Der erste Bundesliga-Samstag der neuen Saison ist Geschichte - im Topspiel mühen sich Schalke und Gladbach zu einem torlosen Remis. Deutlich spektakulärer geht es in Spanien und England zu.

Toni Kroos holt den Hammer raus und Pep Guardiola erlebt mit Manchester City im Duell mit Tottenham Hotsur ein dramatisches Déjà-vu.

Am Sonntag geht das wilde Sport-Wochenende munter weiter. Nach dem CHECK24 Doppelpass steht erneut eine geballte Ladung Live-Action auf dem Programm, von der Rennstrecke bis zum grünen Rasen ist für jeden was dabei!

Das ist passiert

- Bundesliga: Gladbach verpasst Sieg im Topspiel

Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 liefern sich ein wenig spektakuläres Topspiel. Alassane Plea vergibt die beste Chance des Spiels (zum Bericht).

- Bundesliga: Deutliche Kritik an Bayern-Zugang Cuisance

Borussia Mönchengladbach äußert sich nach dem beendeten Theater um Mickael Cuisance zum Verhalten des Franzosen. Eberl und Rose kritisieren Cuisance (zum Bericht)

- La Liga: Kroos trifft traumhaft bei Real-Sieg

Der spanische Rekordmeister Real Madrid hat nach einer turbulenten Vorbereitung auch dank Nationalspieler Toni Kroos einen gelungenen Saisonstart gefeiert (zum Bericht).

- Premier League: ManCity strauchelt - Liverpool trotzen Torwart-Patzer

Manchester City verpasst im Spitzenspiel gegen Tottenham den Sieg. Der FC Liverpool gewinnt ungefährdet gegen Southampton - trotz Ardrián-Patzer (zum Bericht).

- MLS: Schweinsteigers Fire gelingt Coup

Bastian Schweinsteíger feiert mit Chicago Fire einen Überraschungssieg gegen Spitzenreiter Philadelphia Union. Dabei muss Chicago lange in Unterzahl antreten. (Zum Bericht)

- Basketball: DBB-Team mit NBA-Power zum Sieg

Dennis Schröder und Daniel Theis legen beim Härtetest gegen Tschechien eine beeindruckende Show hin. Und auch der Rest des deutschen Kaders kann sich sehen lassen (zum Bericht).

- Boxen: Feigenbutz wieder als K.o.-Prinz

Bei der Sauerland-Gala in Ludwigshafen verteidigt Vincent Feigenbutz seine Titel gegen Cesar Nunez. Im deutschen Duell um den GBU-Titel im Superweltergewicht siegt Ali. (Zum Bericht)

- UFC: Stiopic düpiert Cormier

Stipe Miocic meldet sich im mit Spannung erwarteten Rückkampf gegen Daniel Cormier spektakulär zurück. Nate Diaz feiert einen Sieg beim UFC-Comeback. (Zum Bericht)

- Tennis: Struff-Bezwinger wirft Djokovic raus

Novak Djokovic verpasst die Titelverteidigung in Cincinnati und scheitert im Halbfinale an einem Russen. Dieser setzt einen beeindruckenden Siegeszug fort. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Abschluss des 1. Spieltags

Am Sonntag starten dann auch die letzten vier Teams in die neue Bundesligasaison. Zuerst empfangen die Europa League-Helden aus Frankfurt die TSG 1899 Hoffenheim. (Bundesliga, 1. Spieltag: Eintracht Frankfurt - TSG 1899 Hoffenheim, ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Zum Abschluss feiert dann der 1. FC Union Berlin sein Debüt im deutschen Fußball-Oberhaus. Mit RB Leipzig bekommen es die Hauptstädter gleich mit einem schweren Brocken zu tun. (Bundesliga, 1. Spieltag: 1. FC Union Berlin - RB Leipzig, ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- 2. Bundesliga, 3. Spieltag

In der 2. Bundesliga rollt bereits länger der Ball. Der Karlsruher SC ist dabei mit zwei Siegen perfekt aus den Startlöchern gekommen und kann in Kiel mit dem dritten Sieg an die Tabellenspitze springen. (2. Bundesliga, 3. Spieltag: Holstein Kiel - Karlsruher SC, ab 13.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Ganz anders ist die Gemütslage bei der SG Dynamo Dresden. Die Sachsen stehen noch mit null Punkten da. Deswegen muss daheim gegen den 1. FC Heidenheim 1846 der Turnaround gelingen. (2. Bundesliga, 3. Spieltag: SG Dynamo Dresden - 1. FC Heidenheim 1946, ab 13.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Fürth und Regensburg komplettieren das 2. Liga-Trio am Sonntag. Noch hängen beide Teams im Mittelfeld fest. Aber ein Sieg und man kann sich oben mit festsetzen. (2. Bundesliga, 3. Spieltag: SpVgg Greuther Fürth - SSV Jahn Regensburg, ab 13.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- 3. Liga, 5. Spieltag: Treffen der Traditionsvereins

Auch in der 3. Liga stehen noch zwei Partien an. Den Auftakt machen zwei ehemalige deutsche Meister. Der 1. FC Kaiserslautern empfängt Eintracht Braunschweig. (3. Liga, 5. Spieltag: 1. FC Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig, ab 13.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Ab 14.00 Uhr will dann Tabellenschlusslicht FC Carl Zeiss Jena endlich die ersten Punkte sammeln. Mit einem Sieg gegen SV Waldhof Mannheim könnte man die Rote Laterne abgeben. (3. Liga, 5. Spieltag: FC Carl Zeiss Jena - SV Waldhof Mannheim, ab 14.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Das müssen Sie heute sehen

Das Video-Schmankerl des Tages

Cristiano Ronaldo schwingt das Tanzbein: Für eine Werbung zeigt sich der Superstar von einer anderen Seite - und sorgt in den sozialen Netzwerken für Belustigung.