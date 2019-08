Simone Biles hat bei den US-Meisterschaften im Kunstturnen Sportgeschichte geschrieben.

Die 22 Jahre alte Ausnahmeturnerin stand in Kansas City bei ihrer Bodenübung als erste Frau einen "Triple-Double"-Sprung - einen doppelten Salto mit drei Schrauben - in einem Wettkampf.

Die vierfache Olympiasiegerin von Rio 2016 hatte sich bereits in der Qualifikation an der neuen Höchstschwierigkeit versucht, musste jedoch bei der Landung mit beiden Händen auf den Boden greifen, was zu Abzügen führte.

Biles greift sofort zum Handy

Biles war nach dem historischen Sprung am Sonntag so glücklich, dass sie sich noch während des Wettkampfes ein Video auf Twitter ansah und dieses retweetete.

"Ich wollte nicht die letzte Person sein, die es gesehen hat. Ich bin online gegangen, um zu sehen, wie es aussah, damit ich und mein Trainer Trainer Laurent Landi es sehen konnten. Ich war sehr erfreut darüber, dass ich es dieses Mal im Wettbewerb geschafft habe", sagte Biles.

Biles tritt in Deutschland an

Dass die Ausnahmeturnerin neben ihrem sechsten US-Mehrkampftitel in Serie auch noch die Einzeltitel am Boden, Sprung und Schwebebalken gewann, ging bei der Freude über den gestandenen "Triple-Double" beinahe unter.

Im Oktober können auch Kunstturnfans in Deutschland Biles bestaunen. Bei der Weltmeisterschaft in Stuttgart (4. bis 13. Oktober) will die Amerikanerin den bisherigen 20 Medaillen (14 Mal Gold) weitere hinzufügen.