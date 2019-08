Der FC Bayern hat Glück im Unglück beim verletzten Kingsley Coman und weiterhin überhaupt kein Glück auf dem Transfermarkt. Jetzt gibt es offenbar schon erste offizielle Beschwerden von anderen Topvereinen.

Der 1. FC Köln darf sich derweil über den ersten "Titel" der Saison freuen und Bundestrainer Henrik Rödl gibt den Kader für die Basketball-WM in China bekannt. Der Rest-Donnerstag steht derweil ganz im Zeichen der Eintracht aus Frankfurt, die sich in die nächste Runde der Europa-League-Qualifikation kämpfen will.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- FC Bayern, die Erste: Coman erleidet schwere Knieprellung

Der FC Bayern gibt nach der Verletzung von Kingsley Coman Entwarnung. Der Franzose hat sich lediglich eine schwere Knieprellung zugezogen (zum Bericht).

- FC Bayern, die Zweite: Bayern fängt sich wegen Sané Beschwerde ein

Die Personalie Leroy Sané hält den FC Bayern weiter in Atem. Manchester City soll sich erbost an die Verantwortlichen gewandt haben (zum Bericht).

- Basketball: Rödl gibt WM-Kader bekannt

Bundestrainer Henrik Rödl gibt den vorläufigen Kader für die Basketball-WM in China bekannt. Das DBB-Team ist stark besetzt und startet mit fünf NBA-Profis (zum Bericht).

- Bundesliga: Köln hat das schönste Trikot

Den ersten inoffiziellen Titel der Saison hat sich der 1. FC Köln geschnappt. Das weiße Heimtrikot begeistert die Fachjury (zum Bericht).

- Formel 1: Lehnte Ferrari Mega-Coup ab?

Lewis Hamilton und ein anderer prominenter Kollege sollen sich Ferrari angeboten haben - aber die Scuderia hat angeblich andere Pläne (zum Bericht).

- WWE: Rollins beim Tricksen ertappt

Die Attacke von Brock Lesnar auf Seth Rollins bei WWE RAW sah heftig aus, ist aber offenbar folgenlos geblieben. Aufmerksame Fans haben genau hingeschaut (zum Bericht).

Das passiert heute

- Europa League: Frankfurt als Favorit im Rückspiel

Vorjahres-Halbfinalist Eintracht Frankfurt geht mit einer guten Ausgangsposition ins Rückspiel der 2. Qualifikationsrunde der Europa League (Europa League: Eintracht Frankfurt - Flora Tallinn ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Die Hessen sollten trotz der laufenden Saisonvorbereitung wenig Probleme haben, das 2:1 aus dem Hinspiel beim estnischen Rekordmeister Flora Tallinn zu veredeln.

Das Video-Schmankerl des Tages

Liverpools Torwart Alisson leistet sich einen kuriosen Patzer und tunnelt sich selbst - dabei ist er sonst als zuverlässiger Rückhalt bekannt ...