Beim Formel-1-Grand-Prix in Ungarn geht Max Verstappen von der Pole Position aus ins Rennen und hat gute Chancen seinen Sieg vom vergangenen Sonntag in Hockenheim zu wiederholen. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel startet als Fünfter.

Meister Manchester City trifft im Duell um den Community Shield auf Champions-League-Sieger FC Liverpool. Der VfB Stuttgart muss derweil in der zweiten Bundesliga beim 1. FC Heidenheim ran.

Bei SPORT1 steht der Sonntag im Zeichen des Fußballs. Unter anderem gibt es ein Spiel der Regionalliga Bayern, ein Spiel des ICC und ein hochkarätiges Testspiele LIVE im TV zu sehen.

Am Abend gewann Borussia Dortmund den Klassiker gegen den FC Bayern München und damit den DFL-Supercup.

Das ist passiert

- Supercup: Dortmund schlägt FC Bayern

Vizemeister Borussia Dortmund hat zum sechsten Mal den Supercup gewonnen. Der BVB bezwang den Double-Gewinner Bayern München und setzte bei der Saison-Ouvertüre im eigenen Stadion das erste Ausrufezeichen. (Zum Bericht)

- Leichtathletik: Klosterhalfen fliegt zum deutschen Rekord

Konstanze Klosterhalfen hat für einen weiteren Paukenschlag gesorgt und ist zum nächsten deutschen Rekord gestürmt. Bei der DM in Berlin blieb die 22-Jährige über 5000 Meter mehr als 15 Sekunden unter der 20 Jahre alten bisherigen Bestmarke. (Zum Bericht)

- Fußball: Gladbach vergibt Sieg gegen Chelsea

Borussia Mönchengladbach hat bei seiner offiziellen Saisoneröffnung ein achtbares Unentschieden gegen den englischen Europa-League-Sieger FC Chelsea geholt. Die Fohlen verspielten dabei allerdings eine 2:0-Führung. (Zum Bericht)

- FIFA eWorld Cup: "MoAuba" Harkous im Halbfinale

Nationalspieler Mohammed "MoAuba" Harkous darf beim FIFA eWorld Cup in London vom ersten deutschen WM-Titel träumen. Der 22-Jährige von Werder Bremen steht nach einem Sieg gegen den Franzosen Corentin "Maestro" Thuillier im Halbfinale und spielt am Sonntag um den größten Triumph seiner Karriere. (Zum Bericht)

- Radsport: Ackermann gewinnt Auftakt der Polen-Rundfahrt

Sprinter Pascal Ackermann hat den Auftakt der 76. Polen-Rundfahrt gewonnen. Der 25-Jährige vom Team Bora-hansgrohe gewann nach 132,3 km rund um Krakau den Zielsprint und übernahm mit seinem siebten Erfolg des Jahres auch in der Gesamtwertung die Spitze. (Zum Bericht)

- Fußball: Schürrle gibt Debüt in Russland

André Schürrle hat drei Tage nach seinem Wechsel zu Spartak Moskau sein Debüt für den russischen Erstligisten gegeben. Der Rio-Weltmeister wurde im Derby gegen Dynamo Moskau zur zweiten Halbzeit eingewechselt. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Community Shied: Klopp bittet Guardiola zum Duell

Jürgen Klopp will seine Titelsammlung mit dem Community Shield erweitern. Spielverderber für den FC Liverpool könnte zum Saisonauftakt ausgerechnet Erzrivale Manchester City werden (Community Shield: FC Liverpool - Manchester City, ab 16 Uhr im SPORT1-LIVETICKER).

- 2. Liga: Heidenheim fordert VfB Stuttgart

1. FC Heidenheim gegen den VfB Stuttgart (ab 13.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER): Am 2. Spieltag treffen in einem frühzeitigen Spitzenspiel der 2. Bundesliga zwei Welten aufeinander. Zudem trifft Darmstadt 98 auf Holstein Kiel (ab 15.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER), Erzgebirge Aue empfängt den SV Wehen Wiesbaden (ab 15.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER).

- Formel 1: Vettel startet in Ungarn als Fünfter

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel geht beim Großen Preis von Ungarn als Fünfter ins Rennen. Von der Pole startet Red-Bull-Pilot Max Verstappen, der das Mercedes-Duo Valtteri Bottas und Lewis Hamilton auf die Plätze verwies. Im letzten Rennen vor der Sommerpause ist auf dem verwinkelten Hungaroring das Überholen auf der Strecke bei trockenen Bedingungen kaum möglich. (Formel 1, GP von Ungarn, ab 15 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Fußball LIVE, Regionalliga: TSV Buchbach - Türkgücü München

In der Regionalliga Bayern der TSV Buchbach und Türkgücü München (ab 10.55 Uhr im Free-TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de) im "Frühschoppenspiel" gegenüber. Die Gäste sind zwar neu in der Liga, gehen aber dennoch mit großen Ambitionen in die Saison. Nach zwei Aufstiegen in Folge soll der direkte Durchmarsch in die 3. Liga gelingen.

- Hattrick Pur - Lunchtime Live

Auch in der neuen Saison werden in "Hattrick Pur" wieder ausführliche Spielberichte vom aktuellen Spieltag der 2. Bundesliga auf SPORT1 gezeigt. (Hattrick Pur um 12.15 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1 und im LIVETSTREAM auf SPORT1.de)

- Fußball LIVE: Bayer Leverkusen gegen FC Valencia

SPORT1 ist in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison mittendrin und zeigt heute das Testspiel von Bayer Leverkusen gegen den FC Valencia (ab 13.55 Uhr im Free-TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de). Der spanische Spitzenklub kommt dabei zur Saisoneröffnung in die BayArena.

- Fußball LIVE, ICC: Tottenham Hotspur - Inter Mailand

Große Namen wie Real Madrid, der deutsche Meister FC Bayern München, der Serie-A-Champion Juventus Turin oder Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur: Der 2013 erstmals veranstaltete International Champions Cup ist eine internationale Fußball-Turnierserie, die während der Sommerpause der großen Ligen ausgetragen wird. Die Spiele finden in diesem Jahr in Amerika, Europa und Asien statt. SPORT1 zeigt ausgewählte Spiele live, diesmal misst sich Premier-League-Klub Tottenham Hotspur mit dem italienischen Renommierklub Inter Mailand (ab 16 Uhr im Free-TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de) in Cardiff (Wales).

- eSports LIVE: FIFA eWorld Cup Grand Final 2019, Tag 3

Wer krönt sich zum FIFA 19-Weltmeister? Beim FIFA eWorld Cup Grand Final kämpfen die 32 besten FIFA-Spieler der Welt um den Titel, ein beträchtliches Preisgeld und eine Reise zu den "The Best FIFA Football Awards". SPORT1 ist mittendrin und präsentiert den Finaltag des Turniers live. Titelverteidiger ist Mosaad Aldossary aus Saudi-Arabien (Das Finale ab 18 Uhr im Free-TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de).

- Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga

"Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" parallel auch auf SPORT1 zu sehen. Die Sendung fasst die Höhepunkte der Partien des Tages zusammen. Heute überträgt SPORT1 um 19.30 Uhr im TV und STREAM.

- Motorsport LIVE: World RX of Canada

Nach vierwöchiger Pause steht bei der FIA WRX in Kanada die siebte Saisonstation an. Beim Grand Prix de Trois Rivières (ab 20.45 Uhr im Free-TV auf SPORT1 und ab 20 Uhr im LIVESTREAM auf SPORT1.de) hat Timo Scheider Luft nach oben, denn zuletzt blieb der ehemalige DTM-Champion in Schweden zum ersten Mal in diesem Jahr ohne Punkte. Das soll sich in Nordamerika wieder ändern.

Das Video-Schmankerl des Tages

Nach dem verlorenen Supercup gratuliert Niko Kovac dem BVB. Dann weckt der FCB-Trainer aber versehentlich Erinnerungen an die bitterste Pleite der Vorsaison.