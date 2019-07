Auch heute blickt die Sport-Welt gespannt nach London, wenn am "All Enland Lawn Club" die Damen um das Finale kämpfen.

Favorisiert sind dabei Simona Halep, die zum ersten Mal ins Wimbledon-Finale einziehen könnte, und Tennis-Queen Serena Williams. Für die US-Amerikanerin würde eine erfolgreiche Qualifikation die elfte Finalteilnahme beim traditionsreichsten Grand-Slam-Turnier bedeuten.

Am Vorabend sind bereits die großen Superstars Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer ins Wimbledon-Halbfinale eingezogen. Maxi Kleber bleibt unterdessen den Dallas Mavericks treu.

Das ist passiert

- Wimbledon: Federer macht die 100 voll

Roger Federer hat mit seinem 100. Sieg in Wimbledon das Halbfinale des Grand-Slam-Turniers erreicht. Der Schweizer gewann am Mittwoch trotz einiger Anlaufschwierigkeiten gegen den Japaner Kei Nishikori. (Zum Bericht)

- Wimbledon: Nadal macht Gigantenduell perfekt

Nach Rafael Nadals Sieg über den US-Amerikaner Sam Querrey kommt es nun im Halbfinale zum Duell der Giganten. Der Spanier fordert seinen Dauerrivalen Roger Federer. Es ist das erste Match in Wimbledon seit dem epischen Finale 2008, das in die Geschichtsbücher einging. (Zum Bericht)

- Liverpool bindet Origi

Der FC Liverpool honoriert die Leistungen von Champions-League-Held Divock Origi und verlängert mit dem Belgier "langfristig" - die genaue Vertragslaufzeit ist nicht bekannt. (Zum Bericht)

- Nadal fürs ATP-Finale qualifiziert

Durch den Halbfinaleinzug in Wimbledon kann Rafael Nadal in der Jahreswertung 2019 nicht mehr aus den Top Acht der Welt fallen und ist als erster Spieler bereits für das ATP-Finale qualifiziert. (Zum Bericht)

- Radteam Katusha-Alpecin wohl vor dem Aus

Die deutschen Radprofis Nils Politt und Rick Zabel müssen sich offenbar einen neuen Arbeitgeber suchen. Das Team Katusha-Alpecin steht wohl vor dem Aus - für das neue Jahr fehlen die Sponsoren. (Zum Bericht)

- Mavs bestätigen: Kleber bekommt neuen Vertrag

Nationalspieler Maximilian Kleber bleibt bei den Dallas Mavericks und setzt die deutsche Tradition beim NBA-Klub aus Texas fort. Der Forward unterzeichnete bei den Mavericks einen neuen Vertrag, nachdem sein vorheriger Kontrakt mit Saisonende ausgelaufen war. (Zum Bericht)

- Afrika-Cup: Nigeria und Senegal im Halbfinale

Nigeria und Senegal stehen nach ihren Viertelfinalsiegen im Halbfinale des Afrika-Cups. Auf Nigeria und seinem deutschen Trainer Gernot Rohr könnte ein richtiger Brocken warten, auf den Senegal eine Überraschungsmannschaft. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Tour de France: 6. Etappe

Am heutigen Donnerstag ist das Vorgeplänkel bei der 106. Tour de France endgültig vorbei. Jetzt müssen die Favoriten auf den Gesamtsieg zeigen, wie gut sie in diesem Jahr in Form sind. Mit 160,5 km ist die sechste Etappe zwar relativ kurz, aber dafür umso anstrengender. Auf dem Weg von Mülhausen zur Bergankunft in La Planche des Belles Filles stehen gleich sieben Anstiege auf dem Plan. (Tour de France 2019: Tag 6 ab 13.20 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Wimbledon: Simona Halep und Serena Williams wollen ins Finale

Heute kämpfen die Damen um den Finaleinzug in Wimbledon. Simona Halep will unbedingt ihr erstes Finale am "All England Lawn Club" klar machen, doch mit Elina Svitolina waret eine zähe Gegnerin auf die Rumänin. Serena Williams bekommt es mit der starken Tschechin Barbora Strycova zu tun. (Wimbledon: Alle Viertelfinals ab 14 Uhr im LIVETICKER)

- Afrika-Cup: Geht das Madagaskar-Märchen weiter?

Die Dramatik beim Afrika-Cup spitzt sich zu. Die Elfenbeinküste muss auf dem Weg ins Halbfinale Algerien aus dem Weg räumen. (Afrika-Cup: Elfenbeinküste - Algerien, ab 18 Uhr im LIVETICKER). Im letzten Halbfinale wollen die Außenseiter aus Madagaskar ihre Sensationsgeschichte fortschreiben und Tunesien aus dem Weg räumen (Afrika-Cup: Madagaskar - Tunesien, ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Das Video-Schmankerl

Lewy, Ramos und Reus rocken Bottle-Cap-Challenge

Die Bottle-Cap-Challenge wird immer kurioser und spektakulärer. Nun haben sich auch Real-Star Sergio Ramos, Bayern-Stürmer Robert Lewandowski und BVB-Kapitän Marco Reus beteiligt.