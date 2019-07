Auf dem Transfermarkt ist weiterhin eine Menge los: Am Freitag wickelte der FC Schalke 04 einen doppelten Torhüter-Deal ab und eine VfB-Legende schloss sich dem Aufsteiger 1. FC Union Berlin an. Außerdem stellte Barcelonas Präsident klar, Ousmane Dembélé behalten zu wollen, während Atlético Madrid massive Vorwürfe gegen Antoine Griezmann und Barcelona erhebt.

Die NBA hatte in der Nacht einen Mega-Hammer parat. Finals-MVP Kawhi Leonard schließt sich den Los Angeles Clippers an. Doch nicht nur das: Auch Paul George kommt nach Los Angeles.

Bei der Beachvolleyball-WM trifft das deutsche Duo Julius Thole und Clemens Wickler nach seinem furiosen Viertelfinaleinzug gegen die brasilianische Paarung Alison/Alvaro auf das US-amerikanische Team Philip Dalhausser/Nicholas Lucena.

In Wimbledon trifft die letzte deutsche Hoffnung Julia Görges in der dritten Runde auf US-Superstar Serena Williams. Auch Jan-Lennard Struff ist im Einsatz.

Zudem startet heute die Tour de France. Die erste Etappe beginnt in Brüssel,

Das ist passiert

- Erdbeben stoppt Williamson-Debüt

Zion Williamson macht in der Summer League sein erstes Spiel für die New Orleans Pelicans. Der Top-Draft-Pick erlebt ein Debüt der besonderen Art. (Zum Bericht)

- NBA: Leonard und George zu den Clippers

Die Los Angeles Clippers rüsten ordentlich auf: Nicht nur Finals-MVP Kawhi Leonard kommt, offenbar findet auch Paul George seinen Weg von OKC nach Los Angeles. (Zum Bericht)

- Union verpflichtet Ex-VfB-Star

Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin hat Ex-Nationalspieler Christian Gentner vom Absteiger VfB Stuttgart verpflichtet. Der VfB-Kapitän der Vorsaison erhält bei Union einen Einjahresvertrag. (Zum Bericht)

- FC Schalke 04 bestätigt Schubert-Verpflichtung - und verleiht Fährmann

Der FC Schalke 04 macht seine Torhüter-Rochade perfekt. Ralf Fährmann wird in die Premier League verliehen und bekommt einen deutschen Trainer. S04 holt Ersatz aus Dresden. (Zum Bericht)

- Kein Bayern-Wechsel! Barca will Dembélé halten

Ousmane Dembélé soll beim FC Barcelona bleiben, stellt Klub-Präsident Josep Maria Bartomeu klar - für den FC Bayern ist das die nächste Transfer-Absage in diesem Sommer. (Zum Bericht)

- Bayern stattet Lewandowski offenbar mit Rentenvertrag aus

Robert Lewandowski wird seinen Vertrag bei Bayern München offenbar vorzeitig verlängern. Berichten zufolge sollen die Details mit dem Verein bereits geklärt sein. (Zum Bericht)

- Wimbledon: Djokovic trotzt kleinem Ausrutscher

Novak Djokovic hat in Wimbledon seine erste echte Prüfung gegen Hubert Hurkacz gemeistert und das Achtelfinale erreicht. Dort trifft er auf Felix Auger-Aliassime oder Ugo Humbert. (Zum Bericht)

- Wimbledon: Märchen Teil 3! Wunderkind dreht irres Match

Wimbledon und München - Tennis-Wunderkind Cori Gauff legt ein sensationelles Comeback hin. Nach Abwehr von Matchbällen zieht die erst 15-Jährige ins Achtelfinale von Wimbledon ein. (Zum Bericht)

- Beachvolleyball: Thole/Wicker stürmen ins Viertelfinale

Julius Thole und Clemens Wickler bezwingen ein brasilianisches Duo und ziehen ins Viertelfinale von Hamburg ein. Dort wartet ein US-amerikanisches Team. (Zum Bericht)

- Leichtathletik: Deutsches Trio lässt aufhorchen

Das deutsche Leichtathletik-Trio Christin Hussong, Christina Schwanitz und Gina Lückenkemper überzeugt beim Diamond-League-Meeting in Lausanne. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Frauen-WM: Spiel um den dritten Platz

Ein Tag vor dem Finale bei der Frauenfußball-WM 2019 treffen die Engländerinnen im Allianz Riviera Stadion in Nizza im Spiel um den 3. Platz auf die Schwedinnen. (Frauen-WM: England - Schweden ab 17 Uhr im LIVETICKER).

- Tour de France: Erste Etappe

Heute startet die 106. Tour de France in Brüssel. Als Favoriten gilt unter anderem Titelverteidiger Geraint Thomas, während Superstar Chris Froome verletzt ausfällt (Tour de France: Erste Etappe ab 12:25 Uhr im LIVETICKER).

- Wimbledon: Abschluss der dritten Runde

Sowohl die Damen als auch die Herren starten ab 12 Uhr in die abschließenden Drittrundenspiele. Bei den Herren kommen Rafael Nadal und Roger Federer kommen zum Einsatz, zudem spielt der letzte Deutsche Jan-Lennard Struff. Bei den Damen findet sich in Julia Görges die letzte deutsche Hoffnung. Sie tritt um 14 Uhr gegen Serena Williams an. (Wimbledon: Alle Spiele vom Samstag ab 12 Uhr im LIVETICKER)

- Afrika-Cup: Das Achtelfinale geht weiter

Beim Afrika-Cup in Ägypten stehen die nächsten beiden Achtelfinals an. Zunächst trifft Nigeria auf Kamerun (Afrika-Cup: Nigeria - Kamerun ab 18 Uhr im LIVETICKER), anschließend ist der Gastgeber Ägypten gegen Südafrika gefordert (Afrika-Cup: Ägypten - Südafrika ab 21 Uhr im LIVETICKER).

