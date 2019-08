Der FC Bayern hat Neuzugang Ivan Perisic auf der Pressekonferenz vor dem Auftaktspiel in der Bundesliga gegen Hertha BSC vorgestellt.

Der FC Liverpool will mit Coach Jürgen Klopp am Abend den ersten Titel einfahren. Die Reds treffen im Supercup auf den FC Chelsea.

Das ist passiert

- Perisic brauchte nur "wenige Stunden" für Bayern-Entscheidung

Der FC Bayern hat Neuzugang Ivan Perisic vorgestellt. Außerdem äußerte sich Trainer Niko Kovac zum anstehenden Bundesliga-Auftakt gegen Hertha BSC. (Zum Bericht)

- Wie Klopp vor dem CL-Finale die Reds-Kabine belustigte

Vor dem Champions-League-Finale warteten die Spieler des FC Liverpool auf eine Rede von Jürgen Klopp. Dieser motivierte auf seine eigene, unvergessliche Weise. (Zum Bericht)

- Ismaik wirft 1860 Rassismus vor

Schwerer Vorwurf von Hasan Ismaik: Der Investor von 1860 München wirft der Vereinsspitze Rassismus vor. Vor allem Präsident Reisinger steht im Zentrum der Kritik. (Zum Bericht)

- Watzke hält DFB-Rückkehr von Hummels für möglich

Mats Hummels hat das Thema DFB-Team auch ein halbes Jahr nach seiner Ausbootung durch Bundestrainer Löw noch nicht abgehakt. BVB-Geschäftsführer Watzke pflichtet ihm bei. (Zum Bericht)

- ManCity entgeht Transfersperre

Der englische Meister Manchester City ist einem drohenden Transferverbot wegen der Verpflichtung minderjähriger Spieler noch einmal entgangen, wird aber anders bestraft. (Zum Bericht)

- Tod von Sala: Kohlenmonoxidvergiftung wohl Absturzgrund

Eine Kohlenmonoxidvergiftung war offenbar der Grund für den Absturz des Flugzeuges mit dem argentinischen Fußballprofi Emiliano Sala an Bord. Experten der britischen Untersuchungsbehörde AAIB stellten bei Sala und dem bis heute verschollenen Piloten David Ibbotson "möglicherweise fatal hohe" Carboxyhämoglobin-Werte fest. (Zum Bericht)

- Wagner kritisiert 50+1-Regel

Der neue Schalke-Trainer David Wagner hat die 50+1-Regel im deutschen Fußball kritisch hinterfragt. In Deutschland sei es derzeit so, dass die Kluft zwischen den Vereinen an der Spitze und allen anderen immer größer werde. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- UEFA Super Cup in Istanbul: FC Liverpool - FC Chelsea

Für den Champions-League-Sieger FC Liverpool ist es bereits die zweite Chance auf einen Titel in dieser noch sehr jungen Saison. Im Community Shield unterlag das Klopp-Team aber Manchester City. Läuft's jetzt beim "Battle of Britain" gegen Europa-League-Sieger Chelsea besser? (UEFA Super Cup: FC Liverpool - FC Chelsea ab 21 Uhr im LIVETICKER)

- ATP-Masters in Cincinnati: Zverev und Struff gefordert

Während es für Angelique Kerber in Cincinnati überhaupt nicht gut lief, hat Jan-Lennard Struff am Mittwoch die Möglichkeit, beim ATP-Masters in die nächste Runde einzuziehen. In seinem Zweitrunden-Match trifft er auf den griechischen Youngster Stefanos Tsitsipas., Alexander Zverev muss anschließend gegen Miomir Kecmanovic antreten (ATP-Masters in Cincinnati ab 17 Uhr im LIVETICKER)

