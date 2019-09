Charles Leclerc gewinnt in der Formel 1 den großen Preis von Belgien. Werder Bremen feiert den ersten Sieg in der neuen Bundesliga-Saison.

Auch der Hamburger SV gewinnt, er entscheidet das Nordderby in der 2. Bundesliga gegen Hannover 96 für sich. Die DBB-Auswahl startet dagegen mit einer Niederlage in die Basketball-WM.

Das ist passiert

- Bundesliga: Werder feiert ersten Sieg

Werder Bremen holt gegen den FC Augsburg die ersten Punkte der Saison. Allerdings muss die Kohfeldt-Elf trotz langer Überzahl bis zum Ende zittern. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: HSV gewinnt Nordderby - Kein Siege in Aue

Der Hamburger SV gewinnt das Nord-Derby gegen Hannover 96. Osnabrück entscheidet das Duell der Aufsteiger für sich. Kein Sieger bei Kiel gegen Aue. (Zum Bericht)

- Formel 1: Erster Sieg für Leclerc in Spa

Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat den Großen Preis von Belgien gewonnen. Der Monegasse setzte sich vor Lewis Hamilton und Valtteri Bottas durch. (Zum Bericht)

- Formel 1: Rennen für verstorbenen Hubert

Die Formel 1 entschließt sich, den Großen Preis von Belgien am Sonntag zu starten. Das Rennen findet in Gedenken an Anthoine Hubert statt. (Zum Bericht)

- Basketball-WM: Deutschland mit WM-Fehlstart

Deutschland bleibt beim WM-Start gegen Frankreich zu Beginn über sieben Minuten ohne Punkt. Zwar gelingt zum Ende hin eine Aufholjagd - die kommt aber zu spät. (Zum Bericht)

- 3. Liga: Südwest-Derby findet keinen Sieger

Das erste Derby seit 22 Jahren in der 3. Liga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Waldhof Mannheim hält alles, was es verspricht. Eine Sieger gibt es allerdings nicht. (Zum Bericht)

- Celtic gewinnt Old Firm

Celtic Glasgow gewinnt das Old Firm gegen den die Glasgow Rangers. Celtic ist nach dem 158. Derbysieg jetzt alleiniger Tabellenführer in Schottland. (Zum Bericht)

- Handball: Füchse Berlin holen Kretzschmar

Stefan Kretzschmar kehrt ins aktive Handballer-Geschäft zurück. Der ehemalige Nationalspieler wird Sportvorstand bei den Füchsen Berlin. (Zum Bericht)

- FC Bayern: Boateng offenbar vor Wechsel zu Juve

Jérôme Boateng fehlt beim traditionellen Lederhosen-Fotoshooting der Bayern. Der Innenverteidiger soll wohl nach Italien zu Juventus wechseln. (Zum Bericht)

- Ruder-WM: Zeidler rudert zu historischem Gold

Der Bann ist gebrochen! Oliver Zeidler rudert bei der WM in Linz als erster Deutscher seit 2002 zum Titel. Zeidler gewinnt nach einem starken Finish. (Zum Bericht)

- WM-Gold für Deutschland-Achter

Der Deutschland-Achter ist einfach nicht zu schlagen. Bei der WM in Linz setzt sich das deutsche Paradeboot knapp vor den Niederlanden durch. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Frankfurt wieder im Bundesliga-Alltag

Bei Eintracht Frankfurt herrscht wieder die große Euphorie. Nach der glanzvollen Saison in der vergangenen Spielzeit haben sich die Hessen auch in diesem Jahr wieder für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert. Diese Euphorie wollen die Hessen nun in das kommende Bundesliga-Match gegen Fortuna Düsseldorf mitnehmen (Bundesliga, 3. Spieltag: Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf, seit 18.00 Uhr im LIVETICKER).

- US Open: Setzt Köpfer Märchen fort?

Dominik Köpfer ist bislang die große Überraschung bei den US Open in New York. Nach seinem hervorragenden Auftritt in der dritten Runde gegen den klar favorisierten Nikoloz Basilashvili spielt der deutsche Tennisprofi nun gegen Cincinnati-Sieger Daniil Medwedew um den Einzug ins Viertelfinale (US Open, ab 23 Uhr, Achtelfinale im LIVETICKER von SPORT1: Dominik Köpfer - Daniil Medwedew).

Das müssen Sie heute sehen

- Volleyball Live: Deutschland - Slowenien

Nach Siegen über die Schweiz, Spanien, Mitfavorit Russland, Gastgeber Slowakei und Weißrussland stehen die deutschen Volleyball-Damen als ungeschlagener Gruppensieger im Achtelfinale der Volleyball-EM. Zum Auftakt der K.o.-Runde treffen die Schmetterlinge auf Außenseiter Slowenien (LIVE seit 17.55 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und im STREAM). Bereits zuvor überträgt SPORT1 das Achtelfinale zwischen Russland und Belgien ab 15.25 Uhr LIVE im TV und STREAM.

- Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga - 5. Spieltag

Nichts als Highlights: Die Sendung fasst am Freitag- und Sonntagabend die Höhepunkte der Partien des Tages zusammen - ab 20.00 Uhr im Free-TV auf SPORT.

Das Video-Schmankerl

Irres Spiel in Turin: Der SSC Neapel holt einen 0:3-Rückstand gegen Juventus auf. Am Ende feiern die Gastgeber dank eines Eigentores in der Nachspielzeit.