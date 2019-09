In Hamburg kommt es heute Abend zum brisanten Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV. Die Rothosen wollen wieder auf den ersten Tabellenplatz springen, die Kiezkicker kämpfen gegen eine drohende Krise.

Zudem sind die deutschen Volleyballer bei der Volleyball-EM wieder im Einsatz. Der heutige Gegner ist der kleine Bruder aus Österreich.

Am Vorabend setzte Schalke 04 mit einem deutlichen Sieg beim SC Paderborn ein Ausrufezeichen. In der DEL mussten die Adler Mannheim ihre erste Niederlage hinnehmen.

Das ist passiert

- Bundesliga: S04 überrollt Paderborn

Schalke 04 feiert den zweiten Saisonsieg. Beim Erfolg bei Aufsteiger SC Paderborn ragt Amine Harit heraus. David Wagner und Alexander Nübel freuen sich für ihn. (Zum Bericht)

- Handball: Wolff lässt Kiel verzweifeln

Nationaltorwart Andreas Wolff lässt seinen Ex-Verein THW Kiel verzweifeln. Die SG Flensburg-Handewitt startet indes siegreich in die Champions-League-Saison. (Zum Bericht)

- DEL: Haie mit Overtime-Sieg in Mannheim

Die Kölner Haie bringen dem amtierenden Meister Adler Mannheim die erste Niederlage der jungen Saison bei. Das hochklassige Spiel zweiter starker Teams wird erst in der Zusatzschicht entschieden. (Zum Bericht)

- Golf: Masson gewinnt mit Team Europa Solheim Cup

Die deutsche Profigolferin Caroline Masson gewinnt mit dem Team Europa die 16. Ausgabe des Solheim Cups. Die letzten beiden Ausgaben konnten die USA für sich entscheiden. (Zum Bericht)

- Radsport: Roglic gewinnt Vuelta

Der slowenische Radprofi Primoz Roglic gewinnt die 74. Vuelta und schreibt mit seinem Sieg Sportgeschichte. (Zum Bericht)

- MLB: Saison-Aus für Trout

Superstar Mike Trout von den Los Angeles Angels fällt für den Rest der Saison aus. Er muss sich einer Operation an seinem Fuß unterziehen. (Zum Bericht)

- NFL: Wieder Schiri-Ärger bei Rams vs. Saints - Brown glänzt für Patriots

Die New Orleans Saints verlieren erneut nach einer falschen Schiedsrichter-Entscheidung gegen die Los Angeles Rams. Zudem verletzt sich Quarterback Drew Brees. (Zum Bericht) Die New England Patriots feiern in der NFL den nächsten klaren Sieg. Gegen die Miami Dolphins legt Antonio Brown ein gelungenes Debüt hin. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. Bundesliga: Derby in Hamburg

In der 2. Bundesliga kommt es am Abend zum spannungsgeladenen Hamburger Derby. Der FC St. Pauli empfängt den großen Rivalen Hamburger SV am Millerntor. Während sich der HSV die Tabellenführung vom VfB Stuttgart zurückerobern will, kämpfen die Kiez-Kicker gegen eine drohende Krise. (2. Bundesliga: FC St.-Pauli - Hamburger SV am Montag um 20.30 Uhr im LIVETICKER)

3. Liga: Unterhaching empfängt Chemnitz

Die SpVgg Unterhaching will mit einem weiteren Sieg den Sprung auf die Aufstiegsplätze schaffen. Die sieglosen Chemnitzer sind unterdessen zum Siegen verdammt, wollen sie den Anschluss an das rettende Ufer nicht komplett aus den Augen verlieren. (3. Liga: SpVgg Unterhaching - Chemnitzer FC am Montag um 19 Uhr im LIVETICKER)

Arda Turan war einst Nationalheld in der Türkei. Doch innerhalb einiger Jahre manövrierte er sich immer mehr ins Abseits - und ist mittlerweile für viele eine Hassfigur.