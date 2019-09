Die deutschen Basketballer wahren mit einem Sieg gegen Underdog Senegal ihre Olympia-Chance.

In Monza sichert sich Charles Leclerc die Pole, überschattet wurde diese von einem unfassbaren Fauxpas von acht Fahrern.

Im Damen-Finale der US-Open hat Serena Williams bereits zum vierten Mal die Chance, den Rekord der Australierin Margaret Court einzustellen.

Am Abend geht es weiter mit der EM-Qualifikation. Dort geht es bereits am 5. Spieltag in die heiße Phase. Bisher hat sich kein Land für die EM im kommenden Jahr, die in zwölf Ländern ausgetragen wird, qualifiziert.

Deutschland-Bezwinger Polen ist bei der Volleyball-EM gegen die Türkei gefordert.

Das ist passiert

- Quali-Posse um Vettel in Monza - Leclerc holt Pole

In einem kuriosen Qualifying holt sich Charles Leclerc die Pole-Position in Monza vor Hamilton, Bottas und Vettel. Die Piloten verpennen die letzte Runde. (Zum Bericht)

- DFB-Team muss auf Schulz verzichten

Die deutsche Nationalmannschaft muss gegen Nordirland ohne Nico Schulz auskommen. Der BVB-Star ist verletzungsbedingt bereits zurück nach Dortmund gereist. (Zum Bericht)

- Basketball-EM: USA schlagen Griechenland klar

Die USA weisen Griechenland bei der Basketball-WM in die Schranken. Auch Superstar Giannis Antetokounmpo kann die deutliche Niederlage nicht verhindern. (Zum Bericht)

- Ex-Barca-Star beendet Karriere

Der frühere Barca-Stürmer Samuel Eto'o beendet im Alter von 38 Jahren seine Karriere und blickt auf eine äußerst erfolgreiche Laufbahn zurück. (Zum Bericht)

- Barca-Boss bestätigt Messi-Klausel

Die Wege des FC Barcelona und von Lionel Messi könnten sich im nächsten Sommer trennen. Barca-Präsident Bartomeu bestätigt eine entsprechende Ausstiegsklausel. (Zum Bericht)

- Comeback von Podolski rückt näher

Lukas Podolski steht nach seiner Ohren-Operation vor einem baldigem Comeback bei Vissel Kobe in Japan. Damit rechnet zumindest sein Trainer Thorsten Fink. (Zum Bericht)

- 16-Jähriger zieht United-Stars ab

Deji Sotona wird bei Tests als schnellster Spieler im Kader von Manchester United gemessen. Selbst den bisherigen Rekordhalter zieht der 16-Jährige deutlich ab. (Zum Bericht)

- Basketball-EM: DBB-Team ringt Senegal nieder

Die deutschen Basketballer starten mit einem Sieg in die Platzierungsrunde. Gegen den Senegal tut sich die DBB-Auswahl allerdings über weite Strecken schwer. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- EM-Quali: England und Frankreich gefordert

Auf dem Weg zur Europameisterschaft 2020 treten England und Frankreich zuhause an. Die Three Lions empfangen dabei am frühen Abend Bulgarien (EM-Quali: England - Bulgarien ab 18 Uhr im LIVETICKER), der Weltmeister ist anschließend gegen Albanien gefordert (EM-Quali: Frankreich -Albanien ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Portugal hat ein schweres Auswärtsspiel in Serbien (EM-Quali: Serbien - Portugal ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

- US Open: Williams fordert Andreescu

Serena Williams peilt einen Rekord an: Gewinnt die US-Amerikanerin das Finale in New York, ist sie alleinige Rekord-Grand-Slam-Siegerin. Gegnerin in Flushing Meadows ist die Kanadierin Bianca Andreescu. (US Open: Finale Serena Williams - Bianca Andreescu ab 22 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Volleyball-EM: Die Halbfinals

Nach dem unglücklichen Aus der deutschen Volleyballerinnen stehen bei der EM die Halbfinals an. Deutschland-Bezwinger Polen ist gegen die Türkei gefordert (Halbfinale: Türkei - Polen ab 18.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

- CHL: München will Niederlage wettmachen

Nach der ersten Niederlage in der CHL will der EHC Red Bull München Wiedergutmachung. Bei HC Ambri-Piotta aus der Schweiz ist der deutsche Vizemeister klarer Favorit. (CHL, 4. Spieltag: HC Ambri-Piotta - EHC Red Bull München ab 20.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM).

Das Video-Schmankerl des Tages

Zum ersten Mal seit drei Monaten steht Neymar gegen Kolumbien wieder auf dem Platz und legt einen Gala-Auftritt hin. Neymar muss beim 2:2-Remis aber auch gehörig einstecken.