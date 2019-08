Antoine Griezmann bejubelt seine Tore mit Glitzer-Konfetti, Joelinton schockt die Spurs und Wesley Sneijder wird kurz nach seinem Karriere-Ende zum Internet-Hit.

Das Sport-Wochenende hatte es in sich - und am Montag gibt es nur wenig Zeit zum Verschnaufen. Mit dem vollen Live-Programm aus Fußball und Volleyball geht es knackig weiter, dazu starten die US Open. Doch lesen Sie selbst ...

Das ist passiert

- Bundesliga: Wölfe erwischen perfekten Start

Der VfL Wolfsburg gewinnt auch sein zweites Saisonspiel bei Hertha BSC und setzt sich in der Spitzengruppe fest. Ante Covic' Heimpremiere verläuft nicht wie erhofft (zum Artikel).

- Heidel erleidet Schlaganfall im Urlaub

Der ehemalige Sport-Vorstand des FC Schalke erleidet einen Schlaganfall. Offenbar hat Christian Heidel Glück im Unglück, Hilfe kommt von Clemens Tönnies (zum Artikel).

- La Liga: Griezmann zelebriert Tor mit Glitzer-Show

Antoine Griezmann glänzt beim Sieg des FC Barcelona gegen Betis Sevilla mit einem sehenswerten Doppelpack - und sorgt mit kuriosem Glitzer-Jubel für Aufsehen (zum Artikel).

- Premier League: Joelinton schockt Spurs - City siegt

Manchester City findet nach dem Punktverlust gegen Tottenham Hotspur wieder in die Erfolgsspur zurück. Die Spurs kassieren hingegen eine überraschende Heimpleite (zum Artikel).

- Sneijders neuer Look wird zum Internet-Hit

Wesley Sneijder besucht in seiner Loge ein Spiel des FC Utrecht - und sorgt mit neuem Look für Aufsehen. Am Tag zuvor schlüpft er noch mal ins Oranje-Dress (zum Artikel).

- Transfermarkt: Frankfurt-Entscheidung bei Dost gefallen

Das Wechsel-Theater um Bas Dost steht kurz vor dem Ende. Trainer Adi Hütter schwärmt bereit von dem Stürmer, bei Ante Rebic hält er sich bedeckt (zum Artikel).

- Ibrahimovic erzielt Doppelpack

Der schwedische Superstar trifft beim 3:3 zwischen LA Galaxy und Los Angeles FC doppelt, auch sein Rivale Carlos Vela trifft (zum Artikel).

- McIlroy gewinnt Rekord-Preisgeld

Der viermalige Major-Sieger Rory McIlroy gewinnt beim FedExCup-Finale in Atlanta den Jackpot in Höhe von 15 Millionen Dollar (zum Artikel).

Das passiert heute

- 2. Bundesliga: FC St. Pauli - Holstein Kiel

Es ist noch früh in der Saison, aber für St. Pauli ist das Duell gegen die Störche schon fast ein Must-Win-Spiel. Die Hamburger sind mit zwei Niederlagen und einem Remis denkbar schlecht in die neue Spielzeit gestartet. Ein Erfolgserlebnis muss her ... (2. Bundesliga: FC St. Pauli - Holstein Kiel um 20.30 Uhr im LIVETICKER).

- 3. Liga: FSV Zwickau - 1. FC Kaiserslautern

Nach fünf Spielen finden sich die Roten Teufel auf einem Abstiegsplatz wieder. Damit sich das ändert, braucht es im Auswärtsspiel gegen Zwickau Zählbares (3. Liga: FSV Zwickau - 1. FC Kaiserslautern um 19 Uhr im LIVETICKER).

- US Open starten mit Kerber

Am Montag starten in New York die US Open. Mit Angelique Kerber (gegen Kristina Mladenovic aus Frankreich - ab 19 Uhr im LIVETICKER), Dominik Koepfer (gegen Jaume Munar aus Spanien - ab 20.15 Uhr im LIVETICKER), Philipp Kohlschreiber (gegen Lucas Pouille aus Frankreich - ab 19.30 Uhr im LIVETICKER) und Laura Siegemund (gegen Magdalena Frech aus Polen) steigen vier Deutsche ein.

Novak Djokovic und Roger Federer greifen ebenso ein, wie Serena Williams, die im Topmatch des Tages auf ihre alte Rivalin Maria Sharapova trifft.

Das müssen Sie sehen

- Volleyball-EM: Deutschland - Russland und Polen- Ukraine

Das dritte Spiel für die deutsche Nationalmannschaft - der dritte Sieg? In der Gruppe D wartet mit Russland ein starker Gegner (Volleyball-EM: Deutschland - Russland um 17.25 Uhr LIVE im Free-TV und im Stream). Am Abend stehen sich in der Gruppe B Polen und die Ukraine gegenüber. Auch dieses Spiel gibt es um 20.25 Uhr LIVE im TV und im Stream.

Das Video-Schmankerl

Allein mit seinem Ersatzpersonal wäre Juventus Turin wohl schon Topfavorit auf den Titel in Italien