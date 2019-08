Englands Nationalspieler Harry Maguire wird zum teuersten Verteidiger aller Zeiten. Der Abwehrspieler von Leicester City wechselt für eine Rekordsumme zu Manchester United, die die bisherige Bestmarke von Matthijs de Ligt (von Ajax zu Juventus) übertrifft.

Sollte es Eintracht Frankfurt in die Europa-League-Playoffs schaffen, steht der Gegner bereits fest. Der FC Barcelona muss ohne seinen Superstar Lionel Messi in die USA reisen.

Am Abend muss der Hamburger SV am 2. Spieltag der 2. Bundesliga beim 1. FC Nürnberg siegen, um einen Fehlstart zu vermeiden.

Manchester United schlägt auf dem Transfermarkt spektakulär zu. Harry Maguire wechselt zu den Red Devils und wird zum teuersten Verteidiger aller Zeiten. (Zum Bericht)

chiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich und Videobeweis-Projektleiter Jochen Drees vom DFB haben nach dem Tritt von Joshua Kimmich von Bayern München gegen Dortmunds Jadon Sancho im Supercup Fehler eingeräumt. "Wer einem Gegenspieler in einer Spielunterbrechung so auf den Fuß tritt, muss regeltechnisch eine Rote Karte bekommen", sagte Fröhlich im Rahmen eines Medienworkshops in Köln. (Zum Bericht)

Patrick Owomoyela und Norbert Dickel sorgen im BVB-TV mit fragwürdigen Witzeleien für Ärger. Borussia Dortmund reagiert und bestraft seine beiden Ex-Spieler. (Zum Bericht)

Sollte sich Eintracht Frankfurt in der 3. Quali-Runde durchsetzen, steht der Gegner für die Playoffs bereits fest. Es geht gegen ein Team aus Frankreich oder Bulgarien. (Zum Bericht)

Lionel Messi wird dem FC Barcelona auf der USA-Reise nicht zur Verfügung stehen. Der argentinische Superstar muss wegen einer Wadenzerrung passen. (Zum Bericht)

Zum Abschluss des 2. Spieltages tritt der HSV zum Montagsspiel beim 1. FC Nürnberg an. Gegen Dieter Heckings Ex-Klub soll der erste Saisonsieg her. (2. Liga: 1. FC Nürnberg - HSV, ab 20.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Zum Abschluss des 4. Spieltages in der 3. Liga gastiert der TSV 1860 München bei Waldhof Mannheim. Der Aufsteiger hat in der neuen Saison bisher stets die Punkte geteilt. (3. Liga: Waldhof Mannheim - 1860 München, ab 19 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Zur Einstimmung auf die Liveübertragung des Duells zwischen dem KFC Uerdingen und Borussia Dortmund blickt SPORT1 in den "DFB-Pokal Klassikern" auf die legendärsten Momente des Traditionswettbewerbs zurück - heute auf das Finale 1973, als sich Günther Netzer in der Verlängerung selbst einwechselte und Mönchengladbach zum Pokalsieg schoss. (ab 20 Uhr im TV auf SPORT1)

Nach dem Sieg von Manchester City gegen den FC Liverpool nach Elfmeterschießen im englischen Supercup äußerte sich Pep Guardiola zur Knieverletzung von Leroy Sané.