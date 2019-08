Die 1. Runde des DFB-Pokals geht in die finale Runde und hat nochmal einen echten Leckerbissen.

Der FC Bayern München startet bei Energie Cottbus seine Mission Titelverteidigung. Der VfB Stuttgart bekommt bei Hansa Rostock die Chance auf Revanche für das Vorjahr.

Anzeige

Der 1. FC Köln und der Hamburger SV haben sich bereits glücklich in die nächste runde gemogelt.

Der DLV verpasst seine Titelverteidigung bei der Team-EM. dafür startet der DBB mit einer Gala in die WM-Vorbereitung.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Fußball: Ter-Stegen-Rivale droht lange Pause

Barca-Keeper Neto droht eine längere Pause. Der Brasilianer, Konkurrent von Marc-André ter Stegen, verletzt sich am Handgelenk. Eine Diagnose steht noch aus. (Zum Bericht)

- Beachvolleyball: Norwegen-Duo holt erneut Gold

In gerade einmal 34 Minuten siegt das norwegische Duo Anders Mol/Christian Sörum bei der EM und verteidigt seinen Titel. Im Viertelfinale schalten sie ein DVV-Team aus. (Zum Bericht)

- DFB-Pokal: HSV nach Elfer-Krimi weiter

Drittligist Chemnitzer FC schnuppert lange an der Sensation. Nach packenden 120 Minuten setzen sich die Hamburger aber im Elfmeterschießen durch. (Zum Bericht)

- DFB-Pokal: Köln mogelt sich dank Horn weiter

Der 1. FC Köln zittert sich im Elfmeterschießen beim SV Wehen Wiesbaden in die zweite Runde. Drittligist MSV Duisburg schaltet Zweitligist Greuther Fürth aus. (Zum Bericht)

- Tennis: Williams muss im Finale aufgeben

Serena Williams verpasst in Toronto ihren ersten Titel auf der WTA-Tour seit 2017. Eine Rückenverletzung zwingt sie zur Aufgabe. Ihre Gegnerin springt in die Top 15. (Zum Bericht)

- Basketball: DBB startet mit Gala in WM-Tests

Im ersten WM-Test der deutschen Nationalmannschaft überzeugt das Team von Henrik Rödl. Vor allem in der zweiten Hälfte liefert das Team eine Gala ab. (Zum Bericht)

- Fußball: Klatsche für Lampard bei PL-Debüt

Frank Lampard erlebt ein Debüt zum Vergessen in der Premier League. Arsenal feiert dank Aubameyang einen erfolgreichen Auftakt in die Premier League. (Zum Bericht)

- Leichtathletik: DLV-Team verpasst Titelverteidigung

Das deutsche Leichtathletik-Team verpasst bei der Team-EM die Titelverteidigung. Weitspringerin Malaika Mihambo fliegt erneut über die Sieben-Meter-Marke. (Zum Bericht)

Das passiert heute:

- Bayern startet Mission Titelverteidigung in Cottbus

Pokalsieger FC Bayern München tritt in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Regionalligist Energie Cottbus (DFB-Pokal: Cotbus - FC Bayern ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) an und möchte den ersten Schritt in Richtung Titelverteidigung machen.

- Stolpert Stuttgart erneut in Rostock?

Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart tritt in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Hansa Rostock (DFB-Pokal: Rostock - Stuttgart ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)an. Im Vorjahr schieden die Schwaben an der Ostseeküste aus. Außerdem empfängt der Karlsruher SC Hannover 96 zu einem Zweitliga-Duell und der VfL Wolfsburg tritt beim Halleschen FC an (alle Spiele im LIVETICKER).

Das müssen Sie sehen:

- SPORT1-News Live

SPORT1 News (ab 18.30 Uhr LIVE im TV und STREAM) präsentiert die aktuellen Themen aus dem deutschen Fußball, unter anderem aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und Nationalmannschaft, den Europapokal-Wettbewerben und den internationalen Ligen, sowie aus weiteren populären Sportarten wie zum Beispiel Motorsport, Eishockey, Basketball, Volleyball, Handball, Darts, Boxen, Tennis, US-Sport und eSports.

- Goooal! - Das internationale Fußball Magazin

Anpfiff zu Goooal! - Das internationale Fußball-Magazin (ab 19 Uhr LIVE im TV und STREAM): Auch in der neuen Saison werden in der Sendung am Montagabend die Highlights, packendsten Duelle und schönsten Treffer aus den internationalen Ligen kompakt präsentiert.

- Spitzentennis aus Cincinnati

Auf dem Weg zu den US Open, die Ende des Monats starten, ist die Weltelite im Frauen-Tennis zur Generalprobe wieder in Cincinnati (ab 17 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+) zu Gast. Bei den Western & Southern Open wird wie in New York auf Hardcourt um die Trophäe gekämpft. Das Feld beim traditionsreichen Turnier ist gespickt mit Topspielerinnen. Auch die beiden Spitzenspielerinnen Angelique Kerber und Julia Görges kämpfen um den Turniersieg. Am Montag sind sie im Doppel gefordert.

Das Video-Schmankerl

CHECK24 Doppelpass: Ivan Perisic nur eine Notlösung beim FC Bayern? - Der FC Bayern steht vor einer Leihe von Ivan Perisic. Nur eine Notlösung als Ersatz für Leroy Sané? Beim CHECK24 Doppelpass gibt es unterschiedliche Meinungen.