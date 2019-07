Geht das Favoritensterben weiter? Beim World Matchplay in Blackpool mussten bereits Darts-Superstar Michael van Gerwen und Gary Anderson die Segel streichen. Am Abend ist unter anderem "Snakebite" Peter Wright gefordert.

Bei der UEFA U19 EM kommt es im Halbfinale zum Top-Duell zwischen Frankreich und Spanien, die den zweiten Finalisten ermitteln.

Das ist passiert

- ICC: Juve besiegt Inter vom Punkt

Juventus Turin hat beim International Champions Cup den ersten Sieg eingefahren. Nach dem 2:3 gegen Tottenham besiegte Juve Inter Mailand in Peking mit 4:3 im Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden. (Zum Bericht)

- U19-EM: Portugal auf Kurs "Titelverteidigung"

Titelverteidiger Portugal arbeitet weiter an seinem erneuten Turniergewinn. Die U19-Auswahl der Südeuropäer werden gegen Irland ihrer Favoritenrolle gerecht. Stürmer Goncalo Ramos erzielt einen Hattrick. (Zum Bericht)

- Schock-Diagnose bei Reals Asensio

Real Madrid muss mehrere Monate auf Nationalspieler Marco Asensio verzichten. Wie die Königlichen mitteilten, zog sich der 23 Jahre alte Linksaußen beim Testspielsieg gegen den FC Arsenal (3:2 i.E.) ohne Fremdeinwirkung einen Riss des vorderen Kreuzbandes und des äußeren Meniskus im linken Knie zu. (Zum Bericht)

- Fanreaktionen gespalten nach Hoeneß-Rückzug

Eine Ära beim FC Bayern steht vor dem Ende. Wie die Bild berichtet, will Hoeneß nicht noch einmal für das Präsidentenamt kandidieren und auch seinen eigentlich noch bis 2022 laufenden Posten als Aufsichtsratsvorsitzender der FC Bayern München AG vorzeitig abgeben. In den sozialen Netzwerken gab es ein geteiltes Echo: Viele Bayern-Fans bedankten sich bei Hoeneß für dessen Verdienste in den vergangenen 40 Jahren, einige äußerten sich aber auch erleichtert - und kritisierten insbesondere Hoeneß' Wirken in jüngerer Vergangenheit. (Zum Bericht)

- Schwimm-WM: Milak knackt Weltrekord, DSV-Duo im Finale

Der Ungar Kristof Milak kat bei seinem WM-Sieg den zehn Jahre alten Weltrekord von US-Superstar Michael Phelps über 200 Meter Schmetterling geknackt. Unterdessen schwammen sich Franziska Hentke und Philip Heintz in Gwangju (Südkorea) ins Finale. (Zum Bericht)

- Tour de France: Trentin gewinnt 17. Etappe

Matteo Trentin gewinnt die 17. Etappe der Tour de France. Nils Politt kämpft vergeblich um seinen ersten Tagessieg, kann dem Italiener aber nicht folgen. (Zum Bericht)

- 2. Liga: St. Pauli mit neuer Führungsstruktur

Zweitligist FC St. Pauli baut seine Führungsstruktur mit dem Abschied von Geschäftsleiter Andreas Rettig um. Ab dem 1. August wird die Verantwortung für die wirtschaftlichen, organisatorischen und gesellschaftlichen Belange auf mehrere Schultern verteilt. Auf einer neu geschaffenen Direktorenebene gibt es dann die Bereiche Operations, Marketing, Vertrieb sowie Corporate Social Responsibility. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Champions League: Celtic in Qualifikation gefordert

Die neue Champions-League-Saison wirft ihre Schatten bereits voraus. In der zweiten Qualifikationsrunde müssen mit Rosenborg Trondheim (Norwegen), Celtic Glasgow (Schottland) oder Roter Stern Belgrad (Serbien) bereits einige namhafte Klubs ran (Champions League, 2. Qualifikationsrunde: Hinspiele ab 19 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Das müssen Sie heute sehen

- Fußball Live - Halbfinale bei der UEFA U19 EM

Bei der UEFA U19 EM in Armenien stehen die Halbfinals an. Im zweiten Semifinale kommt es zum Top-Duell Frankreich gegen Spanien (UEFA U19 EM, Halbfinale, ab 18.55 Uhr Frankreich - Spanien LIVE auf SPORT1+ und im SPORT1+-Livestream).

- Darts Live - World Matchplay 2. Runde

Das Highlight des Darts-Sommers live auf SPORT1: Vom 20. bis zum 28. Juli steht mit dem World Matchplay wieder das zweitälteste Turnier der Professional Darts Corporation (PDC) auf dem Programm. Am Abend sind u.a. Daryl Gurney, Rob Cross und Peter Wright im Einsatz. (Darts: World Matchplay, ab 20.00 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Das Video-Schmankerl des Tages

Eddie Nketiah vom FC Arsenal glänzt mit tollen Leistungen beim ICC

Zwei Tore gegen Florenz, ein Treffer gegen die Bayern: Eddie Nketiah macht sich gerade beim ICC einen Namen. Was kann der junge Angreifer?