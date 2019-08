Angelique Kerber und Julia Görges starten nach ihrem Doppel-Aus in den Einzelwettbewerb in Cincinnati.

Der FC Bayern München hält sich im DFB-Pokal bei Energie Cottbus schadlos und zieht souverän in die nächste Runde ein. Auf SPORT1 wird in der neuen Sendung DFB-Pokal Analyse nochmal ein Blick auf die Spiele geworfen.

Bereits vor dem Spiel kritisiert Niko Kovac die Perisic-Diskussion. Dazu beendet mit Wesley Sneijder einer der ganz Großen seine Karriere, während Andy Murray sein Comeback feiert.

Das ist passiert

- Fußball: Kehrer fehlt PSG wochenlang

Thilo Kehrer wird Paris Saint-Germain und Thomas Tuchel rund drei Wochen nicht zur Verfügung stehen. Das teilte der französische Meister am Montag mit. (Zum Bericht)

- DFB-Pokal: FC Bayern abgeklärt in Runde zwei

Der FC Bayern München steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Der Titelverteidiger gewinnt bei Energie Cottbus, Coman, Goretzka und Lewandowski treffen. (Zum Bericht)

- Fußball: Kovac kritisiert Perisic-Diskussion

Trainer Niko Kovac hat vor dem Pokalspiel des FC Bayern bei Energie Cottbus die Diskussion um Ivan Perisic scharf kritisiert. (Zum Bericht)

- NBA: Mega-Kracher eröffnet NBA-Saison

Die kommende NBA-Saison beginnt mit einem absoluten Kracher. Die Los Angeles Lakers und Clippers duellieren sich im Stadtduell. Auch der Champion spielt. (Zum Bericht)

- DFB-Pokal: VfB stoppt Horror-Serie gegen Hansa

Der VfB Stuttgart beendet seine Horror-Serie im DFB-Pokal gegen Hansa Rostock und erreicht die zweite Runde. Wolfsburg muss gegen Halle nachsitzen. (Zum Bericht)

- Tennis: Kerber/Görges scheitern früh

Beim WTA-Turnier in Cincinnati scheitern Angelique Kerber und Julia Görges im Doppel früh. Ein tschechisch-slowenisches Duo erweist sich als zu stark. (Zum Bericht)

- Fußball: Snejder beendet seine Karriere

Wesley Sneijder beendet seine Karriere und hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. Das gab der ehemalige niederländische Nationalspieler am Montag bekannt. (Zum Bericht)

- Tennis: Murray-Märchen bleibt aus

Andy Murray feiert beim Turnier in Cincinnati sein vielumjubeltes Comeback auf der Einzel-Tour. Richard Gasquet verhindert aber ein großes Märchen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Champions League- Qualifikation: Bleibt der CL-Traum von Ajax am Leben?

In der vergangenen CL-Saison verzauberte Ajax Amsterdam Fußball-Fans in ganz Europa mit ihrem erfrischendem Spielstil. Da sich die Niederländer in der heimischen Liga nicht direkt qualifizieren können, müssen sie durch die Qualifikation. Nach dem 2:2 bei PAOK Saloniki können sie nun daheim alles klar machen. (Champions League-Qualifikation: Ajax Amnsterdam - PAOK Saloniki, ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Auch die restlichen Spiele sind im SPORT1-Liveticker ab 18.30 Uhr zu verfolgen.

- WTA in Cincinnati: Kerber und Görges im Einsatz

Beim WTA-Turnier in Cincinnati (ab 17 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+) haben Angelique Kerber und Julia Görges direkt die Möglichkeit, ihr Aus im Doppel-Wettbewerb abzuhaken. Im Einzel trifft Kerber auf die Estin Anett Kontaveit. (Tennis: Anett Kontaveit - Angelique Kerber, ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) Für Görges geht es gegen die US-Amerikanerin Sofia Kenin. (Tennis: Sofia Kenin - Julia Görges, ab 1.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Das müssen Sie sehen

Magenta Sport Arena

Vier Sportarten, sechs Ligen, ein Magazin: In dem wöchentlichen Format "Magenta Sport: Arena" berichtet SPORT1 über die Highlights aus Fußball-Bundesliga, UEFA Champions League, 3. Liga, FLYERALARM Frauen-Bundesliga, Deutscher Eishockey Liga, easyCredit Basketball-Bundesliga und der eSports-Szene.

Fußball Live - DFB-Pokal Analyse 1. Runde

Ein aufregendes Pokalwochenende liegt hinter uns. Abgerundet wird die Pokalwoche mit der neuen Analyse-Sendung, bei der die SPORT1 Moderatoren Jochen Stutzky und Laura Papendick gemeinsam mit namhaften Studio-Gästen ausgewählte Partien der 1. Runde genauer unter die Lupe nehmen.

Das Video-Schmankerl

Major Soccer League: Wie Bastian Schweinsteiger zu Mr. Chicago wurde - Bastian Schweinsteiger spielt bei Chicago Fire bereits seine dritte Saison und hat jüngst wieder seine Klasse unter Beweis gestellt. So wurde er für Chicago unverzichtbar.