Kein Fußball-Wochenende ohne Diskussionen um den Videobeweis. In der Bundesliga liefern sich Schalke und Bayern ein Duell, das viel Kritik an den Unparteiischen hervorruft. Schalkes Trainer David Wagner fordert gleich zwei Elfmeter, doch unterm Strich bleibt eine klare Niederlage.

In der NFL schockt Superstar Andrew Luck mit seinem Rücktritt.

Gott sei Dank gibt es wie jeden Sonntag auf SPORT1 den CHECK24 Doppelpass, in dem alle strittigen Situationen fachgerecht aufgearbeitet werden. Und nach den Experten dürfen dann auch wieder die Kicker ran. Unter anderem gibt sich RB Leipzig beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt die Ehre, auch international rollt der Ball.

Das ist passiert

- Lewandowski-Show auf Schalke

Dank des überragenden Lewandowski feiert der FC Bayern einen klaren Sieg auf Schalke, bei dem Coutinho sein Debüt feiert. Die Knappen fühlen sich benachteiligt (zum Artikel).

- NFL-Hammer! Luck verkündet Rücktritt

NFL-Superstar Andrew Luck verkündet zwei Wochen vor dem Saisonstart unter großen Emotionen seinen Rücktritt. Zuvor wird er von den Colts-Fans ausgebuht. (zum Artikel)

- Guardiola vermiest Real Heimauftakt

Real Madrid erlebt beim Heimauftakt eine große Enttäuschung. Das Team von Trainer Zinedine Zidane kommt gegen Real Valladolid nicht über ein Remis hinaus (zum Artikel).

- Statement gegen Arsenal - historischer Sieg für Klopp

Der FC Liverpool hat mit einem souveränen Sieg im Topspiel gegen den FC Arsenal die Tabellenführung gefestigt. Für Jürgen Klopp war es ein historischer Erfolg (zum Artikel).

- Tennis: Anderson verpasst US Open

Der zweimalige Grand-Slam-Finalist Kevin Anderson muss für die US Open absagen. Eine Verletzung hindert ihn daran. Ein Italiener rückt als "Lucky Loser" nach. (zum Artikel)

- Volleyball: DVV-Team zittert sich zum Sieg

Im zweiten Spiel der EM muss die DVV-Auswahl lange zittern. Zahlreichen Fehler und starke Spanierinnen machen es Lippmann und Co. schwer. Am Ende steht aber ein Sieg (zum Artikel).

Das passiert heute

- Fußball, 2. Bundesliga: Nürnberg, Karlsruhe und der HSV am Start

Der Zweitliga-Sonntag hat es in sich. Der 1. FC Nürnberg tritt gegen den VfL Osnabrück an, der 1. FC Heidenheim misst sich mit dem SV Sandhausen und der KSC empfängt den Hamburger SV. Alle drei Duelle steigen um 13.30 Uhr. Bei SPORT1 gibt es die Partien einzeln im Liveticker - und natürlich auch in der Konferenz (2. Bundesliga mit Nürnberg, KSC und HSV um 13.30 Uhr im LIVETICKER).

- Fußball, Bundesliga: Leipzig - Frankfurt und Hertha - Wolfsburg

RB Leipzig ist stark in die Saison gestartet und will gegen die Eintracht nachlegen (Bundesliga: RB Leipzig - Eintracht Frankfurt um 15.30 Uhr im LIVETICKER). Auch der VfL Wolfsburg hat bereits einen Dreier eingefahren - die Hertha dürfte beim Remis gegen den FC Bayern allerdings auch Selbstvertrauen getankt haben (Bundesliga: Hertha BSC - VfL Wolfsburg um 18 Uhr im LIVETICKER).

- Fußball, Premier League: ManCity und die Spurs gefordert

Was macht der englische Meister? Nachdem der FC Liverpool gegen Arsenal eindrucksvoll vorgelegt hat, muss das Team von Trainer Pep Guardiola auswärts nachlegen (Premier League: AFC Bournemouth - Manchester City um 15 Uhr im LIVETICKER). Wenig später steht dann auch Tottenham Hotspur einem Underdog gegenüber ... (Premier League: Tottenham Hotspur - Newcastle United um 17.30 Uhr im LIVETICKER).

- Fußball, La Liga: Atletico und Barca müssen ran

Real Madrid tut sich auch in der neuen Saison schwer, die anderen Titelfavoriten greifen am Sonntag ins Geschehen ein. CD Leganes fordert Atletico (La Liga: CD Leganes - Atletico Madrid um 19 Uhr im LIVETICKER), Barca empfängt Betis (La Liga: FC Barcelona - Betis Sevilla um 21 Uhr im LIVETICKER).

- Hockey-EM, Finale der Frauen: Deutschland - Niederlande

Die deutsche Frauen haben sich bei der Europameisterschaft in Antwerpen bis ins Finale gekämpft. Dort warten die Niederlande (Hockey: Deutschland -Niederlande um 16 Uhr im LIVETICKER).

Das Video-Schmankerl

Handspiel-Ärger gegen Bayern: Schalke-Coach Wagner kritisiert Schiedsrichter: "Müssen zwei Handelfmeter bekommen"