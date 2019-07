Die 19. Etappe der Tour de France hatte es in sich: Ein Top-Favorit muss aufgeben, das Gelbe Trikot wechselt den Besitzer und das Rennen endet vorzeitig ohne Sieger.

Beim ATP-Turnier in Hamburg gelingt Alexander Zverev nach einer großen Aufholjagd doch noch der Sprung ins Halbfinale.

Das ist passiert

- Bernal nach Abbruch-Sieg in Gelb

Auf der 19. Etappe holt sich der Kolumbianer Egan Bernal nach einem Hagelschauer das Gelbe Trikot. Einen Sieger gibt es nicht, mit Thibaut Pinot muss ein Top-Favorit auf den Gesamtsieg aufgeben. (Zum Bericht)

- Lendl trennt sich Zverev

Ivan Lendl ist nicht mehr Coach des deutschen Tennis-Topspielers Alexander Zverev (22).Der Manager des achtmaligen Grand-Slam-Siegers Lendl bestätigte am Freitag entsprechende US-Medienberichte. Zuletzt hatte Zverev die Arbeitseinstellung des 59-Jährigen, der den deutschen Hoffnungsträger seit den US Open vergangenen Jahres betreute, deutlich kritisiert. (Zum Bericht)

- Doping-Hammer im Schwergewicht

Erst am Wochenende sicherte sich Dillian Whyte durch seinen Punktsieg gegen Oscar Rivas den Interims-Titel der WBC im Schwergewicht und schwang sich dadurch zum Pflichtherausforderer von Weltmeister Deontay Wilder auf. Doch nur wenige Tage danach droht der Mega-Fight schon wieder zu platzen und Whytes Karriere am Scheideweg zu stehen. Denn wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll der 31-Jährige bereits drei Tage vor dem Kampf gegen Rivas positiv auf eine noch nicht näher bestimmte Substanz getestet worden sein. (Zum Bericht)

- DFB-Boss: Hoeneß ein Kandidat

Nach dem desaströsen Ende der Ära Grindel zieht der DFB seine Konsequenzen. Der künftige Präsident bekommt weniger Aufgaben - und der könnte laut DFB-Interimspräsident Rainer Koch könnte Uli Hoeneß heißen. (Zum Bericht)

- Koch überzeugt mit fünftem Platz

Der frühere Schwimm-Weltmeister Marco Koch hat bei der WM im südkoreanischen Gwangju zwar eine Medaille verpasst, mit der zweitbesten Zeit auf seiner Paradestrecke aber absolut überzeugt. "Damit kann ich doch sehr zufrieden sein, das war meine schnellste Zeit seit Ewigkeiten", sagte der Neu-Frankfurter nach seinem fünften Platz über 200m Brust in 2:07,60 Minuten. So schnell war der 29-Jährige bei seinem WM-Sieg 2015 in Kasan nicht geschwommen, seinen deutschen Rekord verfehlte er nur um 13 Hundertstel. (Zum Bericht)

- Barca trennt sich von Sportchef

Der FC Barcelona und sein Sportlicher Leiter Josep Segura gehen ab sofort getrennte Wege. Die Katalanen teilten am Freitag mit, dass sie sich mit dem 58-Jährigen auf die Auflösung seines Vertrages geeinigt haben. Den Posten, den Segura seit 2017 inne hatte, soll spanischen Medienberichten zufolge Ex-Profi Eric Abidal übernehmen. (Zum Bericht)

- Drei Weltrekorde bei Schwimm-WM

Der zehnmalige Weltmeister Caeleb Dressel hat bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Gwangju für den fünften Weltrekord gesorgt. Im Halbfinale über 100m Schmetterling verbesserte der Amerikaner in 49,50 Sekunden die Bestmarke des Rekord-Olympiasiegers Michael Phelps von 2009 um 32 Hundertstelsekunden. Zuvor hatten der Brite Adam Peaty über 100m Brust, der Ungar Kristof Malik über 200m Schmetterling, der Australier Matthew Wilson über 200 m Brust und die australische 4x200-m-Freistilstaffel der Frauen Weltrekorde aufgestellt. (Zum Bericht)

- Pinot steigt aus Tour de France aus

Mitfavorit Thibaut Pinot hat auf der drittletzten Etappe der 106. Tour de France aufgegeben. Der große französische Hoffnungsträger vom Team Groupama-FDJ wurde in der Anfangsphase der 19. Etappe mit Bergankunft in Tignes mehrmals am linken Bein behandelt und fiel weit hinter die Spitzengruppe zurück. Nach rund 40 km stieg der 29-Jährige in Tränen aufgelöst ins Begleitfahrzeug. Nach offiziellen Angaben hatte Pinot einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel erlitten. (Zum Bericht)

- Ferrari dominiert freies Training

Ferrari hat zum Auftakt von Sebastian Vettels Heimspiel in Hockenheim zumindest leise Hoffnungen auf den ersten Saisonsieg geschöpft. Charles Leclerc drehte im freien Training am Freitag die schnellste Runde, in 1:13,449 Minuten lag der Monegasse zwölf Hundertstelsekunden vor Teamkollege Vettel. (Zum Bericht)

- Zverev schafft Mega-Comeback, Thiem scheitert

Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in Hamburg ins Halbfinale eingezogen. Er besiegte trotz 2:6, 2:5-Rückstands den Serben Filip Krajinovic noch mit 2:6, 7:5, 6:2 und trifft nun auf den Georgier Nikoloz Basilashvili. Dagegen ist French-Open-Finalist Dominic Thiem überraschend im Viertelfinale ausgeschieden, der topgesetzte Österreicher musste sich am Rothenbaum dem Russen Andrej Rublew mit 6:7 (3:7), 6:7 (5:7) geschlagen geben. (Zum Bericht)

- Kiel verlängert mit Weinhold

Handball-Nationalspieler Steffen Weinhold hat seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister THW Kiel bis 2022 verlängert. Das teilte der Klub am Freitag in einem Video via Twitter mit. Weinhold (33) spielt seit fünf Jahren im Rückraum der Kieler, 2014 war er von der SG Flensburg-Handewitt zum Nordrivalen gewechselt. (Zum Bericht)

