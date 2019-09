Am Abend greift auch eine deutsche Läuferin nach einer Medaille, in der Premier League und in der 2. Bundesliga kommt es zu zwei hochinteressanten Begegnungen.

Das ist passiert

-Salihamidzic lobt und mahnt Kimmich

Joshua Kimmich übt deutliche Kritik nach dem Sieg des FC Bayern in Paderborn. Jetzt nehmen die Bayern-Bosse den Nationalspieler noch mehr in die Pflicht. (Zum Bericht)

- Süle: In dieser Liga will ich unbedingt mal spielen

Nationalspieler Niklas Süle fühlt sich beim FC Bayern sichtlich wohl. Trotzdem träumt der Innenverteidiger von einer Karriere in einer anderen Liga. (Zum Bericht)

- Cardiff muss Ablöse für verunglückten Sala zahlen

Der englische Zweitligist Cardiff City muss für den verunglückten Emiliano Sala ein Millionensumme an dessen Ex-Verein überweisen. Das entscheidet die FIFA. (Zum Bericht)

- Zverev in Peking im Achtelfinale

Alexander Zverev zieht beim ATP-Turnier in Peking ins Achtelfinale ein. Jan-Lennard Struff scheitert dagegen in Tokio bereits in der ersten Runde. (Zum Bericht)

-ESL One: EG gewinnt überraschend

Das wiedergekehrte CS:GO-Team von Evil Geniuses setzte beim ESL One New York Finale am Wochenende ein klares Statement gegen den Titelfavoriten Astralis. (Zum Bericht)

Das steht heute an

- 2. Bundesliga: Hannover 96 - 1. FC Nürnberg

Die Zweite Liga hat am Montagabend eine spannende Partie zu bieten. Mit Hannover und Nürnberg stehen sich zwei Absteiger gegenüber, die bisher hinter den Erwartungen zurückbleiben. Nürnberg ist Elfter, Hannover sogar nur Vierzehnter. Ein Sieg wäre für beide Teams Gold wert (2. Bundesliga: Hannover 96 - 1. FC Nürnberg um 20.30 Uhr im LIVETICKER).

- Premier League: Manchester United - FC Arsenal

In England wartet zum Abschluss des sechsten Spieltags ein echter Kracher auf Premier-League-Fans. Es ist ein Verfolger-Duell zwischen zwei Topteams: Arsenal kann mit einem Sieg bis auf den vierten Rang vorstoßen, United wäre mit einem Dreier immerhin wieder mittendrin in Verfolgergruppe (Premier League: Manchester United - FC Arsenal um 21 Uhr im LIVETICKER).

- Leichtathletik-WM: Krause im Finale

Am Montag geht die Weltmeisterschaft von Doha mit Vollgas weiter. Aus deutscher Sicht besonders interessant: Das Finale der Frauen über 3000 Meter Hindernis. Dort geht auch Gesa Felicitas Krause an den Start, die sich Hoffnungen auf eine Medaille machen darf. Außerdem fallen unter anderem im Diskuswurf der Männer und im Hochsprung der Frauen die Entscheidungen (Die Leichtathletik-WM von Doha ab 19.30 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie sehen

Das Video-Schmankerl des Tages

Krise bei Thiago? Das sagt Salihamidzic

