Bei der Tour de France haben die Sprinter auf der 16. Etappe die letzte Chance auf einen Sieg, bevor es in die Alpen geht. Max Hopp trifft am Abend beim World Matchplay auf Michael Smith.

Die U19-Frauen des DFB ziehen als Gruppenerste in das Halbfinale der Europameisterschaft ein.

Cristiano Ronaldo muss keine Strafverfolgung mehr in den USA fürchten. Die Staatsanwaltschaft wies die Klage wegen Vergewaltigung zurück. Der UFC-Kämpfer Jon Jones hingegen muss sich mit einer Klage wegen tätlichen Angriffs auf eine Kellnerin in einem Stripclub auseinandersetzen.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Vergewaltigungsvorwurf: Ronaldo - Keine Anklage in Las Vegas

2009 erhebt eine US-Amerikanerin Vergewaltigungsvorwürfe gegen Cristiano Ronaldo. Nun stellt die Staatsanwältin das Verfahren ein, da die Tat nicht bewiesen werden kann. (Zum Bericht)

- NBA: Legende kehrt zu Spurs zurück

Spurs-Legende Tim Duncan übernimmt in der kommenden NBA-Saison einen Co-Trainer-Job bei seinem ehemaligen Team. Die Pressemitteilung ist kurios. (Zum Bericht)

- Fußball: Sarr mit Eigentor-Doppelpack

Zum Abschluss des ersten Spieltags in der 3. Liga siegt Ingolstadt in Jena. Besonderen Anteil daran hat Jenas Marian Sarr. (Zum Bericht)

- Fußball: Wolfsburg weiter ungeschlagen

Der VfL Wolfsburg bleibt auch im Test gegen Fenerbahce Istanbul ungeschlagen. Gegen den neuen Verein von Max Kruse sichert man sich in Kapfenberg ein Remis. (Zum Bericht)

- Fußball: Pavard - "Meine Position ist mir egal"

Benjamin Pavard wirkt auf der USA-Reise des FC Bayern noch schüchtern. Seine ersten Einsätze zeigen, dass die Position des Franzosen noch völlig offen ist. (Zum Bericht)

- Fußball: Deutschland feiert Gruppensieg

In der Neuauflage des Finales von 2018 haben sich die U19-Frauen des DFB den Gruppensieg gesichert. Der Halbfinaleinzug stand bereits vor dem Spiel fest. (Zum Bericht)

- UFC-Skandalkämpfer mit Polizeiärger

Im April soll Jon Jones eine Kellnerin in einem Stripclub tätlich angegriffen habe. Die Polizei fahndete sogar mit einem Haftbefehl nach dem UFC-Kämpfer. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Tour de France, 16. Etappe

Nach den Strapazen in den Pyrenäen steht für die Radprofis nach dem wohlverdienten Ruhetag bei der 16. Etappe der Tour de France in Nîmes ein verhältnismäßig flacher und kurzer Abschnitt an. Auf den 177 Kilometern von Nîmes nach Nîmes haben die Fahrer lediglich einen Berg der Kategorie 4 vor sich. Zum letzten Mal vor der Schlussetappe nach Paris können heute also die Sprinter um Peter Sagan und Co. ihr Können zeigen. Emanuel Buchmann will Anschluss an die Podium-Ränge halten. (Tour de France: 16. Etappe, ab 16.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Tennis: Struff und Zverev in Hamburg im Einsatz

Bei den Hamburg European Open sind heute gleich drei Deutsche im Einsatz. Den anfang macht Jan-Lennard Struff gegen Thiago Moura Monteiro. (Tennis: Thiago Moura Monteiro - Jan-Lennard Struff, ab 11.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) Danach bekommt es Yannick Hanfmann mit dem Spanier Pablo Carreno-Busta zu tun. (Tennis: Yannick Hanfmann - Pablo Carreno-Busta, 14.10 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Alexander Zverev will gegen Jarry Nicolas sein Wimbledon-Debakel vergessen machen. (Tennis: Jarry Nicolas - Alexander Zverev, ab 15.30 Uhr im SPORT1-LIveticker) Als letzter Deutscher muss sich Julian Lenz gegen Fabio Fognini beweisen. (Tennis: Fabio Fognini - Julian Lenz, ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Das müssen Sie heute sehen

- Darts Live - World Matchplay 2. Runde

Das Highlight des Darts-Sommers live auf SPORT1: Vom 20. bis zum 28. Juli steht mit dem World Matchplay wieder das zweitälteste Turnier der Professional Darts Corporation (PDC) auf dem Programm. Am Abend kämpft Max Hopp gegen Michael "Bully Boy" Smith um den Einzug in die nächste Runde, nachdem er zum Auftakt Dave Chisnall schlug. (Darts: World Matchplay, ab 20.00 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Das Video-Schmankerl des Tages

Gareth Bale steht kurz vor einem Wechsel von Real Madrid nach China - Bei den Königlichen wurde er aussortiert, in China ist er heiß begehrt: Gareth Bale. Jetzt lockt ihn ein Klub sogar mit einem Mega-Angebot.