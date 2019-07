Alexander Zverev fällt auf mit deutlicher Kritik an seinem Trainer Ivan Lendl.

DAZN zeigt künftig Bundesliga-Spiele.

Simon Yates gewinnt die erste Etappe der Pyrenäen.

Das ist passiert

- Neuer reagiert auf Berater-Aussagen

Manuel Neuer hat erstmals auf die Kritik reagiert, die sein Berater Thomas Kroth vor kurzem an der Transferpolitik des FC Bayern geäußert hat. (Zum Bericht)

- DAZN kauft Bundesliga-Rechte

Einen Monat vor Beginn der neuen Saison steigt Eurosport als Bundesligasender aus und gibt seine Rechte per Sublizenz an den Streamingdienst DAZN ab. Dies bestätigte DAZN bei Twitter am Donnerstag. Zuvor hatte die Bild bereits von dem Deal berichtet. (Zum Bericht)

- Eingriff am Rücken bei Ginczek

Stürmer Daniel Ginczek steht dem VfL Wolfsburg weiterhin nicht zur Verfügung. Er muss sich einer OP am Rücken unterziehen. (Zum Bericht)

- Zverev macht Coach Lendl Vorwürfe

Deutschlands Topspieler Alexander Zverev (22) hat rund zwei Wochen nach seinem Erstrunden-Aus in Wimbledon harte Kritik an seinem Trainer Ivan Lendl geübt. (Zum Bericht)

- 12. Etappe: Yates holt den Sieg

Radprofi Simon Yates hat die erste Pyrenäenetappe der 106. Tour de France gewonnen. (Zum Bericht)

- British Open: Schmid startet durchwachsen - Debakel für McIlroy

Golf-Europameister Matthias Schmid ist bei seinem British-Open-Debüt nur ein durchwachsener Start geglückt. Einen rabenschwarzen Auftakt erwischte Schmids Idol und Turnierfavorit Rory McIlroy. (Zum Bericht)

Das müssen Sie heute sehen

- Fußball Live: U19-EM in Armenien

Bei der U19-EM der Männer trifft Tschechien am 2. Spieltag in der Gruppe B auf Norwegen. Diese Partie gibt's am 16.40 Uhr LIVE im Pay-TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM.

Die Partie zwischen Irland und Frankreich kann man ebenfalls auf SPORT1+ ab 18.55 Uhr verfolgen.

- Fußball Live: Copa Sudamericana

Wer die Copa Sudamericana nicht verpassen will, der muss in der Nacht auf Freitag bis um 02.25 Uhr durchhalten. Dann zeigt SPORT1+ das Achtelfinal-Rückspiel der Argentinoa Juniors und Colon Santa Fe live.

Video-Schmankerl

Bei "Champions for Charity" tritt Basketball-Legende Dirk Nowitzki gegen Formel 2-Pilot Mick Schumacher an. SPORT1 überträgt das Fußball-Benefizspiel LIVE am 21. Juli um 18 Uhr.