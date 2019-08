Nachdem der FC Bayern und Hertha BSC gestern Abend die neue Bundesliga-Saison eröffnet haben, legen heute die nächsten Teams los.

Titelanwärter Borussia Dortmund trifft hierbei vor heimischem Publikum auf den Lieblingsgegner aus Augsburg, im Topspiel am Abend stehen sich Borussia Mönchengladbach und der FC Schalke 04 gegenüber.

Anzeige

In der ersten Runde des DHB-Pokals sind der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt im Einsatz, die ADAC-Serien und der Porsche Carrera Cup gastieren auf dem Nürburgring.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Thole/Wickler ziehen ins Viertelfinale ein

Julius Thole/Clemens Wickler haben beim Vier-Sterne-Turnier in Moskau das Viertelfinale erreicht. Das Duo vom Eimsbütteler TV bezwang im Achtelfinale die Belgier Dries Koekelkoren/Tom van Walle 2:0 (23:21, 21:17) und trifft nun auf die Niederländer Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen. (Zum Bericht)

- Sandhausen schockt Nürnberg mit spätem Siegtor

Der 1. FC Nürnberg kommt in der 2. Bundesliga auch weiterhin nicht richtig in Fahrt. Gegen den SV Sandhausen kassierte der Absteiger beim 2:3 am 3. Spieltag bereits die zweite Niederlage und verpasste es dabei auch, sich für eine starke Aufholjagd zu belohnen. Philip Türpitz (89.) sorgte mit seinem Tor wenige Augenblicke vor dem Ende für die Entscheidung. (Zum Bericht)

- HSV erobert Tabellenspitze gegen Bochum

Der Hamburger SV hat seinen ersten Heimsieg in dieser Saison gefeiert und sich dadurch zumindest bis Samstagnachmittag an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga gesetzt. Zum Auftakt des dritten Spieltages setzte sich der Aufstiegsfavorit mit 1:0 (0:0) gegen den VfL Bochum durch, der nach wie vor auf seinen ersten Dreier wartet. Den Siegtreffer erzielte der frühere Bochumer Torjäger Lukas Hinterseer (60.). (Zum Bericht)

- DVV-Damen gegen Polen ohne Chance

Die deutschen Volleyballerinnen haben die Generalprobe für die Europameisterschaft (23. August bis 8. September) verpatzt. In Bremen unterlag die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski EM-Gastgeber Polen im zweiten Duell binnen 24 Stunden 0:5 (20:25, 13:25, 16:25, 22:25, 13:15). Bereits am Donnerstag war das Team des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) in Münster demselben Gegner 2:3 unterlegen. (Zum Bericht)

- Schröder führt DBB-Team zum Sieg gegen Ungarn

Angeführt von Starspieler Dennis Schröder haben die deutschen Basketballer ihre erste Partie beim Supercup in Hamburg locker gewonnen. Der NBA-Profi von Oklahoma City Thunder kam erstmals in der WM-Vorbereitung zum Einsatz und war gegen Ungarn beim 83:62 (46:25) mit 19 Punkten gleich bester Werfer seiner Mannschaft. (Zum Bericht)

Kovac: Hatten heute nicht das Quäntchen Glück

- Bayern verpasst Auftaktsieg gegen Hertha

Der FC Bayern München ist mit einem Unentschieden in die neue Bundesligasaison gestartet. Im Heimspiel gegen Hertha BSC kam der Titelverteidiger nicht über ein 2:2 hinaus. Robert Lewandowski rettete mit einem Doppelpack (24./60. FE) den Punktgewinn, für Berlin trafen Dodi Lukebakio (36.) und Marko Grujic (38.). (Zum Bericht)

- FC Bayern leiht Philippe Coutinho aus Barcelona aus

Der Bayern München leiht den brasilianischen Nationalspieler Philippe Coutinho vom FC Barcelona aus. Das bestätigte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach dem 2:2 (1:2) zum Bundesliga-Auftakt gegen Hertha BSC im ZDF. Vorbehaltlich des Medizinchecks wird der 27 Jahre alte Offensivspieler für ein Jahr ausgeliehen. Im Anschluss besitzt der FC Bayern eine Kaufoption. Zur Höhe äußerte sich Salihamidzic nicht. (Zum Bericht)

So schwärmt Bayern-Coach Kovac schon von Coutinho

- Barcelona verpatzt Start und bangt um Suárez

FC Barcelona hat den Saisonstart gründlich verpatzt. Die Katalanen verloren zum Auftakt von La Liga bei Athletic Bilbao mit 0:1 (0:0) und ließen dabei noch viele Wünsche offen. Obendrein mussten die Katalanen auch noch die Verletzung von Luis Suárez verkraften, der bereits vor der Halbzeit vom Feld musste. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- St. Pauli in Stuttgart gefordert

Mit nur einem Punkt aus zwei Spielen ist der FC St. Pauli mehr als dürftig in die Saison gestartet. Gegen den VfB Stuttgart (2. Bundesliga: VfB Stuttgart - FC St- Pauli, ab 13 Uhr im LIVETICKER) wollen die Hamburger folglich am dritten Spieltag endlich den ersten Dreier einfahren, um nach Punkten mit dem Absteiger gleichzuziehen.

- Aue will Erfolgsserie ausbauen

Zwei Siege in der Liga und das ungefährdete Weiterkommen im DFB-Pokal - für Erzgebirge Aue hätte die Saison nicht besser starten können. Gegen Arminia Bielefeld (Arminia Bielefeld - Erzgebirge Aue, ab 13 Uhr im LIVETICKER) soll die Serie nun weiter ausgebaut werden. Dagegen hofft Hannover bei Aufsteiger Wehen Wiesbaden (SV Wehen Wiesbaden - Hannover 96, ab 13 Uhr im LIVETICKER) auf den ersten Saisonsieg.

- Handballer eröffnen Saison im DHB-Pokal

Mit der ersten Runde im DHB-Pokal eröffnen die Handballer die neue Spielzeit. Besonders groß dürfte die Freude bei den Meckelnburger Stiere Schwerin und Eintracht Baunatal sein, die es mit den Schwergewichten aus Flensburg (DHB-Pokal: Mecklenburger Stiere Schwerin - SG Flensburg-Handewitt, ab 17 Uhr im LIVETICKER) und Kiel (DHB-Pokal: THW Kiel - Eintracht Baunatal, ab 17 Uhr im LIVETICKER) zu tun bekommen.

- BVB empfängt Lieblingsgegner zum Auftakt

Zum Start in die neue Bundesliga-Saison wartet auf Borussia Dortmund direkt ein echter Lieblingsgegner. Von den bisherigen 16 Duellen mit dem FC Augsburg (Bundesliga: Borussia Dortmund - FC Augsburg, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) konnte der BVB neun gewinnen und ging nur zwei Mal als Verlierer vom Platz.

- Erster Härtetest für Manchester City

Gleich am zweiten Spieltag wartet auf Titelverteidiger Manchester City in der Premier League gegen die Tottenham Hotspur (Premier League: Manchester City - Tottenham Hotspur, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) der erste Härtetest. Bereits zuvor muss der FC Liverpool in Southampton ran (Premier League: FC Southampton - FC Liverpool, ab 16 Uhr im LIVETICKER).

- Gladbach empfängt Schalke zum Topspiel

Im Topspiel des ersten Spieltags kommt es in Gladbach zu einem echten Klassiker, wenn die heimische Borussia den Gast aus Schalke empfängt (Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER): Ein besonderes Spiel wird es für Breel Embolo, der erst im Sommer von den Knappen an den Niederrhein gewechselt ist.

Das müssen Sie heute sehen

- Motorsport live: ADAC-Serien, 1. Rennen am Nürburgring

Großes Motorsportwochenende in der Eifel: Auf dem Nürburgring geben am Samstag, ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM, die Piloten der ADAC Formel 4, der ADAC GT4 Germany, der ADAC TCR Germany und der ADAC GT Masters ordentlich Gas.

- Motorsport live: Porsche Carrera Cup, 1. Rennen am Nürburgring

Der Porsche Carrera Cup Deutschland feiert in diesem Jahr seine 30. Auflage. Auch in seiner Jubiläumssaison ist der traditionsreiche Markenpokal, der bereits seit 1990 ausgetragen wird, fester Bestandteil des ADAC GT Masters. SPORT1 zeigt das erste Rennen auf dem Nürburgring ab 16.15 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM.

- Boxen live: Kampfabend aus Ludwigshafen

Bei der Boxgala von Team Sauerland in Ludwigshafen steigt ab 22 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM Lokalmatador Vincent Feigenbutz zum Hauptkampf gegen Cesar Nunez in den Ring. Der Spanier ist in 17 Kämpfen noch ungeschlagen, aber Feigenbutz will sich vor heimischem Publikum in der stimmungsvollen Friedrich-Ebert-Halle auf seinem Weg nach oben nicht aufhalten lassen.

Das Video-Schmankerl der Tages

Tennisprofi Nick Kyrgios sorgt einmal mehr für einen Eklat. Beim Masters-Turnier in Cincinnati rastet der Australier aus. Jetzt droht ihm eine Hammer-Strafe.