Ajax Amsterdam kommt im Hinspiel der Qualifikation für die Champions League bei APOEL Nikosia nicht über ein Remis hinaus. Eine gefährliche Ausgangslage für das Rückspiel.

Am Abend steht der Handball Super Cup an.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Doll lässt Ajax um CL-Gruppenphase zittern

Ajax Amsterdam hat nach dem Remis bei APOEL eine gefährliche Ausgangslage. (Zum Bericht)

- Kepler schlägt Homerun - Treffen mit Eichhörnchen

Max Kepler trumpft bei der Gala der Minnesota Twins gegen Chicago erneut auf und baut seinen Homerun-Rekord aus. Ein Eichhörnchen sorgt für eine kuriose Begegnung. (Bericht)

- Anwälte enthüllen: Ronaldo zahlte Schweigegeld

Cristiano Ronaldo zahlte eine hohe Summe, um einer Anzeige wegen Vergewaltigung zu entgehen. (Zum Bericht)

- Petkovic scheitert im Achtelfinale der Bronx Open

Die deutsche Tennis-Spielerin verlor hauchdünn. Das Turnier in New York ist die Generalprobe für die US Open. (Zum Bericht)

- Deutsche Hockey-Männer im EM-Halbfinale

Die deutschen Hockey-Männer stehen im Halbfinale der EM in Antwerpen. Dort wartet Weltmeister Belgien. (Zum Bericht)

- Ribérys neuer Klub steht wohl fest

Franck Ribéry hat offenbar eine neue Herausforderung gefunden, die ihn nach Florenz führt. (Zum Bericht)

Das passiert heute noch

- Handball Super Cup

Die SG Flensburg-Handewitt trifft auf den THW Kiel. Es geht um den ersten Titel der Saison. (Ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)

- Die Young Boys Bern muss in den Champions-League-Playoffs ran

Die Young Boys müssen Roter Stern Belgrad ausschalten. Zagreb trifft auf Trondheim und Piräus auf Krasnodar. (Ab 21.00 Uhr im LIVETICKER)

Das Video-Schmankerl des Tages

Der Wechsel von Gladbachs Michael Cuisance zum FC Bayern lief nicht geräuschlos. So sieht in der Münchner Neuzugang.