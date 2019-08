Am Abend kommt es zu zwei Krachern in Deutschland und England: Schalke 04 trifft auf den FC Bayern, in England gastiert der FC Arsenal bei Jürgen Klopps FC Liverpool.

Die deutschen Volleyballerinnen treffen nach ihrem Auftaktsieg gegen die Schweiz auf Spanien.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen.

Das ist passiert

- Bundesliga: Erste gelbe Karte für Trainer

Steffen Baumgart, Trainer des SC Paderborn, sorgt für eine Premiere. Er wird als erster Bundesliga-Trainer mit einer gelben Karte verwarnt. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Bayer spielt Fortuna an die Wand

Düsseldorf - Bayer Leverkusen lässt den Düsseldorfern keine Chance und nimmt die drei Punkte mit. Die Bosz-Elf lässt über das gesamte Spiel Ball und Gegner nach Belieben laufen. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Gladbach siegt beim Kumpel-Treffen

Marco Rose holt seinen ersten Sieg als Bundesliga-Trainer - ausgerechnet bei seinem Kumpel Sandro Schwarz. Gladbachs Erfolg in Mainz ist aber lange in Gefahr. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Union gelingt doppelte Premiere

Augsburg - Union Berlin schafft sein erstes Tor in seiner Bundesliga-Geschichte. Dem Aufsteiger gelingt zudem auch der erste Punkt im Fußball-Oberhaus - trotz Unterzahl. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Freiburg feiert zweiten Saisonsieg

Dank Luca Waldschmidt und Nils Petersen feiert der SC Freiburg beim SC Paderborn 07 den zweiten Saisonsieg, während der Bundesliga-Aufsteiger weiterhin punktlos bleibt. (Zum Bericht)

- 2. Liga: Bochum mit Aufholjagd - Hannover enttäuscht

Trainer Robin Dutt stellt nach einer turbulenten Aufholjagd wohl sein Amt zur Verfügung. Hannover 96 verpasst den ersten Heimsieg. Arminia Bielefeld siegt souverän. (Zum Bericht)

- Premier League: Norwich verpasst Überraschung

Stark gekämpft, trotzdem verloren. Norwich City mit dem deutschen Trainer Daniel Farke kassiert gegen Chelsea im dritten Spiel der Premier League die zweite Niederlage. (Zum Bericht)

- 3. Liga: Heftige Klatsche für 1860 München

1860 München kommt in der 3. Liga beim 1. FC Magdeburg unter die Räder. Der FC Bayern München und der Chemnitzer FC trennen sich mit Remis, Braunschweig siegt erneut. (Zum Bericht)

- Fußball: Lilles Sanches-Tweet amüsiert

Der OSC Lille hat auf Twitter den Wechsel von Bayern-Star Renato Sanches bekannt gegeben und dabei ein kleines Detail übersehen, was für einige Lacher sorgte. (Zum Bericht)

- Basketball: Erster Dämpfer für Deutschland

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft kassiert ihre erste Pleite in der WM-Vorbereitung. Gegen Japan gibt es im sechsten Spiel die erste Pleite. (Zum Bericht)

- Kanu-WM: Brendel Weltmeister über 500 Meter

Sebastian Brendel sichert sich bei der Kanu-WM im ungarischen Szeged in der nicht olympischen Klasse den Titel und holt sich Selbstvertrauen für seine Paradestrecke. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Schalke - Bayern

Die Enttäuschung zum Auftakt ist vergessen, für den FC Bayern beginnt die Saison erst so richtig mit dem Spiel auf Schalke (Bundesliga: FC Schalke 04 - FC Bayern ab 18.30 Uhr im LIVETICKER), wo den Münchnern ein deutlich größerer Kader zur Verfügung steht als in der vergangenen Woche gegen Hertha BSC. So ist Ivan Perisic nach seiner Gelbsperre einsatzfähig - und auch Superstar Philippe Coutinho brennt auf sein Debüt.

- Serie A: Juventus und Ribéry starten

Saisonstart in der Serie A: Der italienische Meister beginnt die Spielzeit traditionell, Juventus Turin mit Cristiano Ronaldo ist zum Auftakt bei Parma Calcio gefordert. (Serie A: Parma Calcio - Juventus Turin ab 18 Uhr im LIVETICKER). Im Anschluss geht es für den AC Florenz mit Kevin-Prince Boateng und Franck Ribéry los, die Fiorentina trifft auf Vizemeister SSC Neapel. (Serie A: AC Florenz - SSC Neapel ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

- Premier League: Liverpool im Kracher gegen Arsenal

Am 3. Spieltag der Premier League kommt es zu einem richtigen Topspiel: Vizemeister FC Liverpool empfängt den FC Arsenal im Duell der beiden einzigen noch verlustpunkt-freien Teams. Bei den "Gunners" könnte Mesut Özil sein Saisondebüt geben. (Premier League: FC Liverpool - FC Arsenal ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Volleyball-EM: Türkei gegen Finnland

Direkt im Anschluss an das Duell zwischen Deutschland und Spanien zeigt SPORT1 das Match zwischen der Türkei und Finnland bei der Volleyball-EM (Volleyball-EM, 2. Spieltag: Türkei - Finnland, ab 19.30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream).

- Eishockey, Red Bulls Salute: München im Finale gegen Malmö

Im österreichischen Kitzbühel steht mit dem Red Bulls Salute ein hochkarätiges Vorbereitungsturnier an: Nach einer starken Leistung gegen IFK Helsinki hat sich der EHC Red Bull München das Finalticket gesichert und trifft dort auf den schwedischen Vertreter aus Malmö (Red Bull Salute, Finale: EHC Red Bull München - Malmö Redhawks, ab 19.40 Uhr im SPORT1-Livestream).

Das Video-Schmankerl

Renato Sanches und der FC Bayern: Es bleibt ein Missverständnis. Der Portugiese verlässt jetzt den deutschen Rekordmeister und wechselt nach Frankreich.