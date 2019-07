Das Chaos beim VfB Stuttgart nimmt kein Ende: Präsident Wolfgang Dietrich trifft einen Tag nach der abgebrochenen Mitgliederversammlung zurück.

Deutschland wird 2021 erneut Co-Gastgeber der Basketball-Europameisterschaft.

Am Abend startet der 1. FC Schweinfurt gegen den TSV Aubstadt in die neue Saison der Regionalliga Bayern. SPORT1 überträgt das Duell.

- VfB-Präsident Dietrich tritt zurück - Berthold will Aufsichtsratsvorsitz

Nach dem Rücktritt von Präsident Wolfgang Dietrich steckt der VfB Stuttgart mal wieder im Chaos. Bei SPORT1 wirft Thomas Berthold einen Blick nach vorn - mit eigenen Ambitionen. (Zum Bericht)

- Diallo nicht im BVB-Flieger

Borussia Dortmund hat seine Trainingslager-Reise begonnen. Der BVB-Flieger hob aber ohne Abdou Diallo ab, der vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain stehen soll. (Zum Bericht)

- Neymar provoziert PSG weiter

Superstar Neymar ist zurück in Paris. Wie lange der wechselwillige Brasilianer bleibt, ist jedoch höchst fraglich. (Zum Bericht)

- Casillas beendet Karriere

Iker Casillas beendet seine Karriere. Zweieinhalb Monate nach seiner Herzattacke im Training bestätigt der FC Porto Casillas' Schritt und gibt seinen neuen Job bekannt. (Zum Bericht)

- Haching startet Börsenabenteuer

Die SpVgg Unterhaching startet ihr Abenteuer an der Börse. Seit Montag werden die Wertpapiere des Ex-Bundesligisten zu einem Festpreis von 8,10 Euro angeboten. (Zum Bericht)

- Basketball-EM 2021 in Deutschland

Deutschland wird 2021 erneut Co-Gastgeber der Basketball-Europameisterschaft sein und dabei neben einer Vorrunde auch die Finalrunde ausrichten. (Zum Bericht)

- Van Aert gewinnt 10. Tour-Etappe

Der Belgier Wout van Aert gewinnt die 10. Etappe von Saint-Flour und Albi im Massensprint. Im Gelben Trikot des Gesamtführenden fährt weiter der Franzose Julian Alaphilippe. (Zum Bericht)

- Djokovic bei ATP-Finale dabei

Novak Djokovic löst mit seinem Wimbledon-Titel das Ticket für das ATP-Finale. Angelique Kerber rutscht in der Weltrangliste ab. (Zum Bericht)

- Davis verzichtet auf WM-Teilnahme

NBA-Star Anthony Davis will mit den Los Angeles Lakers in der kommenden Saison voll angreifen. Für das große Ziel verzichtet er auf die WM. (Zum Bericht)

- Auch Hartenstein lässt WM sausen

Isaiah Hartenstein entscheidet sich gegen eine Teilnahme an der Basketball-WM. Der Big Man will sich lieber in Houston beweisen. (Zum Bericht)

- Fußball Live - UEFA U19 Europameisterschaft - Tschechien - Frankreich, Gruppe B

Tschechien und Frankreich spielen am Abend in Gruppe B. SPORT1+ überträgt das Spiel ab 18.55 Uhr LIVE im TV und STREAM.

- Fußball Live - Regionalliga Bayern 1. FC Schweinfurt 05 - TSV Aubstadt, 1. Spieltag

SPORT1 ist wieder mittendrin und zeigt montags regelmäßig ausgewählte Topspiele aus den Regionalligen West, Südwest, Nord und Bayern live im Free-TV. Zum Auftakt ist das Duell 1. FC Schweinfurt 05 gegen den TSV Aubstadt in der Regionalliga Bayern live zu sehen. SPORT1 überträgt das Spiel ab 19.55 Uhr LIVE im TV und STREAM.

In Japan sorgt der Schiedsrichter der Partie Yokohama Marinos gegen die Urawa Red Diamonds für Entsetzen – bei beiden Teams! Auch weil es in der J-League keinen Videobeweis gibt.