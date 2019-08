Timo Haseleu hat zum Auftakt der Kanu-WM in Szeged souverän das Halbfinale im Kajak-Einer erreicht. Der Potsdamer wurde auf der olympischen Distanz von 200 m im Vorlauf in 35,17 Sekunden hinter dem Litauer Arturas Seja (34,36) Zweiter.

Das Halbfinale findet am Freitag statt, um die Medaillen wird am Samstag gepaddelt.

Über das A-Finale zu den Sommerspielen 2020 in Tokio

Haseleu (25) muss in Ungarn das A-Finale erreichen und dort mindestens Fünfter werden, um einen Quotenplatz für die Sommerspiele 2020 in Tokio zu ergattern. Insgesamt geht es für den Deutschen Kanu-Verband (DKV) am Wochenende um maximal 18 Quotenplätze.

In den nicht-olympischen Klassen überzeugte die deutsche Flotte am Mittwoch ebenfalls. Vierer-Olympiasieger Tom Liebscher gewann im Einer über 500 m souverän seinen Vorlauf und zog ins Halbfinale ein.

London-Olympiasiegerin Tina Dietze (Leipzig) paddelte im Zweier über 200 m gemeinsam mit Franziska John (Potsdam) auf Rang zwei und damit direkt ins Finale.

Auch die neue deutsche Canadier-Hoffnung Conrad-Robin Scheibner (Berlin) im Zweier mit Jan Vandrey (Potsdam) und der deutsche Kajak-Vierer über die nicht mehr olympischen 1000 m stehen bereits im Finale.