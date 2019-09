Der SC Freiburg zieht durch den 3:0-Sieg in Hoffenheim in der Tabelle am FC Bayern vorbei.

Lionel Messi ist unterdessen zurück im Training des FC Barcelona. Das Duell gegen den BVB könnte für ihn trotzdem zu früh kommen.

In China krönt sich Spanien zum zweiten Mal zum Basketball-Weltmeister.

Das ist passiert:

- Bundesliga: Freiburg verdrängt Bayern

Der SC Freiburg setzt im Baden-Derby bei der TSG Hoffenheim ein Ausrufezeichen. Mit dem beeindruckenden Sieg zieht der SCF sogar am deutschen Rekordmeister vorbei. (Zum Bericht)

- La Liga: Messi wieder im Training

Lionel Messi ist zurück im Training. Das Champions-League-Duell mit dem BVB könnte für den Superstar des FC Barcelona trotzdem noch zu früh kommen. (Zum Bericht)

- Basketball WM: Spanien ist Weltmeister

Bei der Basketball-WM in China gewinnt Spanien das Finale gegen Argentinien deutlich. Die Südamerikaner liegen dabei schon zur Pause klar hinten. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: Nürnberg liefert irren Thriller

Sechs Tore durften die Fans von Darmstadt und Nürnberg bestaunen - am Ende gibt es ein Remis. Auch Bochum schafft noch ein Unentschieden. Aue gewinnt. (Zum Bericht)

- FC Bayern: Alaba fällt aus

David Alaba verletzt sich vor dem Topspiel des FC Bayern bei RB Leipzig beim Aufwärmen und muss kurzfristig passen. Nun steht die Diagnose fest. (Zum Bericht)

- NBA: Jordan verkauft Anteile

Michael Jordan verkauft einen Teil seiner Anteile an den Charlotte Hornets und holt zwei Finanz-Größen ins Boot. Er formuliert hohe Ziele. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: Kiel trennt sich von Trainer Schubert

Holstein Kiel entlässt Trainer André Schubert nach der Talfahrt der vergangenen Wochen. Der Coach war nur wenige Monate im Amt. (Zum Bericht)

- 3. Liga: Halle siegt und übernimmt Spitze

Der Hallesche FC dreht ein enges Spiel in Ingolstadt und erobert die Tabellenspitze. Der bisherige Spitzenreiter Braunschweig patzt gegen Hansa Rostock.

- 3. Liga: Hildmann in Kaiserslautern vor dem Aus

Nach der derben Klatsche in Meppen droht Trainer Sascha Hildmann beim 1. FC Kaiserslautern die Entlassung. Der Drittligist hinkt den Erwartungen hinterher. (Zum Bericht)

Das passiert heute:

- Bundesliga: Paderborn - Schalke

Der SC Paderborn möchte endlich seinen ersten Saisonsieg feiern, gegen das durchwachsen gestartete Schalke 04 ist durchaus ein Heimsieg drin (Bundesliga: SC Paderborn - FC Schalke 04 am Sonntag um 18.30 Uhr im LIVETICKER).

- NFL: Der zweite Spieltag

Am zweiten Spieltag der NFL empfangen die Pittsburgh Steelers die Seattle Seahawks. Antonio Brown steht bei den New England Patriots vor seinem Debüt in Miami. (Die NFL-Sonntagsspiele, ab 19 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen:

