Max Hopp setzt sich in der ersten Runde beim World Matchplay in einem wahren Thriller durch. Emanuel Buchmann macht in der Gesamtwertung der Tour de France Boden gut.

Beim FC Bayern München erfolgt vielleicht ein Umdenken im Fall Jérôme Boateng. Neymar hingegen hat bei Paris Saint-Germain wohl eine deutliche Ansage bekommen.

Anzeige

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Klubs bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Darts: Hopp nach Krimi in 2. Runde

Max Hopp erreicht beim World Marchplay die 2. Runde. Gegen Dave Chisnall behält die deutsche Nummer eins in einer dramatischen Partie die Oberhand. (Zum Bericht)

- Radsport: Yates siegt, Buchmann überzeugt

Der Brite Simon Yates gewinnt die 15. Etappe der Tour de France. Emanuel Buchmann zeigt unterdessen erneut eine bärenstarke Leistung und macht Zeit im Gesamtklassement gut. (Zum Bericht)

- Schwimmen: Frauen-Staffel bei WM nur Achte

Die deutsche 4x100m-Freistilstaffel der Frauen ist im Finale der Schwimm-WM chancenlos. Am ende steht lediglich der achte Platz zu Buche. (Zum Bericht)

- Fußball: Uerdingen startet mit Sieg

Waldhof Mannheim kehrt mit einem Unentschieden in den Profi-Fußball zurück. Der KFC Uerdingen startet mit einem Sieg in die neue Saison. (Zum Bericht)

- Fußball: Neymar von PSG-Boss abgewatscht?

Superstar Neymar muss sich von Sportdirektor Leonardo in der Kabine offenbar ein paar Takte anhören - und das, während das die gesamte Mannschaft zuhört. (Zum Bericht)

- Fußball: Boateng-Abreise - Geht oder bleibt er?

Ein Verkauf von Jérôme Boateng galt als gesichert, seine vorzeitige Abreise von der US-Tour befeuert Spekulationen. Doch die Bayern-Bosse rudern aus guten Gründen zurück. (Zum Bericht)

- Fußball: Rummenigge - Darum bleibt Sanches

Renato Sanches hatte Wechselgedanken. Jetzt bestätigen Niko Kovac und Karl-Heinz Rummenigge, dass der Europameister nach Gesprächen in München bleiben wird. (Zum Bericht)

- Fußball: Zidane - Bale "kurz vor Abgang"

Zinedine Zidane verkündet das Aus für Gareth Bale für Real Madrid. Dies sei "das Beste für alle". Der Wechsel soll schon in Kürze offiziell werden. (Zum Bericht)

- Tennis: Schüttler spricht über Kerber-Aus

Nach der Trennung von Angelique Kerber erklärt Rainer Schüttler die Gründe für das Ende der Zusammenarbeit. Die Darstellung in den Medien kann er nicht nachvollziehen. (Zum Bericht)

- Motorsport: Rockenfeller siegt in Assen

Mike Rockenfeller siegt beim 10. Lauf der DTM in Assen. Marco Wittmann startet in seinem BMW eine furiose Aufholjagd und fährt noch auf das Podest. (Zum Bericht)

- Schwimmen: Eklat - Australier boykottiert Podium

Bei der Schwimm-WM sorgt der frischgebackene Vize-Weltmeister über 400 Meter Freistil für einen Eklat. Bei der Siegerehrung protestiert er gegen den Weltmeister. (Zum Bericht)

- Basketball: ALBA holt früheren NBA-Profi

ALBA Berlin verpflichtet den früheren NBA-Profi Tyler Cavanaugh. Dafür wird ein anderer US-Amerikaner den Vizemeister verlassen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- U19-EM: Frankreich

Bei der U19-EM der Männer ist weiter jede Menge Spektakel geboten. Am Sonntag trifft unter anderem Frankreich auf Norwegen. (Fußball, U19-EM: Frankreich - Norwegen ab 19 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Fußball live: Benefizspiel Dirk Nowitzki vs. Mick Schumacher, Champions for Charity

Nach dem Ende seiner großen NBA-Karriere veranstaltet Basketball-Superstar Dirk Nowitzki gemeinsam mit Formel-2-Pilot Mick Schumacher in der Leverkusener BayArena das Benefizspiel "Champions for Charity". Zum außergewöhnlichen Duell, das nach 2016 und 2017 bereits zum dritten Mal zu Ehren von Michael Schumacher ausgetragen wird, haben sich wieder viele Sportstars und Prominente angekündigt. Unter anderem sind Turn-Olympiasieger Fabian Hannawald, Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste, die Basketball-Nationalspieler Jan Jagla und Maxi Kleber sowie die früheren Fußball-Profis von Bayer Leverkusen Simon Rolfes und Stefan Kießling mit dabei. SPORT1 überträgt ab 18 Uhr LIVE im TV und STREAM.

- Darts live: World Matchplay

Das Highlight des Darts-Sommers LIVE auf SPORT1: Vom 20. bis zum 28. Juli steht mit dem World Matchplay wieder das zweitälteste Turnier der Professional Darts Corporation (PDC) auf dem Programm. Heute überträgt SPORT1 seit 15.30 Uhr im LIVESTREAM und ab 20.15 Uhr LIVE im TV und STREAM

Das Video-Schmankerl des Tages

Zinédine Zidane plant nicht mehr mit Gareth Bale. Der Abschied des Walisers von Real Madrid ist offenbar nur noch eine Sache von Stunden.