Die Spannung steigt in Wimbledon. Heute entscheidet sich, wer in das Halbfinale einzieht. Auf dem Rasen sind mit Roger Federer, Novak Djokovic und Rafael Nadal die Top-Stars der Tennis-Herren im Einsatz. Rekordchampion Federer steht dabei vor einem Meilenstein: Gewinnt er gegen Kei Nishikori, wäre es sein 100. Sieg auf dem heiligen Rasen.

Am Vorabend hat das neue Tennis-Traumduo "Murrena" das Achtelfinale im Mixed erreicht. Real Madrid leiht unterdessen Zinedine Zidanes Sohn Luca aus und der DLV bestreitet ein erfolgreiches Meeting in Luzern.

Das ist passiert

- Real verleiht Zidane-Sohn

Der Sohn von Real-Trainer Zinedine Zidane wird an einen Ligakonkurrenten verliehen. Für Luca Zidane ist derzeit kein Platz im Kader der Königlichen, da Papa Zinedine mit Keylor Navas, Thibaut Courtois und Andrej Lunin plant. (Zum Bericht)

- Wimbledon: Mixed-Duo "Murrena" im Achtelfinale

Das Tennis-Traum-Duo Serena Williams und Andy Murray stehen im Mixed-Achtelfinale von Wimbledon. In der nächsten Runde warten die Topfavoriten. (Zum Bericht)

- Erfolgreiches Leichtathletik-Meeting für den DLV

Die deutschen Speerwerfer feiern mit Thomas Röhler und Andreas Hofmann einen Doppelsieg. Gina Lückenkemper sprintet am schnellsten, Tatjana Pinto erreicht Platz drei und die WM-Norm. Außerdem schaffen es Christin Hussong, Pamela Dutkiewicz und Fabian Heinle aufs Treppchen in Luzern. (Zum Bericht)

- F1: McLaren verlängert mit Fahrer-Duo

Der Formel-1-Rennstall McLaren verlängert die Verträge des Fahrer-Duos Carlos Sainz jr. und Lando Norris. Damit will der britische Rennstall für Kontinuität sorgen - McLaren ist eines der Überraschungsteams in dieser Saison. (Zum Bericht)

- NBA: Schock für deutsche NBA-Hoffnung

Der deutsche NBA-Profi Isaiah Hartenstein verletzt sich in der Summer League und muss mit dem Rollstuhl aus der Halle gebracht werden. (Zum Bericht)

- eSports: FIFA eWorld Cup in London

Die Weltmeisterschaft in der Fußball-Simulation FIFA 19 wird auch in diesem Jahr in London stattfinden - und eSPORTS1 überträgt LIVE. Deutsche Gamer wie Michael "MegaBit" Bittner sind bereits für den Saisonhöhepunkt qualifiziert. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Tour de France: 5. Etappe

Die 175,5 km lange fünfte Etappe der Tour de France führt die Fahrer von Saint-Die-des-Vosges nach Colmar und ist so etwas wie eine Tour durch die Vogesen. Dabei stehen gleich vier Bergwertungen auf dem Programm. Die Sprinter rücken hierbei in den Hintergrund. Für Ausreißer ist es das perfekte Terrain (Tour de France 2019: Tag 5 ab 13.20 Uhr im SPORT1-Liveticker).

- Wimbledon: Federer, Djokovic und Nadal schlagen auf

Nun nimmt die Herren-Konkurrenz wieder Fahrt auf. Am neunten Tag des traditionsreichen Tennisturniers in Wimbledon werden die Halbfinals ausgespielt. Rekordchampion Roger Federer, Titelverteidiger Novak Djokovic und French-Open-Champion Rafael Nadal sind gefordert. Kommt es in der nächsten Runde zum Giganten-Duell zwischen Nadal und Federer oder kann einer der Außenseiter den großen Stars ein Bein stellen? (Wimbledon: Alle Viertelfinals ab 14 Uhr im LIVETICKER)

- Afrika-Cup: Viertelfinals mit Nigeria und Senegal

Die Dramatik beim Afrika-Cup spitzt sich zu. Heute stehen die ersten beiden Viertelfinals des Turniers an. Im ersten Entscheidungsspiel muss der Senegal mit Superstar Sadio Mané aufpassen, dass er nicht über Außenseiter Benin stolpert (Afrika-Cup: Senegal - Benin, ab 18 Uhr im LIVETICKER). Danach kommt es zur Top-Begegnung zwischen Nigeria und die "Bafana bafana" aus Südafrika. Nigeras Nationaltrainer Gernot Rohr will mit seinen "Super-Eagles" unbedingt ins Halbfinale. (Afrika-Cup: Nigeria - Südafrika, ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

- Testspiel: Die Eintracht testet gegen YB

Auf SPORT1 ist wieder Spitzenfußball zu sehen. Die Frankfurter Eintracht testet im schweizerischen Biel gegen den eidgenössischen Serienmeister Young Boys Bern. Wie kompensiert die Elf von SGE-Trainer Adi Hütter den Abgang von Luka Jovic? Gibt es eine neue Büffelherde? Das alles erfahren Sie ab 19.55 Uhr LIVE im Stream oder TV.

Das Video-Schmankerl

Wie Hogan, Nash und Hall die Wrestling-Welt schockten

Der einstige WWE-Superstar Hulk Hogan überraschte 1996 bei WCW, als er mit Kevin Nash und Scott Hall die nWo gründete und böse wurde - der legendäre Moment im Video!