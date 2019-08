Ingrid Klimke hat die deutsche Equipe bei der Vielseitigkeits-EM in Luhmühlen endgültig wieder auf Goldkurs geführt. Die deutsche Schlussstarterin aus Münster zeigte mit Hale Bob im Gelände eine starke Runde und blieb in 9:58 Minuten im vorgegebenen Zeitlimit (10:10).

Das gleiche Kunststück gelang Michael Jung (Horb/9:52) mit Chipmunk. Jung (20,9 Minuspunkte) und Klimke (22,20) liegen auch in der Einzelwertung nach Dressur und Gelände in Front. In der Mannschaftswertung führt Deutschland (80,5) vor Großbritannien (92,8) und Frankreich (93,6).

Anzeige

Zuvor hatte die deutsche Equipe bei der Heim-EM im Kampf um Gold an Boden verloren. Sowohl Andreas Dibowski mit Corrida als auch Kai Rüder mit Colani Sunrise kamen nicht in der vorgegebenen Zeit ins Ziel. Dibowski (37,4) liegt vor dem Springen auf Rang 27, Rüder (41,8) rangiert auf Platz 36.

Am Sonntag werden in Luhmühlen nach der Prüfung im Springparcours die Medaillen vergeben.