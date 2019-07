Der FC Bayern trifft am Abend im Finale des Audi Cups 2019 auf die Tottenham Hotspur, Real Madrid und Fenerbahce Istanbul spielen um Platz drei.

Neben dem Sportlichen sorgt allerdings die Personalie Leroy Sané weiter für Wirbel. Nachdem Niko Kovac sich optimistisch bezüglich eines Transfers gezeigt hatte, bekam er von Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic einen Rüffel dafür.

Unterdessen wurden die Nominierten für den FIFA Football Award bekannt gegeben. Bei den Trainern ist Jürgen Klopp dabei.

Das ist passiert

- FIFA Football Award: Nominierte stehen fest - Klopp dabei

Die Nominierten für den Best FIFA Football Award werden am Mittwoch in vier Kategorien bekannt gegeben. Liverpool-Coach Jürgen Klopp wird erneut nominiert. (Zum Bericht)

- Fussball: Schürrle-Leihe zu Spartak Moskau perfekt

Andre Schürrle wechselt wie erwartet von Vizemeister Borussia Dortmund zum russischen Erstligisten Spartak Moskau. Der 28-Jährige schließt sich auf Leihbasis für eine Saison dem derzeitigen Tabellenzehnten der russischen Premier-Liga. (Zum Bericht)

- Fussball: Rückkehr von Rudy zur TSG perfekt

Die Rückkehr des früheren Nationalspielers Sebastian Rudy zum Bundesligisten TSG Hoffenheim ist perfekt. Die Kraichgauer gaben am Mittwoch bekannt, dass der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler bis zum Saisonende vom Ligarivalen Schalke 04 ausgeliehen wird. (Zum Bericht)

- NFL: Rekord-Vertrag für Streik-Profi

Die New Orleans Saints machen für den streikenden Michael Thomas die Taschen auf. Der Receiver bekommt einen fetten Deal und stellt zwei Bestmarken auf. (Zum Bericht)

- Fussball: Roger Schmidt in China entlassen

Das China-Abenteuer von Roger Schmidt ist beendet. Bei Beijing Guoan steht der Nachfolger für den Ex-Bundesligatrainer schon bereit. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Schalke-Duo verlässt Trainingslager

Ohne Rabbi Matondo und Jonas Carls bestreitet Schalke 04 den Rest seines Trainingslagers in Mittersill. Die beiden Youngster fallen derzeit verletzt aus. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Zorc spricht vom Titel

Der BVB will nach der verpassten Meisterschaft 2019 in der kommenden Bundesliga-Saison ganz vorne mitmischen. Sportdirektor Michael Zorc äußert Titelambitionen. (Zum Bericht)

- Football: Honig wechselt an US-College

Alexander Honig von den Schwäbisch Hall Unicorns wechselt an ein amerikanisches College. Der Nachwuchs-Quarterback entscheidet sich dabei für eine unbekanntere Uni. (Zum Bericht)

- Bundesliga: Mintzlaff macht Werner Druck

Verlässt Timo Werner RB Leipzig noch in diesem Sommer? Geschäftsführer Oliver Mintzlaff fordert endlich Klarheit. Beeinflussen kann er die Entscheidung aber nicht. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Audi Cup: Bayern im Finale gegen Tottenham

Rekordmeister Bayern München beschließt seine Generalprobe für den Supercup gegen Borussia Dortmund am Samstag. Beim Audi Cup spielt das Team von Niko Kovac im Finale gegen Tottenham Hotspur (FC Bayern - Tottenham Hotspur ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Zuvor bestreiten Real Madrid und Fenerbahce Istanbul das Spiel um Platz drei (Real Madrid - Fenerbahce Istanbul ab 18 Uhr im LIVETICKER).

- 3. Liga: Der 3. Spieltag in der Konferenz

Teil zwei der Englischen Woche in der 3. Liga: Der TSV 1860 München empfängt den FSV Zwickau. Aufsteiger Waldhof Mannheim tritt beim ebenfalls noch sieglosen Absteiger 1. FC Magdeburg an. (3. Liga mit u.a. 1860 München, MSV Duisburg und 1. FC Magdeburg ab 19 Uhr im LIVETICKER)

- Testspiel: Härtetest für FC Liverpool

Der FC Liverpool bestreitet im Rahmen seiner Saisonvorbereitung einen Härtetest gegen das französische Topteam Olympique Lyon. Das Team von Trainer Jürgen Klopp kassierte zuletzt mit einer 0:3-Niederlage gegen den SSC Neapel einen Dämpfer. (FC Liverpool - Olympique Lyon ab 19 Uhr im LIVETICKER)

Video-Schmankerl des Tages

Heiratsantrag unter Schalke-Fans - und dann diese Antwort!

Hochzeit? Prinzipiell ja, aber nur wenn Schalke mitspielt: So könnte man die Reaktion eines Fans zusammenfassen, der von seiner Freundin einen Antrag bekommt.