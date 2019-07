Dieses Halbfinale elektrisiert Wimbledon und die ganze Tennis-Welt: French-Open-Sieger Rafael Nadal fordert im Halbfinale Rasenkönig und Rekordchampion Roger Federer. Es ist das erste Match der beiden Kontrahenten in dem "All England Lawn Club" seit dem epischen Finale 2008, das der Spanier nach knapp fünf Stunden Spielzeit für sich entscheiden konnte. Wer hat heute die Nase vorn?

Außerdem sieht es so aus, als ob die Transferposse um Antoine Griezmann heute ein Ende finden wird. Das Fußball-Märchen von Madagaskar beim Afrika-Cup wurde indes bereits am Vorabend beendet. Außerdem haben die Oklahoma City Thunder Russell Westbrook zu den Houston Rockets getradet.

Das ist passiert

- Barca hat wohl Griezmann-Geld zusammen

Der Transferhickhack um Antoine Griezmann neigt sich offenbar dem Ende zu. Wie Medien berichten, hat der FC Barcelona die geforderten 120 Millionen Euro beisammen, um die Kündigungsklausel des Atlético-Stürmers zu aktivieren. (Zum Bericht)

- BVB verleiht Toljan erneut

Borussia Dortmund verleiht Jeremy Toljan nach Italien. Es ist bereits das zweite Leihgeschäft, das der BVB mit dem Abwehrspieler tätigt. (Zum Bericht)

- Harden und Westbrook wieder vereint

Die Oklahoma City Thunder haben sich mit den Houston Rockets auf einen Trade von Russell Westbrook geeinigt. Das berichtet ESPN. Für Westbrook erhalten die Thunder von den Rockets Chris Paul, zwei geschützte Erstrunden-Picks (2024 und 2026, Position 1-4 geschützt) sowie zwei Mal die Möglichkeit den Draft-Pick zu tauschen (2021,2025). (Zum Bericht)

- HSV verzichtet auf Vereinshymne

Der Hamburger SV nimmt nach Stadionuhr auch seine legendäre Vereinshymne "Hamburg, meine Perle" aus dem Programm. Die Verantwortlichen sagen auch, warum. (Zum Bericht)

- Pocher ersteigert Becker-Trophäen

Die Zwangsversteigerung der Trophäen von Boris Becker erzielen einen hohen Erlös. Auch ein Promi mischt ordentlich mit. (Zum Bericht)

-Afrika-Cup: Madagaskars Traumreise endet

Madagaskars Fußball-Märchen endet gegen Tunesien. Algerien setzt sich zuvor in einem Elferdrama gegen die Elfenbeinküste durch. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Tour de France: 7. Etappe

Am heutigen Freitag steht den Fahrern bei der 106. Tour de France ein wahrer Marathon-Tag bevor. Die 7. Etappe ist die insgesamt längste der diesjährigen Frankreichrundfahrt. Mit 230 km Streckenlänge hat es der Abschnitt von Belfort nach Chalon-sur-Saône absolut in sich. Nach drei Bergwertungen flacht die Etappe ab, sodass sich zum Finale wieder die Sprint-Asse in Position bringen können. (Tour de France 2019: Tag 7 ab 11.35 Uhr im SPORT1-Liveticker).

- Wimbledon: Nadal fordert Federer

Darauf hat die Tennis-Welt gewartet. Ab 16 Uhr spielen "el Maestro" Roger Federer und "der Stier aus Manacor" Rafael Nadal um den Einzug ins Finale von Wimbledon. Es ist das erste Duell beim traditionsreichsten Grand-Slam-Turnier seit dem epischen Finale 2008. Zuvor will Titelverteidiger Novak Djokovic gegen Außenseiter Roberto Bautista-Agut den Finaleinzug klar machen. (Wimbledon: Alle Halbfinals ab 14 Uhr im LIVETICKER)

- Fromel 1: Freies Training in Silverstone

Der Formel-1-Zirkus hält dieses Wochenende Station in Großbritannien. Beim Großen Preis von Silverstone will der WM-Führende Lewis Hamilton gleich im ersten freien Training die Konkurrenz in die Schranken weisen. Oder zeigt Sebastian Vettel endlich sein wahres Gesicht? (Formel 1: Freies Training, ab 11 Uhr im LIVETICKER)

