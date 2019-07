Bei der Tour de France ist die Entscheidung gefallen, nur die Triumph-Fahrt nach Paris steht noch aus. Spanien krönt sich dank eines Toptalents vom FC Valencia zum neuen U19-Europameister und Ferrari erlebt vor dem Großen Preis von Deutschland das nächste Debakel.

Und auch am Sonntag geht es wieder rund. In der 2. Bundesliga greift der Hamburger SV ins Geschehen ein, Bayer Leverkusen testet seine Form im Duell mit einem niederländischen Erstligisten.

Im Finale des World Matchplays kommt es zum Duell zwischen Rob Cross und Michael Smith.

Das ist passiert

- Darts: Cross mit Mega-Comeback im Halbfinale

Im Halbfinale des World Matchplay legt Rob Cross eines der größten Darts-Comebacks aller Zeiten hin. Gegen Daryl Gurney zog er trotz eines zwischenzeitlichen 9:15-Rückstands ins Finale und trifft dort auf Michael Smith. Der "Bully Boy" hatte sich in seinem Halbfinale gegen Glen Durrant durchgesetzt. (Zum Bericht).

- Spanien krönt sich zum U19-Europameister

Spanien hat Titelverteidiger Portugal im Endspiel der U19-EM vom Thron gestoßen. Im iberischen Finale setzte sich die "Furia Roja" gegen den Nachbarn mit 2:0 durch. Mit einem Doppelpack (34./51.) avancierte Valencia-Juwel Ferran Torres zum Matchwinner. (Zum Bericht)

- Spielabbruch und Sorgen um Hazard nach BVB-Sieg

Im Testspiel gegen Udinese Calcio feiert der BVB einen ungefährdeten 4:1-Erfolg, muss aber um Thorgan Hazard bangen. Der Neuzugang verletzt sich nach seinem Führungstreffer bereits früh im Spiel. Dieses wurde wegen eines Unwetters schließlich zehn Minuten schließlich eher abgepfiffen. (Zum Bericht)

- Tennis: Zverev scheitert im Halbfinale

Einen Tag nach der Trennung von seinem Trainer muss Alexander Zverev in Hamburg eine Niederlage einstecken. In einem engen Match unterliegt er gegen Vorjahressieger Nikolos Basilaschwili aus Georgien mit 4:6, 6:4 und 6:7 (5:7). (Zum Bericht)

- Tour de France: Bernal triumphiert- Buchmann mit Traumvorstellung

Auf der 20. Etappe verteidigt Egan Bernal erfolgreich das Gelbe Trikot. Der 22-Jährige vom Team Ineos belegte am Samstag beim Erfolg des Italieners Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) auf der letzten Bergetappe in Val Thorens Platz vier und geht damit als Spitzenreiter auf das letzte Teilstück am Sonntag nach Paris. Emanuel Buchmann wird als Vierter nach Paris rollen und ist geradezu euphorisch über den Erfolg. (Zum Bericht).

- Schweinsteiger und Rooney trennen sich unentschieden

Bastian Schweinsteiger tritt mit Chicago Fire in der MLS weiter auf der Stelle. Gegen DC United mit Superstar Wayne Rooney kam Chicago am Samstag (Ortszeit) nur zu einem 0:0 und wartet seit fünf Spieltagen auf einen Sieg. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Formel 1: Großer Preis von Deutschland

Lewis Hamilton startet mal wieder von der Pole Position - und der vermeintlich größte Konkurrent vom Ende des Feldes. Sebastian Vettel muss nach dem Debakel vom Qualifying eine Aufholjagd starten, um überhaupt in die Punkte zu fahren. (Formel 1: Großer Preis von Deutschland um 15.10 Uhr im LIVETICKER auf SPORT1.de)

- Tour de France: Die letzte Etappe

Am Sonntag findet die 106. Ausgabe auf dem Prachtboulevard in Frankreichs Hauptstadt ihr traditionelles Ende. Egan Bernal rollt Paris im Gelben Trikot entgegen, Emanuel Buchmann darf als Vierter ein letztes Mal auf die Reise gehen. (Tour de France 2019, die 21. Etappe im LIVETICKER auf SPORT1.de)

- 2. Bundesliga: Hamburger SV will die ersten Punkte

Der einstige Bundesliga-Dino steigt gegen den SV Darmstadt in die Saison ein (Hamburger SV -SV Darmstadt um 13.30 Uhr im LIVETICKER). Auch Regensburg, Bochum, Fürth und der KSC dürfen erstmals ran. (alle Spiele um 15.30 einzeln oder in der Konferenz im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

- ADAC Formel 4 - das zweite Rennen

Große Bühne für die Motorsport-Stars von morgen auf SPORT1: Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr ist die ADAC Formel 4 auch in dieser Saison wieder auf dem Hockenheimring im Rahmen der Formel 1 unterwegs. (ADAC Formel 4: 2. Rennen in Hockenheim, ab 10 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de)

- Porsche Mobil 1 Supercup

An diesem Wochenende findet das Rennen auf dem Hockenheimring statt. Neben namhaften Rennstrecken hat der internationale Markenpokal, der bereits seit 1993 ausgetragen wird, mit dem 485 PS-starken Porsche GT3 Cup auch einen hochkarätigen Rennwagen zu bieten. (Porsche Mobil 1 Supercup um 11.15 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de)

- Hattrick Pur - Lunchtime Live

Anpfiff zur 2. Bundesliga auf SPORT1. Auch in der neuen Saison werden in "Hattrick Pur" wieder ausführliche Spielberichte vom aktuellen Spieltag gezeigt. (Hattrick Pur um 12.15 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1 und im LIVETSTREAM auf SPORT1.de)

- Testspiel: Bayer Leverkusen - Heracles Almelo

Spannender Gegner für die Werkself: Das Heracles belegte in der vergangenen Spielzeit in der niederländischen Eredivisie den siebten Platz. Die "Werkself" von Trainer Peter Bosz könnte bei dieser Gelegenheit auch mit einer Reihe an neuen Gesichtern wie Kerem Demirbay, Moussa Diaby oder Daley Sinkgraven auflaufen. (Bayer Leverkusen - Heracles Almelo LIVE im Free-TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de)

- Finale der U19-EM der Frauen

Den Titel kann nur eine Mannschaft mit nach Hause nehmen. Im Finale der U19-Teams stehen sich Deutschland und Frankreich gegenüber. (UEFA U19 Europameisterschaft der Frauen Deutschland - Frankreich ab 16.55 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1.de und im LIVESTREAM auf SPORT1.de)

- Darts live: World Matchplay Finale

Showdown in Blackpool. Nach seinem Sensationscomeback im Halbfinale trifft Ex-Weltmeister Rob Cross im Finale des World Matchplays auf den aktuellen Vize-Weltmeister Michael Smith. Für beide ist es dabei die erste Finalteilnahme beim zweitwichtigsten Turnier des Jahres. (Darts: World Matchplay Finale, ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Das Video-Schmankerl des Tages

Atletico Madrid feiert im Stadtderby gegen Real Madrid ein Schützenfest. Beim ICC-Spiel trifft Diego Costa vierfach und fliegt - die Königlichen sind komplett von der Rolle.