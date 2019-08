Ivan Perisic ist in München und absolviert den Medizincheck beim FC Bayern.

Der Rekordmeister ist im DFB-Pokal bei Energie Cottbus gefordert. Zuvor treten der VfB Stuttgart, Hannover 96 und der VfL Wolfsburg an.

Anzeige

Mats Hummels kontert Niko Kovac und widerspricht dem Bayern-Coach deutlich.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Hummels kontert Kovac

BVB-Neuzugang Mats Hummels hat über seinen Abschied vom FC Bayern gesprochen - und dabei Niko Kovac Paroli geboten. (Zum Bericht)

- Barca bangt vor Liga-Start um Messi

Der FC Barcelona muss vor dem ersten Spiel in La Liga um den Einsatz von Kapitän und Superstar Lionel Messi bangen. (Zum Bericht)

- Zverev klettert in Weltrangliste

Deutschlands Topspieler Alexander Zverev hat sich durch seine Viertelfinalteilnahme beim ATP-Masters in Montreal in der Tennis-Weltrangliste um einen Rang auf Position sechs verbessert. (Zum Bericht)

- Biles steht historischen Sprung

Simone Biles hat bei den US-Meisterschaften im Kunstturnen Sportgeschichte geschrieben. (Zum Bericht)

- Zidane: Wende bei James und Bale

Zinédine Zidane hat sich überraschend zu Gareth Bale und James Rodríguez geäußert. (Zum Bericht)

- Bobic geht von Rebic-Verbleib aus

Sportvorstand Fredi Bobic vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt geht noch immer davon aus, dass Angreifer Ante Rebic bei den Hessen bleibt - Stand jetzt. (Zum Bericht)

- Nach Bayern: Neuer Job für Hermann

Peter Hermann (67) wird ab sofort neuer Co-Trainer der deutschen U18-Nationalmannschaft. (Zum Bericht)

- Red Bull tauscht Gasly aus

Der Formel-1-Rennstall Red Bull hat mit sofortiger Wirkung den Thailänder Alexander Albon (23) zum neuen Teamkollegen von Max Verstappen (21) befördert. (Zum Bericht)

- Fritz-Walter-Medaille für Nicolas Kühn, Karim Adeyemi und Klar Bühl

Nicolas Kühn und Karim Adeyemi bei den Männern sowie Klara Bühl bei den Frauen sind nach Ansicht des DFB die herausragenden Nachwuchsspieler des Jahres. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bayern startet Mission Titelverteidigung in Cottbus

Pokalsieger FC Bayern München tritt in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Regionalligist Energie Cottbus (DFB-Pokal: Cotbus - FC Bayern ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) an und möchte den ersten Schritt in Richtung Titelverteidigung machen.

- Stolpert Stuttgart erneut in Rostock?

Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart tritt in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Hansa Rostock (DFB-Pokal: Rostock - Stuttgart ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) an. Im Vorjahr schieden die Schwaben an der Ostseeküste aus. Außerdem empfängt der Karlsruher SC Hannover 96 zu einem Zweitliga-Duell und der VfL Wolfsburg tritt beim Halleschen FC an (alle Spiele im LIVETICKER).

Das müssen Sie sehen

- SPORT1-News Live

SPORT1 News (ab 18.30 Uhr LIVE im TV und STREAM) präsentiert die aktuellen Themen aus dem deutschen Fußball, unter anderem aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und Nationalmannschaft, den Europapokal-Wettbewerben und den internationalen Ligen, sowie aus weiteren populären Sportarten wie zum Beispiel Motorsport, Eishockey, Basketball, Volleyball, Handball, Darts, Boxen, Tennis, US-Sport und eSports.

- Goooal! - Das internationale Fußball Magazin

Anpfiff zu Goooal! - Das internationale Fußball-Magazin (ab 19 Uhr LIVE im TV und STREAM): Auch in der neuen Saison werden in der Sendung am Montagabend die Highlights, packendsten Duelle und schönsten Treffer aus den internationalen Ligen kompakt präsentiert.

- Spitzentennis aus Cincinnati

Auf dem Weg zu den US Open, die Ende des Monats starten, ist die Weltelite im Frauen-Tennis zur Generalprobe wieder in Cincinnati (ab 17 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+) zu Gast. Bei den Western & Southern Open wird wie in New York auf Hardcourt um die Trophäe gekämpft. Das Feld beim traditionsreichen Turnier ist gespickt mit Topspielerinnen. Auch die beiden Spitzenspielerinnen Angelique Kerber und Julia Görges kämpfen um den Turniersieg. Am Montag sind sie im Doppel gefordert.

Das Video-Schmankerl