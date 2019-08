2022 soll das Champions-League-Finale erneut in München stattfinden. RB Leipzig fährt bei Borussia Mönchengladbach den dritten Sieg im dritten Spiel ein.

Am Samstag kann ein Quartett um Borussia Dortmund nachziehen. Bei den US Open in New York ist ein deutsches Trio gefordert.

Das ist passiert

- CL-Finale 2022 wohl in München

Zehn Jahre nach dem "Finale dahoam" erhält München wohl den Zuschlag für das Champions-League-Endspiel 2022. Ein Jahr später soll wieder London an der Reihe sein. (Zum Bericht)

- Werner-Gala bei Leipzig-Sieg

RB Leipzig besiegt Borussia Mönchengladbach und hat damit nach drei Bundesliga-Spieltagen weiter die Maximalpunktzahl. Mann des Spiels ist Dreifachtorschütze Timo Werner. (Zum Bericht)

- Club verspielt Sieg - SVS furios

Trotz deutlicher Führung kann der 1. FC Nürnberg gegen Heidenheim den Sieg nicht über die Zeit bringen. Sandhausen gewinnt im zweiten Freitagsspiel gegen Darmstadt. (Zum Bericht)

- Löwen siegen im Krisenduell

Der TSV 1860 München fährt beim Chemnitzer FC den zweiten Saisonsieg ein. Der Aufsteiger wartet somit auch nach dem siebten Spieltag auf den ersten Dreier. (Zum Bericht)

- Choupo-Moting trifft bei PSG-Sieg

Beim Sieg gegen den FC Metz trifft Eric Maxim Choupo-Moting erneut für seinen Klub PSG. Für Choupo-Moting ist es bereits der dritte Saisontreffer. (Zum Bericht)

- Köpfer überrascht weiter

Dominik Köpfer hat seiner Erfolgsstory bei den US Open ein weiteres Kapitel hinzugefügt und steht als erster deutscher Qualifikant seit 13 Jahren im Achtelfinale. Der 25-Jährige aus besiegte den an Nummer 17 gesetzten Georgier Nikolos Basilaschwili in vier Sätzen. (Zum Bericht)

- Federer spaziert ins Achtelfinale

Roger Federer steht bei den US Open im Achtelfinale. Der Schweizer Grand-Slam-Rekordchampion lässt dem Briten Daniel Evans nicht den Hauch einer Chance. (Zum Bericht)

- Williams und Barty im Achtelfinale

Vorjahresfinalistin Serena Williams zieht bei den US Open ins Achtelfinale ein. Auch Ashleigh Barty und Karolina Pliskova geben sich keine Blöße. (Zum Bericht)

- Mannheim siegt zum Auftakt in Wien

Nach den Siegen von München und Augsburg ziehen die Adler Mannheim in der CHL nach. Bei den Vienna Capitals präsentiert sich der deutsche Meister in Torlaune. (Zum Bericht)

Das passiert heute

2. Bundesliga: Bielefeld kann auf Platz 1 springen

Arminia Bielefeld kann in der 2. Bundesliga mit einem Sieg gegen Greuther Fürth den Hamburger SV von Platz 1 verdrängen (2. Liga: Arminia Bielefeld - SpVgg Greuther Fürth ab 13 Uhr im LIVETICKER). Dynamo Dresden und St. Pauli wollen nicht weiter abrutschen (2. Liga: Dynamo Dresden - FC St. Pauli ab 13 Uhr im LIVETICKER). Im dritten Samstagsspiel trifft Schlusslicht SV Wehen Wiesbaden auf Jahn Regensburg (2. Bundesliga: SV Wehen Wiesbaden - Jahn Regensburg ab 13 Uhr im LIVETICKER).

- Bundesliga: Bayern will BVB unter Druck setzen

Robert Lewandowski verlängert, Uli Hoeneß tritt als Präsident zurück und Oliver Kahn kehrt zurück: Der FC Bayern hat in dieser Woche die Weichen für die Zukunft gestellt. Die Gegenwart heißt Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 (Bundesliga: FC Bayern - Mainz 05 ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Ein Trio will unterdessen seine weiße Weste wahren: Bayer Leverkusen peilt gegen die TSG Hoffenheim den dritten Sieg an (Bundesliga: Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim ab 15.30 Uhr im LIVETICKER), der perfekt gestartete VfL Wolfsburg bekommt es mit Aufsteiger SC Paderborn zu tun (Bundesliga: VfL Wolfsburg - SC Paderborn ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) und auch der SC Freiburg kann gegen Aufsteiger 1. FC Köln seinen dritten Sieg einfahren (Bundesliga: SC Freiburg - 1. FC Köln ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Im fünften Nachmittagsspiel muss der FC Schalke 04 gegen Hertha BSC ran (Bundesliga: Schalke 04 - Hertha BSC ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

- Bundesliga: Subotic hofft auf Sensation gegen BVB

Im zweiten Heimspiel der Bundesliga-Geschichte trifft Union Berlin auf Borussia Dortmund. Vor allem für Neven Subotic steht ein besonderes Duell an. Der BVB peilt im Topspiel des Abends nach den Siegen gegen Augsburg und Köln den dritten Dreier sowie die Rückkehr an die Tabellenspitze an, allerdings ohne Mittelfeld-Chef Axel Witsel, der sich verletzt hat (Bundesliga: Union Berlin - Borussia Dortmund ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

- US Open: Deutsches Trio gefordert

Bei den US Open gibt Andrea Petkovic bislang eine äußerst gute Figur ab und rechnet sich auch in Runde drei gegen die Belgierin Elise Mertens gute Chancen aus (US Open, ab 17 Uhr 3. Runde im LIVETICKER von SPORT1: Elise Mertens - Andrea Petkovic). Ebenfalls keine leichte Aufgabe wartet auf Julia Görges, die gegen die Niederländerin Kiki Bertens spielt (US Open, ab 18.15 Uhr 3. Runde im LIVETICKER von SPORT1: Julia Görges - Kiki Bertens). Zwei Fünfsatz-Matches hat Alexander Zverev bereits in den Knochen. Mit dem Slowenen Aljaz Bedene wartet jetzt der nächste harte Brocken (US Open, ab 19.30 Uhr im LIVETICKER von SPORT1: Alexander Zverev - Aljaz Bedene).

- Formel 1: Qualifying in Spa

Nach der Sommerpause kommt der F1-Tross nun nach Belgien, wo Sebastian Vettel vor einem Jahr seinen letzten Sieg einfahren konnte. Auch dieses Mal ist die Hoffnung groß, ein gutes Ergebnis einzufahren, denn der Hochgeschwindigkeitskurs in den Ardennen liegt dem starken Motor des Ferrari. Den Grundstein für ein erfolgreiches Rennen am Sonntag wollen Vettel und Co. beim Qualifying legen (Formel 1: Qualifying in Spa ab 15 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

- CHL-Eishockey Live: Red Bull München - Banska Bystrica

Vorjahresfinalist EHC Red Bull München ist heiß auf mehr: Der Auftakt in der Gruppenphase der Champions Hockey League verlief mit dem 3:0 gegen HC Ambri-Piotta aus der Schweiz optimal, nun soll gegen HC05 Banska Bystrica aus der Slowakei auch der erste Heimsieg folgen. (CHL: EHC Red Bull München - HC05 Banska Bystrica ab 15.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Das Video-Schmankerl

Ab 2020 ist Oliver Kahn offizielles Vorstandsmitglied des FC Bayern. Ende des Jahres 2021 soll er Vorsitzender werden - aus gutem Grund. Oder eher vielen guten Gründen...