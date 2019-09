Der 1. FC Köln erlebt in der Bundesliga ein Debakel, Gina Lückenkemper kann bei der Leichtathletik-WM in Doha nicht mithalten. Die neue Sprint-Königin kommt einmal mehr aus Jamaika.

Am Montag greift auch eine deutsche Läuferin nach einer Medaille, in der Premier League und in der 2. Bundesliga kommt es zu zwei hochinteressanten Begegnungen.

Das ist passiert

- Bundesliga: Debakel für den 1. FC Köln

Der 1. FC Köln erlebt im Kellerduell gegen Hertha BSC ein Debakel. Ibisevic schnürt als Joker einen Doppelpack. Kölns Meré fliegt vom Platz. (Zum Bericht)

- Serie A: Florenz siegt - Ribery trifft nach Horror-Foul

Der AC Florenz setzt sich gegen Milan durch. Franck Ribéry wird erst übel gefoult und revanchiert sich dann mit einem vorentscheidenden Treffer. (Zum Bericht)

- Leichtathletik-WM: Fraser sprintet zum Titel

Bei der Leichtathletik-WM in Doha kürt sich Shelly-Ann Fraser-Pryce zur schnellsten Frau der Welt. Damit wird sie ihrer Favoritenrolle gerecht. (Zum Bericht)

- Leichtathletik-WM: Lückenkemper erklärt WM-Aus

Gina Lückenkemper rennt im WM-Halbfinale von Doha der Konkurrenz hinterher. Bei SPORT1 erklärt sie, dass nicht nur ihre Rückenschmerzen der Grund für die Pleite sind. (Zum Bericht)

- NFL: Chiefs siegen dank Sensations-Plays

Die Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes liefern bei den Detroit Lions zwei irre Plays ab. Die New England Patriots stoppen den Siegeszug der Buffalo Bills. (Zum Bericht)

- Rams verlieren Touchdown-Festival

Die Los Angeles Rams haben in der Nacht auf Montag ihre erste Saisonpleite kassiert. In einem wahren Touchdown-Festival gegen die Tampa Bay Buccaneers (12! im gesamten Spiel) musste sich das Team von Coach Sean McVay mit 40:55 geschlagen geben. Die Bears haben gegen die Minnesota Vikings einen 16:6-Erfolg gefeiert. Allerdings musste die Franchise aus Chicago eine bittere Verletzung verschmerzen: Quarterback Mitchell Trubisky musste bereits im ersten Viertel wegen einer Verletzung an der linken Schulter vom Feld. (Zum Bericht)

- MLS: Schweinsteiger verpasst Playoffs

Für Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger ist die Saison in der MLS frühzeitig beendet. Ob der 35-Jährige seine Karriere nach dem Verpassen der Playoffs fortsetzen wird, ließ er nach dem 2:2 (0:0) gegen Toronto FC offen. "Ich weiß es noch nicht. Man wird sehen. Ich werde in den nächsten Wochen entscheiden", sagte der ehemalige Münchner. (Zum Bericht)

- Eisenbichler erhält Auszeichnung

Markus Eisenbichler ist als "Der Beste 2019" ausgezeichnet worden. Der 28-Jährige setzte sich bei der von der Deutschen Sporthilfe initiierten Wahl gegen 14 weitere Athleten und Mannschaften durch. Der deutsche Skispringer hatte im Winter seinen Ruf als der "ewige Zweite" abgeschüttelt und sich zum dreifachen Weltmeister gekürt. (Zum Bericht)

Das steht heute an

- 2. Bundesliga: Hannover 96 - 1. FC Nürnberg

Die Zweite Liga hat am Montagabend eine spannende Partie zu bieten. Mit Hannover und Nürnberg stehen sich zwei Absteiger gegenüber, die bisher hinter den Erwartungen zurückbleiben. Nürnberg ist Elfter, Hannover sogar nur Vierzehnter. Ein Sieg wäre für beide Teams Gold wert (2. Bundesliga: Hannover 96 - 1. FC Nürnberg um 20.30 Uhr im LIVETICKER).

- Premier League: Manchester United - FC Arsenal

In England wartet zum Abschluss des sechsten Spieltags ein echter Kracher auf Premier-League-Fans. Es ist ein Verfolger-Duell zwischen zwei Topteams: Arsenal kann mit einem Sieg bis auf den vierten Rang vorstoßen, United wäre mit einem Dreier immerhin wieder mittendrin in Verfolgergruppe (Premier League: Manchester United - FC Arsenal um 21 Uhr im LIVETICKER).

- Leichtathletik-WM: Krause im Finale

Am Montag geht die Weltmeisterschaft von Doha mit Vollgas weiter. Aus deutscher Sicht besonders interessant: Das Finale der Frauen über 3000 Meter Hindernis. Dort geht auch Gesa Felicitas Krause an den Start, die sich Hoffnungen auf eine Medaille machen darf. Außerdem fallen unter anderem im Diskuswurf der Männer und im Hochsprung der Frauen die Entscheidungen (Die Leichtathletik-WM von Doha ab 19.30 Uhr im LIVETICKER).

