledonsieger aus Serbien muss im Achtelfinale gegen Stan Wawrinka aufgeben. (Zum Bericht)

- Rassistische Attacke gegen Lukaku

Erst vor kurzem wechselte Romelu Lukaku in die Serie A. Jetzt wurde der Belgier Opfer einer rassistischen Attacke - nicht der erste Vorfall dieser Art. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. Bundesliga: Stuttgart will auf Platz zwei

Mit einem Sieg gegen den VfL Bochum könnte der VfB Stuttgart auf Rang zwei der Tabelle in der 2. Bundesliga springen. Der VfL steckt dagegen im Tabellenkeller fest (2. Bundesliga: VfB Stuttgart - VfL Bochum ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

- US Open: Zverev und Görges gefordert

Alexander Zverev steht nach drei Marathon-Matches erstmals im Achtelfinale der US Open. Gegen den an Nummer 20 gesetzten Argentinier Diego Sebastian Schwartzman peilt der deutsche Tennisprofi den Sprung in die Runde der letzten Acht an (US Open, ab 19.15 Uhr, Achtelfinale im LIVETICKER von SPORT1: Alexander Zverev - Diego Sebastian Schwartzman). Ins Viertelfinale will auch Julia Görges. Nach ihrem starken Auftritt gegen die Niederländerin Kiki Bertens wartet mit der Kroatin Donna Vekic eine machbare Aufgabe. (US Open, ab 17 Uhr, Achtelfinale im LIVETICKER von SPORT1: Donna Vekic - Julia Görges).

Nach einem Horrorstart bei der Basketball-WM in China startet Deutschland eine Aufholjagd - allerdings zu spät.