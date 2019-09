Der erste deutsche Superstar ist bei der Heim-EM zwar nicht dabei, aber doch allgegenwärtig: Die deutschen Baseballer hoffen auf den "Kepler-Effekt" - und einen Triumph im eigenen Land.

"Unser Ziel ist es, klipp und klar, Europameister zu werden und uns für die anschließende Olympia-Qualifikation zu qualifizieren", sagte Pitcher Sascha Koch vom deutschen Meister Bonn Capitals bei Sportschau.de: "Mit dem Ziel, den Olympia-Qualifier zu gewinnen und 2020 die Olympischen Spiele in Tokio zu spielen." Und der ehemalige MLB-Profi Donald Lutz fügte vor dem EM-Start am Samstag (19 Uhr) in Bonn gegen Schweden an: "Wenn wir gut drauf sind, können wir jeden vom Platz fegen."

Max Kepler, der bei den Minnesota Twins in der Major League Baseball den Durchbruch geschafft hat, soll zumindest als Inspiration dabei helfen - für die Gegenwart und die Zukunft.

"Das hilft dem deutschen Baseball generell", sagt Catcher Simon Gühring mit Blick auf Kepler: "Gerade auch für junge deutsche Spieler, die sehen, dass es möglich ist. Wir hoffen, dass wir diesen Effekt in einigen Jahren merken."

Deutsche Baseballer mit großen Zielen

Diesmal kann Kepler nicht mit anpacken, er steckt mit den Minnesota Twins mitten in der heißen Phase der Saison und steuert auf die Playoffs zu. Mit 36 Homeruns ist der 26-Jährige in dieser Saison in den Kreis der Superstars aufgestiegen, im Winter hatte er einen Fünfjahresvertrag über 35 Millionen Dollar unterschrieben.

Kepler soll helfen, den Sport in Deutschland aus der Nische herauszuführen. "Wir wollen, dass Kinder anfangen, Baseball zu spielen, um eine breitere Basis zu schaffen", sagte Trainer Steve Janssen. "Die U12 hat EM-Silber gewonnen, die U15 Gold, die U23 Silber. Viele gute Dinge passieren gerade", erläuterte der Belgier.

Baseball und Softball sind bei den Sommerspielen in Tokio 2020 wieder olympisch. Die Top 5 der EM qualifizieren sich für ein europäisch-afrikanisches Olympia-Qualifikationsturnier direkt im Anschluss an die EM (18. bis 22. September in Bologna und Parma). Der Gewinner dieses Turniers ist direkt für Japan qualifiziert, der Zweitplatzierte kann den Startplatz noch über ein Welt-Qualifikationsturnier ergattern.

Niederlande in der Favoritenrolle

In Bonn und Solingen spielen ab Samstag zwölf Teams zum 35. Mal um Europas Krone - der 22-malige Europameister Niederlande ist Titelverteidiger und der große Favorit. Janssen, der seit Jahresbeginn im Amt ist, weiß jedenfalls ganz genau, wie es sich anfühlt, Europameister zu werden. Als Pitching-Coach (2011) und als Trainer (2014, 2016) gewann er den Titel mit den Niederländern. Nach dem Auftaktspiel gegen Schweden sind die Niederlande, Tschechien, Großbritannien und Israel die weiteren deutschen Gegner.